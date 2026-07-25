Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දශකයේ භයානකම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණදෙන ශ්‍රී ලංකාව — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවයි

25 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දශකයේ භයානකම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණදෙන ශ්‍රී ලංකාව — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවයි

භයාවහ වැඩිවීමක් — ශ්‍රී ලංකාව අධි අවධානයේ

ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නිවේදිත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 76,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවත්, මරණ සංඛ්‍යාව 56 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් නවතම සෞඛ්‍ය දත්ත පෙන්වා දෙයි. මෙම සංඛ්‍යා ඉතාමත් කනගාටුදායක සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාව මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම දුෂ්කර පොදු සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින බව ඉන් ඇඟවෙයි.

හදිසි අවධානයක් ඉල්ලා සිටින අර්බුදයක්

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් මෙම වසරේ රෝග පැතිරීම පසුගිය දශකය තුළ අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ ගිය ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්තියක් ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර, ඉතා ඉක්මනින් ඉහළ යන රෝගීන් සංඛ්‍යාව කළමනාකරණය කිරීමේ සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රමයේ ධාරිතාව සම්බන්ධයෙන් බරපතල සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති වී තිබේ. ඩෙංගු රෝගීන් රෝහල් ශාලා පිරවීමත් සමඟ, නාගරික හා ග්‍රාමීය යන දෙඅංශයේම වෛද්‍ය සම්පත් ඇදී යමින් රටේ සෑම රෝහලකටම දැඩි පීඩනයක්가해져 ඇත.

Aedes aegypti මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා ව්‍යාප්ත වන මෙම රෝගය, එකතු වූ ජලය සහ උණුසුම් තෙතමනය සහිත පරිසරයේ වර්ධනය වේ — විශේෂයෙන් අධික වර්ෂාපතනයේ අතරතුර හා ඉන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණය එවැනි තත්ත්වයන් පහසුවෙන් ඇති කරයි.

වැඩිම අවදානමට ලක්වන්නේ කවුරුන්ද?

ඩෙංගු ඕනෑම කෙනෙකුට බලපෑ හැකි වුවද, ළමයින් හා වැඩිහිටියන් වඩාත්ම අවදානමට ලක් වන පිරිස ලෙස පවතී. රෝග ලක්ෂණ පෙනී සැනින් වෛද්‍ය ආධාර ලබා ගන්නා ලෙස සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුවත් කරමින් සිටින සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, සාමාන්‍යයෙන් ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ ලෙස පහත සඳහන් ඒවා දක්වා ඇත:

  • දරුණු හිසරදය සමඟ ඉහළ උෂ්ණත්වයේ උණ
  • ඇස් පිටුපස වේදනාව
  • මාංශ පේශී හා සන්ධි වේදනාව
  • ඔක්කාරය හා වමනය
  • සමේ කුෂ්ඨ
  • දරුණු අවස්ථාවල නාසයෙන් හෝ විලුඹෙන් රුධිරය ගැලීම

වැළැක්වීම ශක්තිමත්ම ආයුධය ලෙස පවතී

ඩෙංගු සඳහා විශේෂිත වෛරස් නාශක ප්‍රතිකාරයක් නොමැති බැවින්, රෝගය වළක්වා ගැනීම ප්‍රජාව සතු වඩාත් ඵලදායී මෙවලම වේ. නිවෙස්, ව්‍යාපාරික ස්ථාන හා ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය ආයතන, මදුරු වාසස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. ජලනාල අවහිරතා ඉවත් කිරීම, ජලය ගැනෙන භාජන ඉවත් දැමීම, ජල ගබඩා ටැංකි ආවරණය කිරීම හා නිසි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් අඛණ්ඩව අනුගමනය කිරීම ඒ අතර ප්‍රධාන ස්ථානයක් ගනී.

මල් පැල, දමා ගිය රබර් රෝද, වහලේ ජල නාලිකා සහ කිසිවෙකු නොදැනම වැසි ජලය රැකෙන අනෙකුත් ස්ථානවල මදුරු ජනනය බොහෝ විට සිදු වන බැවින්, රෝග ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීමේදී ප්‍රජා මට්ටමේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉතාමත් තීරණාත්මකව සැලකේ.

රජය හා සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, අධික අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක පුරා නිරීක්ෂණ සහ දෛශික පාලන මෙහෙයුම් තීව්‍ර කර ඇත. රෝග ව්‍යාප්තිය හා සම්බන්ධිත ප්‍රතිචාරයක් ලෙස දුම් ගැසීමේ වැඩසටහන් සහ ජනතා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර ද තීව්‍ර කර ඇත. ඩෙංගු රෝගීන් හඳුනා ගැනීමේදී හා කළමනාකරණය කිරීමේදී වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් ඉහළ අවධානයක් දරන ලෙස ද නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.

ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකි රෝගයක් බවත්, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක අතට හැරීමට පෙර මදුරු ජනනස්ථාන ඉවත් කිරීමේ වගකීම සෑම නිවෙසකටම ඇති බවත් ජනතාවට සිහිපත් කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෙම පොදු සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාව හරහා ගමන් කරමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, රෝගීන් සංඛ්‍යාව තවදුරටත්

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ වංචනික ලේබල් සහිත කෘෂිරසායනික තොගයක් පොලිසිය අනාවරණය කරයි

කල් ඉකුත් වූ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය සැකකරුවන් විසින් නොදන්නා ගැනුම්කරුවන් වෙත බෙදා හැරීමට සහ අලෙවි කිරීමට සූදානම් කරමින් සිටි බවට සැලකෙන විශාල තොගයක් සිය ලාංකික…

25 Jul 2026 Discuss
ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශුල්ක කප්පාදු කිරීමේ එක්සත් ජනපද තීරණය ප්‍රධාන ආර්ථික අවස්ථාවක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රශංසා කරයි

ඇමරිකානු වෙළඳ සහනයට රජය ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දක්වයි ශ්‍රී ලංකාව, එක්සත් ජනපද රජයේ ශුල්ක අඩු කිරීමේ තීරණයට දැඩි සහයෝගය පළ කර ඇති අතර, නිලධාරීන් මෙම පියවර දිවයිනේ…

25 Jul 2026 Discuss
බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක් Sinhala

බලහත්කාර ශ්‍රම තහනම හා සමගින් ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් ජනපදයෙන් 10%ක තීරු බද්දක්

බලහත්කාර ශ්‍රමය හා සම්බන්ධ ආනයන තහනම් කිරීමේ වැදගත් අන්තිම මොහොතේ තීරණයක් හමුවේ, එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා 10%ක තීරු බද්දක් පනවා ඇති අතර, මෙය රටේ…

25 Jul 2026 Discuss