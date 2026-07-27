විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීම ජනාධිපති අකේඩීගේ උරුමයට සෙවනැලි දමනු ඇතැයි ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥයා අනතුරු අඟවයි
අධිකරණ අමාත්යාංශය විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට යෝජනා කර ඇති පියවර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගේ දේශපාලන උරුමයට බරපතළ හානියක් සිදු කළ හැකි බවට කැපී පෙනෙන ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥයෙකු අනතුරු අඟවා ඇති අතර, පවත්නා රජය යටතේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් නැවුම් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් වීමට නියමිත යෝජනාව
වාර්තාවලට අනුව, අධිකරණ අමාත්යාංශය විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවක් කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී. මෙම පියවර නීති කවයන්ගේ තියුණු විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ නීතිඥ සාලිය පීරිස් පීසී මෙම යෝජනාවට දැඩිව විරුද්ධ වන ප්රමුඛ පෙළේ අයෙකු වේ.
රජය තවමත් ශ්රී ලාංකික ජනතාව අතර තම විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන මෙවැනි අවස්ථාවක, එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරියට ගෙන යාම ජනාධිපති දිසානායකගේ නායකත්වයේ සදාකාලික කලංකයක් ඇති කරනු ඇතැයි පීරිස් අනතුරු ඇඟවීය.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ කනස්සල්ල
විධායක ක්රියාමාර්ග හරහා සේවයේ නියුතු විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස වෙනස් කිරීම, බලය බෙදීම ඓතිහාසිකව ආකර්ෂණීය ගැටලුවක් වී ඇති රටක අධිකරණය කෙරෙහි දේශපාලන මැදිහත්වීමක් ලෙස සලකනු ලැබීමේ අවදානමක් ඇති බව විවේචකයන් තර්ක කරති.
යෝජනාව ඉදිරියට තල්ලු කරනු ලැබුවහොත්, එය අධිකරණයේ අපක්ෂපාතී බව පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකි අතර, ස්වාධීන අධිකරණ ක්රමයක් කෙරෙහි රජයේ කැපවීම සම්බන්ධයෙන් බරපතළ ප්රශ්න මතු කළ හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ නීතියේ ආධිපත්යය කෙරෙහි ඇතිවිය හැකි ප්රතිඵල හේතුවෙන්, විනිසුරුවන්ගේ ධූරකාලය හෝ සේවා කොන්දේසි කෙරෙහි බලපාන ඕනෑම වෙනසක් ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙසත් සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයෙන් යුතුවත් සිදු කළ යුතු බව නීතිය පිළිබඳ නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
රජය සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
ජනාධිපති දිසානායකගේ රජය, දිගු කලක් දේශපාලන හසුරුවාලීමෙන් ජරාජීර්ණ ආයතන පිළිසකර කිරීමේ ප්රතිශ්රුතිය සහිතව, ක්රමවත් ප්රතිසංස්කරණ හා යහ පාලනය පිළිබඳ කැපවීමක් ඇති ව්යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කරමින් බලයට පත් විය. මෙම පසුබිම තුළ නවතම මතභේදය විශේෂ විමර්ශනයකට ලක් වී තිබේ.
ආයතනික අඛණ්ඩතාවේ පොරොන්දු මත නිර්මාණය කරගත් තම මැතිවරණ ආකර්ෂණීය බලයෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ලබා ගත් රජයක් ලෙස, — වක්රව වුවද — අධිකරණය කෙරෙහි මැදිහත් වෙනවා යැයි පෙනෙන්නට ඉඩ දීම දේශපාලනිකව මිළ අධික ඔප්පුවක් විය හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
යෝජනාව තවදුරටත් සාකච්ඡාවට ලක් වීම අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතනවල තත්ත්වය අවදානමට ලක් කළ හැකි ඕනෑම පියවරකට ප්රථම, රජය මෙම පියවර නැවත සලකා බලා පුළුල් උපදේශනයක නිරත විය යුතු බවට නීති ප්රජාව තුළ සිට හඬ නගමින් තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.