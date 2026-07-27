Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රාජිකා සංගමයේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනාව එස්.ජේ.බී. තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රාජිකා සංගමයේ සභාපතිවරයා සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනාව එස්.ජේ.බී. තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) සභාපතිවරයා සම්බන්ධව සමගි ජන බලවේගය (එස්.ජේ.බී.) විසින් අල්ලසක් පිරිනැමූ බවට පාලක ජාතික ජන බලය (එන්.පී.පී.) ඉදිරිපත් කළ චෝදනාවන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

මෙම ප්‍රතික්ෂේපය එළිදැක්වී ඇත්තේ විපක්ෂ එස්.ජේ.බී. සහ එන්.පී.පී. නායකත්වයෙන් යුත් රජය අතර දේශපාලන 긴장ය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුරදී වන අතර, දෙපාර්ශ්වයම ප්‍රසිද්ධියේ දැඩි ලෙස චෝදනා හුවමාරු කරගනිමින් සිටී.

එස්.ජේ.බී. චෝදනාවන් පදනම් විරහිත යැයි කියයි

ප්‍රේමදාස සහ එස්.ජේ.බී.හි ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයන් එන්.පී.පී.හි තර්කයන් ස්ථිරව ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, එම චෝදනාවන් දේශපාලන අරමුණින් යොදාගත් සම්පූර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිත ඒවා බව ප්‍රකාශ කළහ. එම චෝදනාවන් හදිසි ජාතික ප්‍රශ්නවලින් ජනතාවගේ අවධානය වෙනතකට යොමු කිරීමේ අභිප්‍රායෙන් නිර්මාණය කළ ඒවා බව පෙන්වාදෙමින්, විපක්ෂ පක්ෂය ජනතාවට ඒවා සැකසහිතව සලකන ලෙස 촉구 කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගරු කෙරෙන නීතිමය ආයතනවලින් එකක් වන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, මෙම චෝදනාවන් හේතුවෙන් දේශපාලන ගිනිඅඟුරු මැද හසුවී ඇති අතර, එය නීති කවයන් අතර කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

දේශපාලන තරඟකාරිත්වය තීව්‍ර වෙයි

මෙම හුවමාරුව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන විපක්ෂ බලවේගය ලෙස පවතින එස්.ජේ.බී. සහ එන්.පී.පී. රජය අතර වර්ධනය වෙමින් ඇති ගැටුම පිළිබිඹු කරයි. එවැනි චෝදනාවන් සනාථ නොවේ නම්, දේශපාලන ආයතන සහ නීති වෘත්තිය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය වීමේ අවදානමක් ඇති බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන සංවාදයේ අඛණ්ඩතාවට බරපතළ ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකි බවට අනතුරු අඟවමින්, එස්.ජේ.බී. එන්.පී.පී.ගෙන් සිය චෝදනාවන් සඳහා ඝෙරෙව සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ ඒවා සම්පූර්ණයෙන් ඉල්ලා අස් කරගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී.

වාර්තාකරණය සිදු කරන අවස්ථාව වන විට කිසිදු විධිමත් පැමිණිල්ලක් හෝ නීතිමය පියවරක් ගැනීම ප්‍රකාශයට පත් කර නොතිබූ අතර, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ද මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් නිල මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබිණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: රෝගීන් 82,000 ඉක්මවා, ජීවිත හානි 61ක්

දිවයිනපුරා ඩෙංගු තත්ත්වය භයාවහ මට්ටමකට නවතම සෞඛ්‍ය දත්තයන්ට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස්…

27 Jul 2026 Discuss
විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව Sinhala

විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළට — IIF වාර්තාව

ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය ආයෝජක සබඳතා ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනය (IIF) විසින් නිකුත් කරන ලද මෑත කාලීන වාර්තාවක,…

27 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම නොසැලකිලිමත් ව්‍යාප්තිය, ඉහළ යන වියදම් සහ නායකත්ව අර්බුදය හේතුවෙන් දැඩි විවේචනයට ලක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම, විවේචකයන් විසින් අහංකාරත්වය මත පදනම් වූ යැයි හඳුන්වන යානා ඵලක ව්‍යාප්ති අභිලාෂයන්, භයානක ලෙස…

27 Jul 2026 Discuss