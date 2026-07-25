බටහිර හා දකුණු කලාපවලට විසිරුණු වැසි අපේක්ෂිත වන අතර දිවයිනේ සෙසු ප්රදේශ වියළි තත්ත්වයේ පවතී
ශ්රී ලංකා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 25 වැනි දිනට කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කර ඇති අතර, පළාත් කිහිපයක හුදෙකලා වැසි අපේක්ෂා කෙරෙන අතරම, සෙසු ප්රදේශවල වියළි තත්ත්වයන් ප්රමුඛ වනු ඇතැයි දිවයින පුරා මිශ්ර තත්ත්වයක් පුරෝකථනය කර තිබේ.
බටහිර හා දකුණට වැසි
සෙනසුරාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කළ අනාවැකියට අනුව, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වල වැසියන් දිවා කාලය පුරාම වැසි සුළු වාර ගණනාවක් ලැබිය හැකි බවට සූදානම් වී සිටිය යුතුය. දකුණු පළාතේ ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්රික්කවලටද විසිරුණු වැසි ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
කොළඹ හා එහි අවට ප්රදේශවල ගමන් කරන්නන් සහ එළිමහන් රැකියාවල නිරත අය, මෙන්ම මහනුවර ආශ්රිත දිස්ත්රික්ක හා කුරුණෑගල කලාපයේ සිටින අය, කෙටි දැනුම්දීමකින් වැසි ලැබිය හැකි බැවින් වැසි කාලෝചිත ආවරණ රැගෙන යෑමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
සෙසු ප්රදේශවල වියළි තත්ත්වය
රටේ සෙසු ප්රදේශ සඳහා කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව බොහෝ දුරට වියළි කාලගුණයක් පුරෝකථනය කර ඇත. උතුරු, නැගෙනහිර, මධ්යම, ඌව සහ දකුණු පළාත්වල — ගාල්ල හා මාතර හැරුණු විට — දිවා කාලය තුළ සුහද කාලගුණ තත්ත්වයන් පවතිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය.
දිවයිනේ සෘතුමය සංක්රාන්ති කාලවලදී කාලගුණ රටාවන් වෙනස් විය හැකි බැවින්, ජනතාව නිල කාලගුණ විද්යා උපදේශන හරහා යාවත්කාලීනව සිටීමට දිරිගන්වනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.