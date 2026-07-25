ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර අමාත්යවරයා මාරාන්තික කලහයෙන් පසු විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් බේරෙයි
මාරාන්තික අරගලයක් මැද අමාත්යවරයා පාර්ලිමේන්තු අභියෝගයෙන් ගොඩ එයි
ශ්රී ලංකාවේ රටේ බන්ධනාගාර ආයතන තුළ ඇති වූ මාරාන්තික කලහ සිදුවීම් සහ පුළුල් මහජන විරෝධතා මධ්යයේ, බන්ධනාගාර කටයුතු භාරව සිටි අමාත්යවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් ඔහු සාර්ථකව බේරී ඇත.
මාරාන්තික බන්ධනාගාර කලහ සම්බන්ධයෙන් වගවිය යුතු බව ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව අවසානයේ පාර්ලිමේන්තු මහල් ඡන්දයේදී පරාජය වූ අතර, ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම් ඉල්ලා සිටි විවේචකයන්ගේ බලපෑම් මධ්යයේ වුවද, අමාත්යවරයාට තම ධුරය රඳවා ගැනීමට හැකි විය.
මාරාන්තික කලහ දේශපාලන කෝලාහලයකට තුඩු දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති වූ ප්රචණ්ඩත්වය, රජයේ ප්රතිකාරක ආයතන කළමනාකරණය සහ රෝහල්ගත වූ අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැඩි දේශපාලන විවාදයකට ඉඩ සලසා දුන්නේය. කලහවලින් මරණ සිදු වූ හෙයින්, අර්බුදයට වගකිව යුතු යැයි සලකන අමාත්යවරයාට එරෙහිව විපක්ෂ පක්ෂ විධිමත් පාර්ලිමේන්තු පියවරක් ගැනීමට තල්ලු විය.
බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ දිගු කලක් පැවති ඉදිරිපත් ඉඩකඩ හිඟකම සහ ප්රමාණවත් ආරක්ෂක ක්රමවේදයන් නොමැතිකම යන ගැටලු නිසිලෙස විසඳීමට අමාත්යවරයා අපොහොසත් වී ඇති බවත්, ඒ හේතුවෙන් ප්රචණ්ඩත්වයට අනුබල දෙන තත්ත්වයන් නිර්මාණය වූ බවත් විවේචකයෝ තර්ක කළහ.
රජය අමාත්යවරයා වෙනුවෙන් එක්සත් වෙයි
තත්ත්වයේ බරපතල බව නොතකා, පාලක සන්ධානය යෝජනාව පරාජය කිරීමට ප්රමාණවත් පාර්ලිමේන්තු සහාය ගොනු කර ගත් අතර, එය රජය අමාත්යවරයා සඳහා පිහිට දීමට කැපවී සිටින බව ඇඟවීමකි. කලහ ඇති වූයේ පරිපාලන කොටසෙහි නොසැලකිල්ල නිසා නොව, සිදුවීමෙන් පසු නැවත සාමය ස්ථාපිත කිරීමට සහ අනාගත සිදුවීම් වළකා ගැනීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව ද අමාත්යවරයාගේ සහායයන් තර්ක කළහ.
ඡන්ද ප්රතිඵලය, බන්ධනාගාර අර්බුදය හැසිරවීම පිළිබඳ සැලකිය යුතු මහජන සමීක්ෂාවක් මැද වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවරය රඳවා ගැනීමේ පාලක සන්ධානයේ දිගුකාලීන හැකියාව ඉස්මතු කරයි.
බන්ධනාගාර තත්ත්වය පිළිබඳ සැකසුම් ඉතිරිව පවතී
අමාත්යවරයා ක්ෂණික දේශපාලන අභියෝගයෙන් බේරී ඇතත්, මෙම සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතියේ තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල සශ්රීකතාවන් නැවත ජ්වලිත කර ඇත. දිගු කලක් පුරා ඉදිරිපත් ඉඩකඩ හිඟකම සහ සම්පත් හිඟය නිසා දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති ඒ පද්ධතිය සම්බන්ධයෙන් රාජ්ය නොවන සංවිධාන සහ විපක්ෂ නිලධාරීන් රක්ෂිත පහසුකම් තුළ ජීවිත තවදුරටත් නැති නොවන සේ අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටීම ඉදිරියටත් සිදු කරන බව ප්රකාශ කළහ.
බන්ධනාගාර පාලනය සහ රෝහල්ගතයන්ගේ සුභසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්නය ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දේශපාලන සංවාදයේ කේන්ද්රීය අවධානයක් ලෙස පැවතීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.