චීන ජාතිකයාගේ ඝාතනය බලවත් මාෆියා ජාලයක් සමඟ සම්බන්ධ බව මෙහෙයුම් නිලධාරීන් හෙළි කරයි
මිය ගිය පුද්ගලයා සංවිධිත අපරාධ කන්ඩායමක් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති බව හෙළිවෙයි
ශ්රී ලංකාවේ චීන ජාතිකයකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය විමර්ශනය කරන නිලධාරීන්, මෙම ජාතිකයා ප්රධාන මාෆියා සංවිධානයක් සමඟ සම්බන්ධ බවට සාක්ෂි සොයාගෙන ඇති අතර, රටතුළ ක්රියාත්මක විදේශීය සංවිධිත අපරාධ ජාල පිළිබඳ බරපතල ගැටලු මතු කරමින් තිබේ.
බලධාරීන් විසින් අනන්යතාවය සම්පූර්ණයෙන් හෙළි නොකළ ඝාතනය වූ පුද්ගලයා, බලවත් අපරාධ සංවිධානයක් සමඟ දැඩි සම්බන්ධකම් පවත්වා ඇති බව විශ්වාස කරන අතර, මුලදී හුදකලා ඝාතනයක් ලෙස පෙනී ගිය මෙම නඩුවට සංකීර්ණ නව මානයක් එකතු වී ඇත.
විමර්ශනය පුළුල් කෙරේ
මෙම ගොදුරේ කෙනෙකාගේ කියන ලද යටි ලෝක සම්බන්ධතා හෙළි වීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් තම විමර්ශනයේ විෂය පථය දැන් පුළුල් කරමින් සිටිති. ඝාතනය ප්රතිවාදී අපරාධ කණ්ඩායම් විසින් සූක්ෂමව සිදු කරන ලද්දක්ද, නැතිනම් එය සංවිධානය තුළ ඇතිවූ අභ්යන්තර ගැටුම්වලින් හටගත්තක්ද යන්න තීරණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ විශේෂ අවධානය දිනා ගෙන ඇති මෙම නඩුවේ, ගොදුරේ අපරාධ පසුබිම සහ ඔහුගේ මරණයට පෙර ගෙවූ ජීවිතය පිළිබඳ සම්පූර්ණ චිත්රය ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා, විමර්ශන නිලධාරීන් අදාළ විදේශ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරගනිමින් සිටින බව විශ්වාස කෙරේ.
විදේශීය අපරාධ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ වැඩෙන කනස්සල්ල
මෙම හෙළිදරව්ව ශ්රී ලංකාව තුළට විදේශයන්හි සංවිධිත අපරාධ ජාල විනිවිද යාම පිළිබඳව ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇත. දකුණු ආසියාවේ ඒජන්තකාරිත්ව ස්ථාපිත කර ගැනීමට කෙළ ගසන ජාල සඳහා, ශ්රේෂ්ඨ භූ ශාස්ත්රීය ස්ථානගත කිරීම සහ පවතින ආර්ථික අවදානම් හේතුවෙන් දිවයින ක්රමක්රමයෙන් ඉලක්කයක් බවට පත්විය හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
- ගොදුර ශ්රී ලංකාවේ සිටීම විමර්ශනය යටතේ ඇති චීන ජාතිකයෙකි
- ප්රධාන මාෆියා සංවිධානයක් සමඟ ඇති සම්බන්ධය විමර්ශකයන් විසින් තහවුරු කරනු ලැබ ඇත
- බොහෝ රාජ්යයන් හරහා ක්රියාත්මක අපරාධ ජාල සමඟ ඇති විය හැකි සම්බන්ධකම් බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති
- විදේශ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස ක්රියාත්මක බව වාර්තා වේ
රටට ඇතුළු වන සංවිධිත අපරාධවල වර්ධනය වන තර්ජනය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ශක්තිමත් ජාත්යන්තර සහයෝගිතාවක් ඉල්ලා සිටිමින්, ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ප්රජාව සජාග ව සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇත.
මෙම නඩුව සමඟ සම්බන්ධ අපරාධ ජාලයේ සම්පූර්ණ ව්යාප්තිය අනාවරණය කරගැනීමේ කාර්යයේ කිසිදු ගලක් නොපෙරළා නොහැරිය යුතු බව විමර්ශකයෝ ප්රකාශ කරති.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට තවදුරටත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඕනෑම සැලකිය යුතු ප්රගතියක් පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට බලධාරීන් පොරොන්දු වී සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.