ශ්රී ලංකාවේ හෙල්මට් කර්මාන්ත ශාලා ගින්නෙන් කම්කරුවන් පස් දෙනෙකු මිය යයි
කර්මාන්ත ශාලා ගින්නෙන් පස් දෙනෙකුගේ ජීවිත හානි වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ හෙල්මට් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් කම්කරුවන් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෙම ඛේදවාචකය දේශීය ප්රජාව කම්පනයට පත් කරමින් රට පුරා කාර්මික ආරක්ෂාව පිළිබඳ හදිසි සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
ගිනිදැල් මධ්යේ කර්මාන්ත ශාලාවේ සිරවූ කම්කරුවෝ
මාරාන්තික ගිනිදැල් කර්මාන්ත ශාලා පරිශ්රය පුරා ව්යාප්ත වූ අතර, වේගයෙන් පැතිරෙන ගිනිදැල්වලින් ගැලවී යාමට කම්කරුවන්ට ප්රමාණවත් කාලයක් නොලැබිණි. හදිසි ආපදා සේවා ක්ෂණිකව සිදුවීම් ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, ඔවුන්ගේ උත්සාහය නොතකා, සිද්ධිය හේතුවෙන් පස් දෙනෙකු මිය ගිය බව තහවුරු විය. ආගන්තුක නෑදෑයින් දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු කරගෙන යන බැවින් ගොදුරු වූවන්ගේ අනන්යතාවය තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
ගින්නට හේතුව තීරණය කිරීම සඳහා නිලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, සිදුවීම සිදු වූ අවස්ථාවේ දී කර්මාන්ත ශාලාවේ ප්රමාණවත් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පියවර ගෙන තිබුණේ දැයි සොයා බැලීම මූලික අවධානය වී ඇත. දැන් මතු වෙමින් ඇති ප්රශ්න අතර:
- කර්මාන්ත ශාලාවේ ගිනි නිවීම් උපකරණ හා හදිසි පිටවීමේ මාර්ගවල ප්රමාණවත් භාවය
- කම්කරුවන්ට නිසි ගිනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ පුහුණුව ලැබී තිබුණේ දැයි යන ප්රශ්නය
- පවතින වෘත්තීය සෞඛ්ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසිවලට අනුකූලතාවය
- හදිසි ප්රතිචාරයේ වේගය හා ඵලදායිතාවය
කාර්මික ආරක්ෂාව අවධානයට ලක් වෙයි
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ කාර්ය ස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ සම්මතයන් නැවත තියුණු ලෙස අවධානයට ලක් කර ඇත. කම්කරු අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂකයින් හා වෘත්තීය සමිති, දිවයිනේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සම්පූර්ණ සමාලෝචනයකට ලක් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමින්, ප්රමාණවත් අධීක්ෂණයක් නොමැති වීම දහස් ගණනක් කම්කරුවන් අවදානමට ලක් කළ හැකි බව අනතුරු අඟවා ඇත.
මෙවැනි සිදුවීම් අපට කම්කරු ආරක්ෂාව කිසි විටෙකත් අනවශ්ය දෙයක් ලෙස සලකා නොයුතු බව දැඩිව සිහිපත් කරයි. වළකාගත හැකි කාර්මික අනතුරකින් නැති වන සෑම ජීවිතයකම ඔවුන් ආරක්ෂා කළ යුතු ක්රමවේදවල ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයක් නියෝජනය කරයි.
මිය ගිය කම්කරුවන්ගේ පවුල් ගැඹුරු ශෝකයෙන් පසු වන බව වාර්තා වන අතර, ජීවිත හානිය පිළිබඳ ප්රජාවේ දුක හා කෝපය ප්රකාශ වෙමින් පවතී. ගින්නෙන් පසු වගවීම හා අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඇඟිල්ල දිගු කිරීම දිනෙන් දින ප්රබල වෙමින් ඇත.
කනස්සල්ලේ රටාවක්
මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාව කාර්මික අනතුරු ගණනාවකට මුහුණ දී ඇති අතර, නිෂ්පාදන අංශයේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ රෙගුලාසි දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී ඇත. කර්මාන්ත ශාලා හිමියන් මත ඇති ආර්ථික බලපෑම් හා ප්රමාණවත් නොවූ රාජ්ය පරීක්ෂණ, කම්කරු ආරක්ෂාව සමහර අවස්ථාවල අනතරේ දමන සංස්කෘතියකට දායක වී ඇතැයි විවේචකයෝ තර්ක කරති.
විමර්ශනයේ සම්පූර්ණ විස්තර අනාවරණය වන තෙක් ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ස්වකීය සොයාගැනීම්වල විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්රතිශ්රුතිය ද ලබා දී ඇත. ගින්නට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් හෝ ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් වෙනුවෙන් ගෙවිය හැකි වන්දි සම්බන්ධයෙන් රජය තවම නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.