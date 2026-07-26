දෙමළ භාෂා පක්ෂ නායකයින් සමාජීය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති දිසානායකගෙන් හදිසි හමුවීමක් ඉල්ලයි
දෙමළ භාෂා දේශපාලන පක්ෂ හයක නායකයින් සහ නියෝජිතයින්, තම ප්රජාවන්ට බලපාන ප්රමුඛ ගැටලු රැසක් මතු කිරීම සඳහා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් රැස්වීමක් ලබා ගැනීමට විධිමත් ඉල්ලීමක් සිදු කර ඇත.
සංවාදය සඳහා එක්සත් ඉල්ලීමක්
මෙම පියවර, දෙමළ භාෂා දේශපාලන සංවිධාන, තමන් නියෝජනය කරන ප්රජාවන්ගේ යහපැවැත්ම හා අයිතීන් සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මකයැයි සලකන කරුණු පිළිබඳව රටේ ශ්රේෂ්ඨ නායකත්වය සමඟ සෘජුව සම්බන්ධ වීමට ගනු ලබන සාමූහික ප්රයත්නයක් පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ යුධ-පශ්චාත් සංහිඳියා හා පාලන අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක, පක්ෂ හයක ඒකාබද්ධ ප්රවේශය, දෙමළ භාෂා දේශපාලන පාර්ශ්වකරුවන් අතර පවතින හදිසි අවශ්යතාවයේ හැඟීම ඉස්මතු කරයි.
න්යාය පත්රයේ ඇති ගැටලු
ඉල්ලීමේ නිශ්චිත න්යාය පත්ර කරුණු සවිස්තරව දක්වා නොතිබුණත්, දෙමළ භාෂා පක්ෂ ස්ථාවරවම මතු කර ඇති ගැටලු පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කරයි. ඒවා අතර:
- උතුරු හා නැගෙනහිර හමුදා භාරයේ ඉඩම් ආපසු ලබා දීම සහ ඉඩම් අයිතිය
- දේශපාලන විසඳුම් සහ අර්ථවත් බලය බෙදාහැරීම
- වගවීම සහ සංක්රාන්තිකාලීන යුක්ති ක්රියාවලීන්
- පීඩාවට පත් ප්රජාවන් සඳහා ආර්ථික සංවර්ධනය සහ ජීවනෝපාය අවස්ථා
- දිගු කලක් රඳවා සිටින දේශපාලන රැඳවියන් නිදහස් කිරීම
ඉල්ලීමේ වැදගත්කම
ක්රමවත් වෙනසක් සහ සමාජ යුක්තිය පිළිබඳ වේදිකාවක් මත බලයට පත් ජනාධිපති දිසානායක, සියලු ශ්රී ලාංකික ප්රජාවන්ගේ අභිලාෂයන් ආමන්ත්රණය කරමින් සියල්ලන්ව ඇතුළත් කරගෙන පාලනය කරන බවට ප්රතිශ්රුතිය දී ඇත. සෘජු හමුවීමක් සඳහා ඉල්ලා සිටීම, ඔහුගේ පරිපාලනය සුළුතර දේශපාලන නියෝජිතයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අදහස් කරන්නේ කෙසේද යන්නට මුල් කාලීන පරීක්ෂාවක් ලෙස සැලකේ.
දෙමළ භාෂා පක්ෂ හයක ඒකාබද්ධ ප්රවේශය, දිගු කලක් පැවතෙන ප්රජා ගැටලු සම්බන්ධයෙන් නව පරිපාලනයට ඒකාබද්ධ හඬක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.
දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, ජනාධිපති ධුරය සහ දෙමළ භාෂා දේශපාලන නායකත්වය අතර අර්ථවත් සංවාදය, 2009 දී සිවිල් ගැටුම අවසන් වීමෙන් පසු අඛණ්ඩ රජයන් යටතේ විවිධ මට්ටම්වලින් ඉදිරි ගිය ජාතික සංහිඳියා ප්රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙන යාමේ දී ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බවයි.
ජනාධිපති දිසානායකගේ කාර්යාලය ඉල්ලූ රැස්වීම සඳහා දිනයක් තහවුරු කරනු ඇත්දැයි සහ මෙම ප්රජාවන් විසින් මතු කරන ලද ගැටලු සම්බන්ධයෙන් පරිපාලනය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය කෙබඳු වේදැයි තවමත් බලා සිටිය යුතුව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.