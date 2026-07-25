ශ්රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අංශය කම්කරු සම්බන්ධිත තීරුබදු බර සහන කිරීමේ එක්සත් ජනපද පියවරට සාදරයෙන් පිළිගනී
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ පෞද්ගලික අංශ සංවිධානයක් කම්කරු සම්බන්ධිත කරුණු හා බැඳුණු එක්සත් ජනපද තීරුබදු මෑතකදී අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සිය සහාය පළ කරමින්, එය දිවයිනේ අපනයන මත රඳා පවතින කර්මාන්ත සඳහා ධනාත්මක පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ට සාදරණීය වර්ධනයක්
රටේ වඩාත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් සමඟ වැඩිදියුණු වූ ප්රවේශයක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපේක්ෂා කළ ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරික කොටස් අතර සීමිත ශුභවාදී ආකල්පයක ලකුණක් ලෙස, පෞද්ගලික අංශ ආයතනය එම තීරුබදු අඩු කිරීම සාදරයෙන් පිළිගත්තේය. ශ්රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා, විශේෂයෙන් ඇඟලුම් හා නිෂ්පාදන අංශවල, එක්සත් ජනපදය තීරණාත්මක ගමනාන්තයක් ලෙස පවතින බැවින්, වෙළඳ බාධා ඕනෑම සහනයක් සැලකිය යුතු ආර්ථික ප්රතිවිපාකයක් සහිත කරුණක් වී තිබේ.
ආරවුලේ හදවතේ ඇති කම්කරු ප්රමිතීන්
විවාදාස්පද තීරුබදු කම්කරු සම්බන්ධිත සලකා බැලීම් හා සම්බන්ධ කර තිබූ අතර, එය සැපයුම් දාමවල රැකියා ප්රමිතීන් හා කම්කරු අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ක්රියාත්මක ගෝලීය විමර්ශනය පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන් පුළුල් වෙළඳ හා වරප්රසාද ප්රවේශ කටයුතුවල කොටසක් ලෙස ජාත්යන්තර කම්කරු සම්මතයන්ට අනුකූලතාව සනාථ කිරීමට මෑත වසරවලදී පීඩනයට ලක්ව ඇත.
එම අඩු කිරීම එවැනි කරුණු ආමන්ත්රණය කිරීමේදී ශ්රී ලංකාව ළඟා කරගත් ප්රගතිය පිළිගැනීමක් ලෙස සලකන අතර, ඉදිරියේදී එම ප්රමිතීන් පවත්වාගෙන යාමටත් වැඩිදියුණු කිරීමටත් කටයුතු කරන බව පෞද්ගලික අංශ ආයතනය පෙන්වා දුන්නේය.
වෙළඳාම හා ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ඇඟවුම්
2022 වසරේ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයේ තවමත් ගමන් කරන ශ්රී ලංකාවට, අපනයන තත්ත්වයන් ඕනෑම වැඩිදියුණු කිරීමක් සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ඇඟලුම් අංශය තනිව රටේ විදේශ විනිමය ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් සඳහා දායක වන අතර, ඒ සඳහා සිය ගණනක් දහස් ගණනක් කම්කරුවන්, ඔවුන්ගෙන් බහුතරය කාන්තාවන් ලෙස, රැකියා සපයනු ලැබේ.
ව්යාපාරික නායකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ප්රධාන අපනයන වෙළඳපලවල ප්රාදේශීය තරඟකරුවන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරී තත්ත්වය ශක්තිමත් කරමින්, දෙරටත් අතර තවදුරටත් වෙළඳ පහසුකම් සලසන පියවරවලට මෙය මඟ ප්රශස්ත කළ හැකි බවයි.
ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරවලට දිගුකාලීන නිශ්චිතතාවක් ලබා දිය හැකි වඩාත් ව්යුහගත ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ රාමුවක් ඇතුළත්ව, එක්සත් ජනපදය සමඟ ගැඹුරු වෙළඳ සම්බන්ධතා ගොඩනඟා ගනිමින් මෙම ගම්යතාව ප්රයෝජනයට ගන්නා ලෙස පෞද්ගලික අංශ ආයතනය රජයට නිර්දේශ කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.