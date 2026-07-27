බෙංගාල බොක්කේ දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු බේරාගැනේ — පියා සහ පුත්රයා අතර
බංග්ලාදේශ මාධ්ය වාර්තා කරන ආකාරයට, පියෙකු සහ ඔහුගේ පුත්රයා ඇතුළු ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනෙකු, දින 36ක් බෙංගාල බොක්කේ මුහුදේ ගසාගෙන යාමෙන් පසු බේරාගෙන ඇත.
බංග්ලාදේශීය ධීවරයින් පිරිසක් රාත්රී 10:00ට පමණ, බ්රහස්පතින්දා රාත්රී කාලයේදී, දුෂ්කරතාවට පත් මෙම නෞකාව හමු කරගත්තේය. මෙම ගලවාගැනීම නිසා, මාසයකට ත් වැඩි කාලයක් විවෘත මුහුදේ ගසාගෙන ගිය ඒ දෙදෙනාගේ නිහතමානී දරාගැනීමේ කතාවට නිමාවක් සැලසිණි.
සෙසු ධීවරයින් විසින් බේරාගැනීම
ශ්රී ලාංකික ධීවරයින් දෙදෙනාගේ ජීවිත රැකුනේ ප්රාදේශීය බංග්ලාදේශීය ධීවරයින්ගේ අවධානය හා සජීවිතාවෙනි. ගලවාගත් ධීවරයින් රාත්රී අඳුරේ මෙම දෙදෙනා හඳුනාගෙන ආරක්ෂිත ස්ථානයකට ගෙන ඒමට කටයුතු කළේය.
ශ්රී ලාංකික ජලසීමාවෙන් ඈතින්, මෙතරම් දුරස් මුහුදු ප්රදේශයක දී මෙම පිය-පුත් යුවළ කෙසේ ගිලී ගියේද යන්න තවමත් සම්පූර්ණයෙන් නිශ්චිතව තහවුරු වී නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී බලධාරීන් තවදුරටත් විස්තර ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මුහුදේ ඇති අනතුරු මතක් කරවන සිදුවීමක්
මෙම සිදුවීම, ජීවනෝපාය සොයා විවෘත මුහුදට ගැඹුරට ගමන් කරන ශ්රී ලාංකික ධීවර ප්රජාවට මුහුණ දීමට සිදුවන ඉතා දරුණු හා ජීවිත තර්ජනකාරී අවදානම් ඉස්මතු කරයි. ගලවාගැනීමකින් තොරව දින 36ක් මුහුදේ ගසාගෙන යාම ශාරීරිකව මෙන්ම මානසිකව ද නොකියාම බැරි විඳදරාගැනීමක් බව කිව යුතුය.
ශ්රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය රටේ වෙරළ තීරය දිගේ ජීවත් වන දහස් ගණනක් පවුල් මත රඳා පවතින අතර, ඔවුන් දිනෙන් දිනම ඉන්දියානු සාගරයේ හා ඒ අවට ජලයේ අනිත්ය තත්ත්වයන්ට එරෙහිව සටන් කරති.
ගලවාගත් ධීවරයින් දෙදෙනාගේ සෞඛ්ය තත්ත්වය හා ඔවුන්ගේ කරදරකාරී අත්දැකීමේ සම්පූර්ණ තොරතුරු, ශ්රී ලාංකික හා බංග්ලාදේශීය බලධාරීන්ගෙන් ලැබෙනු ඇතැයි බලා සිටිනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.