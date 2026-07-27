Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ 2026 ඩෙංගු අර්බුදය: අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට තවමත් අපොහොසත් වූ ජාතියක්

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ 2026 ඩෙංගු අර්බුදය: අතීතයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගැනීමට තවමත් අපොහොසත් වූ ජාතියක්

දශක ගණනාවක් පුරා වසංගත පැමිණියත්, එකම වැරදි නැවත නැවතත් සිදු වේ

ඩෙංගු උණ දශක හයකට අධික කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට විපත් කරමින් ඇත; එහෙත් එකවිසි වන සියවසේ දී පමණක් මෙරට ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විනාශකාරී මහා පරිමාණ වසංගත රැසක් අත්දකිනු ලැබීය. මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය සමඟ වසර ගණනාවක් සටන් කළ අත්දැකීම් තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ජනගහන මට්ටමේ වසංගත වැළැක්විය හැකි මූලික පාඩම් ප්‍රායෝගිකව යෙදීමෙන් නිරන්තරයෙන් අපොහොසත් වෙති. කොළඹ හි හිටපු ප්‍රධාන වෛද්‍ය සෞඛ්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ප්‍රදීප් කාරියවසම් මහතා විසින් මෙය හදිසි අවශ්‍යතාවයක් ලෙස ඉස්මතු කර ඇත.

රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය ප්‍රතිචාරයේ නැවත නැවත මතු වන අකාර්යක්ෂමතාව

වෛද්‍ය කාරියවසම් පෙන්වා දෙන පරිදි, ශ්‍රී ලංකාව ඩෙංගු රෝගය අර්ථවත් ලෙස පාලනය කිරීමට නම් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අනිවාර්යයෙන්ම ගිනිගත යුතු මූලික අවබෝධයන් සහ ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක් ඇත. එහෙත් වසරෙන් වසර, එකම ක්‍රමානුකූල හිදැස් නැවත මතුවේ — ප්‍රමාණවත් නොවන දෛශික පාලන ක්‍රියාමාර්ග, අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක නොවන මහජන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, සහ රෝග කළමනාකරණය සඳහා වැළැක්වීමේ ප්‍රවේශයක් වෙනුවට ප්‍රතික්‍රියාශීලී ප්‍රවේශයක් ගැනීම ඒ අතර වේ.

මෙම රටාව ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණකි. වසංගතය අර්බුද මට්ටමකට ළඟා වූ පසු පමණක් ප්‍රජාවන් සංවිධානය වෙති; ඒ වෙනුවට මදුරු සංවර්ධනය මර්දනය කිරීමට සහ ව්‍යාප්තිය සැලකිය යුතු ලෙස සීමා කිරීමට ඉඩ සලසන තීරණාත්මක මුල් මැදිහත් වීමේ කාල වකවානු වලදී ක්‍රියාත්මක නොවේ.

වෙනස් විය යුතු දේ

විශේෂඥයන් තර්ක කරන්නේ, Aedes aegypti මදුරු සෙනඟ හදාගන්නා ස්ථාන තුරන් කිරීම සඳහා වසර පුරාම ස්ථිර කැපවීමක් ඩෙංගුවට එරෙහිව ඇති ඵලදායිම ම ආයුධය බවය. මේ සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පමණක් නොව, ප්‍රාදේශීය රජයේ ආයතන, පාසල්, පෞද්ගලික නිවාස සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය ඇතුළු බහු අංශ හරහා සම්බන්ධීකෘත ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය වේ.

  • ඉදිකිරීම් භූමි සහ අත්හල දමා ඇති දේපළ ඇතුළු සිනිඳු ජලය රැඳෙන ස්ථාන නිතිපතා හා බලාත්මකව පරීක්ෂා කිරීම
  • සිනිඳු ජලය ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රජා මට්ටමේ දිරිගැන්වීම හා අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කිරීම
  • ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය සඳහා ආවර්ජනා දත්ත නියමිත වේලාවට හා විනිවිදභාවයෙන් වාර්තා කිරීම
  • වසංගත උච්ඡස්ථාන අතරතුර පමණක් නොව, වසර පුරාම රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට ප්‍රමාණවත් සම්පත් සැපයීම

ක්‍රියාවිරහිත බව නිසා දැරිය යුතු මානවීය ගෙවිල්ල

ක්‍රමවත් ප්‍රතිසංස්කරණ නොමැතිව ගත වන සෑම වසරක්ම, දැනටමත් පීඩාවට ලක් ව ඇති ජාතික සෞඛ්‍ය පද්ධතිය වෙහෙසට පත් කරන, වැළැක්විය හැකි මරණ සහ රෝහල් ඇතුළත් කිරීම් ලෙස සෘජුවම ප්‍රකාශ වේ. ඩෙංගු රෝගය කිසිවෙකු හා අගය කොට නොගනී — නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් එකසේ ඒ නිසා බලපෑමට ලක් වෙති; ළමයින්ට හා වැඩිහිටියන්ට විශේෂ ලෙස දරුණු ලෙස බලපායි.

එකවිසි වන සියවසේ මහා පරිමාණ වසංගතයන් හුදෙක් වෛරසයේ ප්‍රතිඵලයක් නොවේ — ඒවා, අප බොහෝ කලකට පෙරම ලබා ගත් දැනුම මත ක්‍රියා කිරීමෙහි ආයතනික අසාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵලයකි.

වගවීම සඳහා ආයාචනයක්

2026 වසරේ තවත් බරපතළ ඩෙංගු සෘතුවක් ලෙස හැඩගැසෙමින් ඇති බව ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන මෙම අවස්ථාවේ, වෛද්‍ය කාරියවසම්ගේ අනතුරු ඇඟවීම, තාක්ෂණික දැනුම තනිව ප්‍රමාණවත් නොවන බවට සංයමශීලී සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඒ දැනුම ස්ථාවර, ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ ක්‍රියාවන් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ දේශපාලන කැමැත්ත සහ පරිපාලන වින

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනය රහිත ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන පිරිවැය සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

විනය රහිත ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන පිරිවැය සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ජාතික ගුවන් සේවය බහුවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් වර්ධනශීලී විවේචනයට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය, විවේචකයන්, විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන්ගෙන් දැඩි පීඩනයකට…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නව මහජන සෞඛ්‍ය මුලපිරීමක් සමඟ එක්සත් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට නව මහජන සෞඛ්‍ය මුලපිරීමක් සමඟ එක්සත් රාජ්‍ය තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපත් වෙයි

කොළඹ පිහිටි එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය, රටේ දිගුකාලීන ඩෙංගු උණ අර්බුදයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන සිය අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව මහජන…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPF වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ආවරණය කිරීමේ චෝදනා Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂය COPF වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරයි — ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචා සිද්ධියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් ආවරණය කිරීමේ චෝදනා

එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) රාජ්‍ය මූල්‍ය කාරක සභාවට (COPF) සහ එහි වාර්තාවට දැඩි ලෙස ප්‍රහාර එල්ල කරමින්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක සයිබර් වංචාවකට සම්බන්ධ බවට…

26 Jul 2026 Discuss