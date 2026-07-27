බරපතල කල්ලි තර්ජන අනතුරු ඇඟවීමක් හේතුවෙන් කොළඹ සුප්රසිද්ධ ඇසළ පෙරහැරෙන් කාවඩි චාරිත්රය ඉවත් කෙරේ
විශ්වාසදායක කල්ලි තර්ජනයක් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීමක් ලැබීමෙන් අනතුරුව, ශ්රී ලංකාවේ සුප්රසිද්ධ ඇසළ පෙරහැරේ සංවිධායකයන් මෙlethal වර්ෂයේ පෙරහැරින් සාම්ප්රදායික කාවඩි චාරිත්රය ඉවත් කිරීමේ අභූතපූර්ව තීරණය ගෙන තිබේ.
පීඩනයට ලක් වූ ඓතිහාසික සම්ප්රදායක්
ශ්රී ලාංකික දින දර්ශනයේ සංස්කෘතිකව වඩාත්ම වැදගත් හා දෘශ්යාත්මකව අතිශය විශිෂ්ට උත්සවයන්ගෙන් එකක් වන ඇසළ පෙරහැරේ හින්දු ආගමික සම්ප්රදායයන් තුළ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් භක්තිමත් නර්තන චාරිත්රයක් වන කාවඩිය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඇතුළත් විය. මෙම චාරිත්රය සාමාන්යයෙන් භක්තිකයන් විසින් පාපෝච්ඡේදනයේ හා පූජාවේ ප්රකාශනයක් ලෙස සිදු කරනු ලබන අතර, එය පෙරහැරට ඇතුළත් කිරීම ඓතිහාසිකව දේශීය හා විදේශීය විශාල පිරිස් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
එහෙත්, සහභාගිවන්නන්ට හා නරඹන්නන්ට එක සේ අනතුරක් ඇති කළ හැකි කල්ලි සම්බන්ධ තර්ජනයක් පිළිබඳ බලධාරීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම් ලැබීමෙන් අනතුරුව, මෙlethal වර්ෂයේ පෙරහැර ප්රිය මනාප මෙම චාරිත්රය නොමැතිව පවත්වනු ඇත.
ආරක්ෂාව ප්රමුඛතාවය ගනී
කාවඩි චාරිත්රය ඉවත් කිරීමේ තීරණය සැහැල්ලුවෙන් ගත් එකක් නොවන අතර, සංවිධායකයන් සම්බන්ධ සියල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසිද්ධිය ප්රධාන සැලකිල්ල ලෙස ඉදිරිපත් කළේය. කල්ලි සම්බන්ධ කඩාකප්පල්කාරී ක්රියාවක් පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීම ප්රමාණවත් තරම් බරපතළ වූ බැවින්, සම්පූර්ණ චාරිත්ර වාරික වැඩසටහන ආරක්ෂා කිරීමට වඩා ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම තෝරා ගනිමින් නිලධාරීන් ඉක්මනින් හා තීරණාත්මකව ක්රියා කිරීමට පෙළඹිණි.
මෙම පියවර දිවයින පුරා සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබා ගෙන ඇති අතර, බොහෝ භක්තිකයන් හා සංස්කෘතික ලෝලීන් උත්සව සැමරුමෙන් මෙසේ අර්ථවත් හා ශ්රේෂ්ඨ සම්ප්රදායක් අත්හැරීම පිළිබඳ කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
පොදු උත්සව ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුළුල් සැලකිලි
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ විශාල පරිමාණ පොදු හා ආගමික උත්සව වටා පවතින ආරක්ෂක පරිසරය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න මතු කරයි. ඇසළ පෙරහැරට සාමාන්යයෙන් දහස් ගණන් සහභාගිවන්නන් ආකර්ෂණය වන අතර, එය අතිශය විශාල ආගමික වැදගත්කමක් දරන බැවින් එහි ක්රියාවලියට ඕනෑම තර්ජනයක් බරපතළ රාජ්ය සැලකිල්ලකට ලක් විය යුතු කරුණකි.
බලධාරීන් කල්ලි තර්ජනයේ සම්පූර්ණ විස්තර තවම හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, සංවිධායකයන්ගේ තීරණය ප්රධාන ජාතික උත්සවවලදී ශක්තිමත් ආරක්ෂක පියවරවල් සමඟ සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණය කිරීම සමතුලිත කිරීමේ අවශ්යතාව පිළිබඳ වර්ධනයවන දැනුවත්භාවය පිළිබිඹු කරයි.
පෙරහැරේ අනාගත සංස්කරණවලදී කාවඩි චාරිත්රය නැවත ඇතුළත් කරනු ඇත්දැයි තවමත් අවිනිශ්චිත වන අතර, ඉදිරි සැමරුම් සඳහා සූදානම් වීමේදී ආරක්ෂක කටයුතු ප්රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරනු ඇතැයි සංවිධායකයන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.