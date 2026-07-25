Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බටහිර හා දකුණු කලාපවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිත වන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වියළි තත්ත්වයේ පවතී

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බටහිර හා දකුණු කලාපවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිත වන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශ වියළි තත්ත්වයේ පවතී

ශ්‍රී ලංකා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 25 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක හුදෙකලා වැසි අපේක්ෂා කෙරෙන අතරම, සෙසු ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්වයන් ප්‍රමුඛ වනු ඇතැයි දිවයින පුරා මිශ්‍ර තත්ත්වයක් පුරෝකථනය කර තිබේ.

බටහිර හා දකුණට වැසි

සෙනසුරාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වල වැසියන් දිවා කාලය පුරාම වැසි සුළු වාර ගණනාවක් ලැබිය හැකි බවට සූදානම් වී සිටිය යුතුය. දකුණු පළාතේ ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවලටද විසිරුණු වැසි ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කොළඹ හා එහි අවට ප්‍රදේශවල ගමන් කරන්නන් සහ එළිමහන් රැකියාවල නිරත අය, මෙන්ම මහනුවර ආශ්‍රිත දිස්ත්‍රික්ක හා කුරුණෑගල කලාපයේ සිටින අය, කෙටි දැනුම්දීමකින් වැසි ලැබිය හැකි බැවින් වැසි කාලෝചිත ආවරණ රැගෙන යෑමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සෙසු ප්‍රදේශවල වියළි තත්ත්වය

රටේ සෙසු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව බොහෝ දුරට වියළි කාලගුණයක් පුරෝකථනය කර ඇත. උතුරු, නැගෙනහිර, මධ්‍යම, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල — ගාල්ල හා මාතර හැරුණු විට — දිවා කාලය තුළ සුහද කාලගුණ තත්ත්වයන් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය.

දිවයිනේ සෘතුමය සංක්‍රාන්ති කාලවලදී කාලගුණ රටාවන් වෙනස් විය හැකි බැවින්, ජනතාව නිල කාලගුණ විද්‍යා උපදේශන හරහා යාවත්කාලීනව සිටීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි Sinhala

දිනකට ආසාදිත 2,400ක් ආසන්නව — ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

නවතම නිල සෞඛ්‍ය අධීක්ෂණ දත්තවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාව දරුණු හා උත්සන්න වෙමින් පවතින ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය සඳහා තහවුරු කරන ලද…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම ආනයන සීමාවන් අනුගමනය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට 10% ක් ඇමෙරිකානු තීරු බදු අනුපාතය සුරක්ෂිත වෙයි

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම මගින් ශ්‍රී ලංකාවට අඩු තීරු බදු සහන සුරක්ෂිත වෙයි බලහත්කාර ශ්‍රම භාවිතයන් හා සම්බන්ධ ආනයන සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව…

25 Jul 2026 Discuss
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ දී පරාජයට පත් වූ අතර, එමඟින් ප්‍රමුඛ දේශපාලන අභියෝගයකට මුහුණ දුන්…

25 Jul 2026 Discuss