බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළ හරහා රුපියල් මිලියන 110ක කොකේන් ජාවාරමේ යෙදී ස්පාඤ්ඤ වැඩිහිටි සංචාරකයෙක් අත්අඩංගුවට
බණ්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළට (BIA) ප්රමාද වී පැමිණි සංචාරකයෙකුගේ බෑගේජ් පරික්ෂා කිරීමේදී කිලෝග්රෑම් 2.2කට ආසන්න කොකේන් ප්රමාණයක් සඟවා ඇති බව හෙළිවීමත් සමඟ ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් ස්පාඤ්ඤයේ ජාතික 79 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ප්රමාද වූ බෑගේජ් තුළ麻薬 සොයාගැනීම
රුපියල් මිලියන 110කට ආසන්න වටිනාකමක් ඇති බව ගණන් බලා ඇති මෙම තහනම් භාණ්ඩ, ගුවන්තොටුපළට ප්රමාදයෙන් පැමිණි 해당 වැඩිහිටි සංචාරකයාගේ බෑගේජ් සාමාන්ය පරීක්ෂාවකදී හෙළිවිය. BIA හි රේගු නිලධාරීන් විසින් සැක සහිත මෙම භාරය වැඩිදුර පරීක්ෂාව සඳහා වෙන් කරන ලදී.
රට තුළට මෙම නීතිවිරෝධී ද්රව්යය ජාවාරම් කිරීමේ හිතාමතා උත්සාහයක් ලෙස බලධාරීන් සලකන අතර, කොකේන් ප්රමාණය මෙම බෑගේජ් තුළ ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සඟවා තබා තිබිණි.
සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ
නිල වශයෙන් අනන්යතාව හෙළිදරව් නොකළ මෙම ස්පාඤ්ඤ ජාතිකයා, සොයාගැනීමෙන් පසුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලදී. ඔහුගේ 79 හැවිරිදි වයස හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, විමර්ශකයන් ඔහුගේ සංචාරයේ තත්ත්වයන් සහ තාත්කාලික මත්ද්රව්යවල මූලාශ්ර පිළිබඳ විමර්ශනය කරමින් සිටිති.
ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් සැකකරු, වැඩිදුර විමර්ශන හා නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් වෙත භාරදෙන ලදී.
මත්ද්රව්ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල
රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ද්වාරය හරහා සිදුවන ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම් මැඩලීමේදී ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් මුහුණදෙන අඛණ්ඩ අභියෝගය මෙම සිද්ධිය ඉස්මතු කරයි. BIA, රේගු හා මත්ද්රව්ය විරෝධී ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ප්රධාන පිවිසුම් ස්ථානයක් ලෙස පවතී.
- අත්කර ගත් කොකේන් ප්රමාණය: කිලෝග්රෑම් 2.2කට ආසන්නව
- ඇස්තමේන්තු වෙළඳපල වටිනාකම: රුපියල් මිලියන 110
- සැකකරුගේ ජාතිකත්වය: ස්පාඤ්ඤ
- සැකකරුගේ වයස: අවුරුදු 79
- අත්අඩංගුවට ගත් ස්ථානය: බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ
ශ්රී ලංකාව මත්ද්රව්ය ජාවාරමට එරෙහිව සිය දේශසීමා ආරක්ෂණ පියවර තහවුරු කිරීම දිගටම කරගෙන යන බැවින්, මත්ද්රව්ය ජාවාරමට සම්බන්ධ ඕනෑම සැකසහිත ක්රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටීමට බලධාරීන් උනන්දු කරවා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.