සෙවනැලි ජාල: චීන ත්රයිඩ් අපරාධ සංවිධාන ශ්රී ලංකාවේ කොටු වී ඇති ආකාරය
වර්ධනය වන අපරාධමය පැවැත්ම
හින්දු සාගරයේ උපාය මාර්ගික සමුද්රීය කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස දිගු කලක් සිට පිහිටි ශ්රී ලංකාව, මෑත වසරවලදී ත්රයිඩ් සම්බන්ධිත ජාල ද්වීපයේ පැතිරීම නිහඬව ව්යාප්ත කරමින්, චීන සංවිධිත අපරාධවල දැලට ක්රමයෙන් අදින්නා ලැබී ඇත.
ත්රයිඩ් යනු කුමක්ද?
ත්රයිඩ් සංවිධාන ලෝකයේ පැරණිතම හා වඩාත් සංකීර්ණ අපරාධ සංවිධානවලින් කිහිපයක් අතර වන අතර, ඒවා චීනයේ ආරම්භ වී දැඩිව ගෙතුණු ධූරාවලී ව්යුහයන් හරහා ක්රියාත්මක වේ. මෙම සංවිධාන ඓතිහාසිකව මත්ද්රව්ය ජාවාරම, මුදල් විශෝධනය, මිනිස් ජාවාරම, නීති විරෝධී සූදුව සහ සයිබර් වංචා සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. පසුගිය දශක දෙක තුළ ඒවායේ මෙහෙයුම් පරාසය නැගෙනහිර හා ගිනිකොනදිග ආසියාවෙන් ඔබ්බට විහිදී ලොව පුරා අවදානමට ලක් වූ ආර්ථිකයන් කෙරෙහි ඊනියා ගලා ගොස් ඇත.
ශ්රී ලංකාව උපාය මාර්ගික ඉලක්කයක් ලෙස
විශ්ලේෂකයන් හා ආරක්ෂක පර්යේෂකයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ, ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම, සාපේක්ෂව දුර්වල මූල්ය අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සහ 2022 මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ඇති වූ ආර්ථික අවදානම, ත්රයිඩ් සම්බන්ධිත අපරාධ ව්යවසායන්ට අනුකූල මෙහෙයුම් පරිසරයක් බවට ද්වීපය පත් කර ඇති බවයි.
ආසියාවේ කාර්යබහුලම ගොඩ රේගු හුවමාරු මධ්යස්ථානවලින් එකක් වන කොළඹ වරාය ඇතුළු ද්වීපයේ වරායන් කලාපය පුරා නීති විරෝධී භාණ්ඩ ප්රවාහනය සඳහා ඒවා භාවිත කළ හැකි බවට නීතිය ක්රියාත්මක කරන ලද කවයන් තුළ කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.
සලකා බැලූ අපරාධ ක්රියාකාරකම්
ශ්රී ලංකාව තුළ චීන සංවිධාන මෙහෙයුම් සමඟ සම්බන්ධිත අපරාධ ක්රියාකාරකම් ගණනාවක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, ඒවා අතර:
- මිනිස් ජාවාරමට ලක් වූ පුද්ගලයන් සයිබර් වංචා සිදු කිරීමට බල කරමින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන විශාල පරිමාණ මාර්ගගත වංචා මෙහෙයුම්
- විධිමත් බැංකු මාර්ග හරහා නොගොස් මුදල් ගෙනයාමට භාවිත කරන ලද භූගත මුදල් හුවමාරු ජාල
- ප්රධාන වශයෙන් චීන ජාතිකයන් සඳහා ක්රියාත්මක නීති විරෝධී කැසිනෝ හා සූදු ස්ථාන
- ශ්රී ලංකාවේ හින්දු සාගර පිහිටීම උපයෝගී කරගනිමින් ක්රියාත්මක මත්ද්රව්ය ගමනාගමන මෙහෙයුම්
- මුදල් විශෝධනය සඳහා යාන්ත්රණ ලෙස සේවය කරන බව සැකෙනු ලබන ඉඩකඩම් හා ආもてනාගත්කම් ක්ෂේත්ර ආයෝජන
සයිබර් වංචාවේ මානය
බලධාරීන් විශේෂ කනස්සල්ලට පත් කර ඇත්තේ, ගිනිකොනදිග ආසියාවේ ප්රජාවන් විනාශ කළ සයිබර් වංචා සංකීර්ණ ඇතිවීමයි. සමාන මෙහෙයුම් ශ්රී ලංකාව තුළ චීන සංවිධානාත්මක සම්බන්ධතා ඇතිව ක්රියාත්මක වන බවට විමර්ශනවලින් ඇඟවෙන අතර, එහිදී ව්යාජ රැකියා පොරොන්දු යටතේ ජාවාරමට ලක් කරන ලද ඇතැමුන් ඇතුළු පුද්ගලයන්, ජාත්යන්තරව වින්දිතයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් දුරකථන හා මාර්ගගත වංචා සිදු කිරීමට බල කෙරෙති.
පාලනය හා අධීක්ෂණයේ හිඩැස්
නිරීක්ෂකයන් මෙම ජාල මුල් බැස ගැනීමට ඉඩ දී ඇති ව්යුහාත්මක දුර්වලතා කිහිපයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඇතැම් ආයතනවල දූෂණය, ප්රමාණවත් නොවන මුදල් විශෝධන ක්රියාත්මක කිරීම සහ ජාත්යන්තර අපරාධ පිළිබඳ ඒජන්සි අතර සීමිත සම්බන්ධීකරණය, සාමූහිකව සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම්වලට සාපේක්ෂ පහසුවෙන් ප්රයෝජනයට ගත හැකි තත්ත්ව නිර්මාණය කර ඇත.
අපරාධ ජාලවලට ශ්රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික වටිනාකම රැඳෙන්නේ රට නිෂ්පාදනය කරන දෙයෙහි පමණක් නොව, ඒ රට පිහිටි ස්ථානයෙහිය — නැගෙනහිර අප්රිකාව, මැද පෙරදිග සහ දකුණු හා ගිනිකොනදිග ආසියාව සම්බන්ධ ලෝකයේ වඩාත් තීරණාත්මක මුහුදු මාර්ගවලට මායිම් වෙමිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.