ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ජදේජා සූදානම් බව තහවුරු වෙයි
සර්වකාලීන ක්රීඩකයාගේ復귀 ඉන්දියාවේ අපේක්ෂාවන් වර්ධනය කරයි
ඉන්දියාවට ඉදිරි ශ්රී ලංකා සංචාරක ටෙස්ට් තරඟාවලියට ප්රවේශ වීමට ප්රධාන ශක්තියක් ලැබී ඇති අතර, තාරකා සර්වකාලීන ක්රීඩක රවීන්ද්ර ජදේජා සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා තේරීම් සඳහා ලබාගත හැකි බව නිල වශයෙන් ප්රකාශ කර ඇත. මෙම ප්රවෘත්තිය ඉන්දියාවේ වඩාත්ම වටිනා ක්රීඩකයෙකු වන ජදේජාගේ ශාරීරික සූදානම සම්බන්ධයෙන් පැවැති අවිනිශ්චිතතාවයට නිමාවක් ගෙන ආ අතර, ඔහුගේ පිත්ත හා පන්දු යෙදීමේ හැකියාව ටෙස්ට් ක්රිකට් රාමුව තුළ ඔහු තීරණාත්මක චරිතයක් බවට පත් කරයි.
ඉන්දීය තේරීම්කරුවන්ට ගත යුතු වැදගත් තීරණ රාශියක්
ජදේජාගේ සෞඛ්යය තහවුරු වීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරඟ ශ්රේණියේ දී රණ බිමට බසිනු ලබන කණ්ඩායම අවසන් කිරීමේ දී ඉන්දීය තේරීම්කරුවන්ට දැන් ප්රධාන තීරණ ගණනාවක් ගැනීමට සිදු ව ඇත. තේරීම් කමිටුව විසින් කේවල ගැසීම, පිත්ත හා ගෙඩි යෙදීම සහ සර්වකාලීන දෙපාර්තමේන්තු හරහා ලබාගත හැකි විකල්ප දිරූ ලෙස සලකා බැලීමෙන් පසු අවසාන කණ්ඩායම නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජදේජාගේ復귀 විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් වන්නේ රතු බෝල ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඔහු දැක්වූ අඛණ්ඩ ක්රීඩා නිපුණත්වය හේතුවෙනි. ඔහු එහිදී ආක්රමණශීලී පහළ ශ්රේණියේ පිත්ත ක්රීඩාවෙන් හෝ සූක්ෂ්ම වම්හස්ත දෝලන පන්දු යෙදීමෙන් තරඟවල ගමන්මඟ වෙනස් කළ හැකි ජය ගන්වන ක්රීඩකයෙකු ලෙස ඔප්පු කර ඇත.
ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් ශ්රේණිය දෘශ්යමාන ඉලක්කය
ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් ශ්රේණිය ඉන්දීය කණ්ඩායමට ජාත්යන්තර ක්රිකට්හි දීර්ඝතම ආකෘතිය තුළ ඔවුන්ගේ ව්යාපාරය ශක්තිමත් කර ගැනීමේ වැදගත් ඉලක්කයකි. හුරුපුරුදු ස්වදේශීය පිටිවලදී ක්රීඩා කරන ශ්රී ලංකාව දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ නිසාම ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම් තේරීම වඩාත් තීරණාත්මක ය.
ශ්රී ලංකා පුරා ක්රිකට් රසිකයන් මෙම ගැටුමට ඉමහත් ලෙස බලාපොරොත්තු ගෙන සිටින අතර, ටෙස්ට් ක්රිකට් සම්ප්රදාය ගොඩනඟා ගත් දෙකාණ්ඩයක් අතර ආකර්ෂණීය තරඟකාරීත්වයක් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි පොරොන්දු වෙයි. ජදේජාගේ ලබාගැනීමේ හැකියාව තහවුරු වීම, දෙකොටසින්ම සූදානම් වෙමින් සිටින ශ්රේණිය සඳහා වූ උද්දීපනයට නව මානයක් එකතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.