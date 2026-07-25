Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයා මාරාන්තික කලහයෙන් පසු විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් බේරෙයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අමාත්‍යවරයා මාරාන්තික කලහයෙන් පසු විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් බේරෙයි

මාරාන්තික අරගලයක් මැද අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තු අභියෝගයෙන් ගොඩ එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රටේ බන්ධනාගාර ආයතන තුළ ඇති වූ මාරාන්තික කලහ සිදුවීම් සහ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්‍යයේ, බන්ධනාගාර කටයුතු භාරව සිටි අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් ඔහු සාර්ථකව බේරී ඇත.

මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහ සම්බන්ධයෙන් වගවිය යුතු බව ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව අවසානයේ පාර්ලිමේන්තු මහල් ඡන්දයේදී පරාජය වූ අතර, ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම් ඉල්ලා සිටි විවේචකයන්ගේ බලපෑම් මධ්‍යයේ වුවද, අමාත්‍යවරයාට තම ධුරය රඳවා ගැනීමට හැකි විය.

මාරාන්තික කලහ දේශපාලන කෝලාහලයකට තුඩු දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය, රජයේ ප්‍රතිකාරක ආයතන කළමනාකරණය සහ රෝහල්ගත වූ අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැඩි දේශපාලන විවාදයකට ඉඩ සලසා දුන්නේය. කලහවලින් මරණ සිදු වූ හෙයින්, අර්බුදයට වගකිව යුතු යැයි සලකන අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විපක්ෂ පක්ෂ විධිමත් පාර්ලිමේන්තු පියවරක් ගැනීමට තල්ලු විය.

බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දිගු කලක් පැවති ඉදිරිපත් ඉඩකඩ හිඟකම සහ ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් නොමැතිකම යන ගැටලු නිසිලෙස විසඳීමට අමාත්‍යවරයා අපොහොසත් වී ඇති බවත්, ඒ හේතුවෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයට අනුබල දෙන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වූ බවත් විවේචකයෝ තර්ක කළහ.

රජය අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් එක්සත් වෙයි

තත්ත්වයේ බරපතල බව නොතකා, පාලක සන්ධානය යෝජනාව පරාජය කිරීමට ප්‍රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ගොනු කර ගත් අතර, එය රජය අමාත්‍යවරයා සඳහා පිහිට දීමට කැපවී සිටින බව ඇඟවීමකි. කලහ ඇති වූයේ පරිපාලන කොටසෙහි නොසැලකිල්ල නිසා නොව, සිදුවීමෙන් පසු නැවත සාමය ස්ථාපිත කිරීමට සහ අනාගත සිදුවීම් වළකා ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව ද අමාත්‍යවරයාගේ සහායයන් තර්ක කළහ.

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය, බන්ධනාගාර අර්බුදය හැසිරවීම පිළිබඳ සැලකිය යුතු මහජන සමීක්ෂාවක් මැද වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවරය රඳවා ගැනීමේ පාලක සන්ධානයේ දිගුකාලීන හැකියාව ඉස්මතු කරයි.

බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ සැකසුම් ඉතිරිව පවතී

අමාත්‍යවරයා ක්ෂණික දේශපාලන අභියෝගයෙන් බේරී ඇතත්, මෙම සිද්ධිය ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල සශ්‍රීකතාවන් නැවත ජ්වලිත කර ඇත. දිගු කලක් පුරා ඉදිරිපත් ඉඩකඩ හිඟකම සහ සම්පත් හිඟය නිසා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති ඒ පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සහ විපක්ෂ නිලධාරීන් රක්ෂිත පහසුකම් තුළ ජීවිත තවදුරටත් නැති නොවන සේ අර්ථවත් ප්‍රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටීම ඉදිරියටත් සිදු කරන බව ප්‍රකාශ කළහ.

බන්ධනාගාර පාලනය සහ රෝහල්ගතයන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දේශපාලන සංවාදයේ කේන්ද්‍රීය අවධානයක් ලෙස පැවතීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි

කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික…

25 Jul 2026 Discuss
ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි

ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ…

25 Jul 2026 Discuss