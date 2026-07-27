Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ජදේජා සූදානම් බව තහවුරු වෙයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ජදේජා සූදානම් බව තහවුරු වෙයි

සර්වකාලීන ක්‍රීඩකයාගේ復귀 ඉන්දියාවේ අපේක්ෂාවන් වර්ධනය කරයි

ඉන්දියාවට ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ටෙස්ට් තරඟාවලියට ප්‍රවේශ වීමට ප්‍රධාන ශක්තියක් ලැබී ඇති අතර, තාරකා සර්වකාලීන ක්‍රීඩක රවීන්ද්‍ර ජදේජා සම්පූර්ණයෙන් සුවය ලබා තේරීම් සඳහා ලබාගත හැකි බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම ප්‍රවෘත්තිය ඉන්දියාවේ වඩාත්ම වටිනා ක්‍රීඩකයෙකු වන ජදේජාගේ ශාරීරික සූදානම සම්බන්ධයෙන් පැවැති අවිනිශ්චිතතාවයට නිමාවක් ගෙන ආ අතර, ඔහුගේ පිත්ත හා පන්දු යෙදීමේ හැකියාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රාමුව තුළ ඔහු තීරණාත්මක චරිතයක් බවට පත් කරයි.

ඉන්දීය තේරීම්කරුවන්ට ගත යුතු වැදගත් තීරණ රාශියක්

ජදේජාගේ සෞඛ්‍යය තහවුරු වීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරඟ ශ්‍රේණියේ දී රණ බිමට බසිනු ලබන කණ්ඩායම අවසන් කිරීමේ දී ඉන්දීය තේරීම්කරුවන්ට දැන් ප්‍රධාන තීරණ ගණනාවක් ගැනීමට සිදු ව ඇත. තේරීම් කමිටුව විසින් කේවල ගැසීම, පිත්ත හා ගෙඩි යෙදීම සහ සර්වකාලීන දෙපාර්තමේන්තු හරහා ලබාගත හැකි විකල්ප දිරූ ලෙස සලකා බැලීමෙන් පසු අවසාන කණ්ඩායම නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජදේජාගේ復귀 විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ රතු බෝල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔහු දැක්වූ අඛණ්ඩ ක්‍රීඩා නිපුණත්වය හේතුවෙනි. ඔහු එහිදී ආක්‍රමණශීලී පහළ ශ්‍රේණියේ පිත්ත ක්‍රීඩාවෙන් හෝ සූක්ෂ්ම වම්හස්ත දෝලන පන්දු යෙදීමෙන් තරඟවල ගමන්මඟ වෙනස් කළ හැකි ජය ගන්වන ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස ඔප්පු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය දෘශ්‍යමාන ඉලක්කය

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ටෙස්ට් ශ්‍රේණිය ඉන්දීය කණ්ඩායමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්හි දීර්ඝතම ආකෘතිය තුළ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කර ගැනීමේ වැදගත් ඉලක්කයකි. හුරුපුරුදු ස්වදේශීය පිටිවලදී ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ නිසාම ඉන්දියාවේ කණ්ඩායම් තේරීම වඩාත් තීරණාත්මක ය.

ශ්‍රී ලංකා පුරා ක්‍රිකට් රසිකයන් මෙම ගැටුමට ඉමහත් ලෙස බලාපොරොත්තු ගෙන සිටින අතර, ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සම්ප්‍රදාය ගොඩනඟා ගත් දෙකාණ්ඩයක් අතර ආකර්ෂණීය තරඟකාරීත්වයක් ඉදිරිපත් වනු ඇතැයි පොරොන්දු වෙයි. ජදේජාගේ ලබාගැනීමේ හැකියාව තහවුරු වීම, දෙකොටසින්ම සූදානම් වෙමින් සිටින ශ්‍රේණිය සඳහා වූ උද්දීපනයට නව මානයක් එකතු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනෝ තර්ජනය උග්‍ර වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව පුරා වියළි තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

එල් නිනෝ තර්ජනය උග්‍ර වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව පුරා වියළි තත්ත්වය තීව්‍ර වෙයි

කාලගුණ විද්‍යාඥයන් සැලකිලිමත් වෙද්දී දිවයින පුරා වියළි තත්ත්වය පැතිරෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණික තත්ත්වය දැඩි ලෙස තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර,…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව IIF ආයෝජක විශ්වාසනීයතා තක්සේරුවේ සිව්වන විශාලතම දියුණුවක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව IIF ආයෝජක විශ්වාසනීයතා තක්සේරුවේ සිව්වන විශාලතම දියුණුවක් සටහන් කරයි

ශක්තිමත් ආයෝජක හැඟීම් වෙනසක් තුළින් දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ සංඥා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) විසින් පවත්වන ලද නවතම ආයෝජක තක්සේරුවේදී, ශ්‍රී ලංකාව…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය තීරණය කිරීමට ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් ප්‍රකාශ කරයි Sinhala

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය තීරණය කිරීමට ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව නාමල් ප්‍රකාශ කරයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය තීරණය කිරීම සඳහා ජාතික ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල්…

27 Jul 2026 Discuss