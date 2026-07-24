Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 108,000කට අධිකයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 108,000කට අධිකයි

නව දත්තවලින් හෙළිවන ළමා අපයෝජනයේ භයාවහ පරිමාණය

පසුගිය වසර දහය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපයෝජන පැමිණිලි 108,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, එය රටේ අඩුම වයසැති හා වඩාත්ම අසරණ පුරවැසියන්ට එරෙහිව සිදුවන හිංසනය හා සූරාකෑමේ පරිමාණය සමාජය ඉදිරියේ赤නොව නිරාවරණය කරයි.

හෙළිදරව් නොවී සැඟවී පවතින අර්බුදයක්

දශකයක් පුරා සම්පාදනය කරන ලද මෙම විශාල සංඛ්‍යාව, ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු පළාත් හා සමාජ තලයන් හරහා දරුවන්ට බලපාමින් පවතින ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් ගැටලුවක් පිළිබඳව කරුණු පෙන්වා දෙයි. සැබෑ සිද්ධි සංඛ්‍යාව මීටත් වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ විය හැකි බව බලධාරීන් හා ළමා අයිතිවාසිකම් පෙරට නතු කරන්නෝ අනතුරු අඟවති; මන්ද සමාජ කළඟකරාව, බිය, සහ දරුවන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් අතර දැනුවත්භාවය නොමැතිකම හේතුවෙන් බොහෝ සිද්ධි වාර්තා නොවී ඉතිරි වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා අපයෝජනය ශාරීරික අපයෝජනය, ලිංගික අපයෝජනය, චිත්තවේගී හිරිහැර කිරීම සහ නොසලකා හැරීම ඇතුළු පුළුල් වරදවල් ගණනාවක් ආවරණය කරයි. සෑම කාණ්ඩයක්ම ජීවිතාන්තය දක්වා බලපාන ප්‍රතිවිපාක ගොදුරු වූවන්ට ඇති කරයි; ඒවා මනෝවිද්‍යාත්මක කම්පනයේ සිට දිගුකාලීන ශාරීරික හානිය දක්වා විහිදේ.

ශක්තිමත් රාජ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කැඳවීම

ළමා ආරක්ෂණ සංවිධාන දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, අඩු වයසැති දරුවන් වඩාත් හොඳින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිමය රාමු හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණයන් ශක්තිමත් කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. දරුවන් සම්බන්ධ අපයෝජන නඩු හැසිරවීමේ දී අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වීම මෙන්ම ගොදුරු වූවන් සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන සහාය ලබා දීමේ ඇති හිඩැස් ද ප්‍රමුඛ ගැටලු ලෙස සඳහන් කෙරේ.

  • ළමා අපයෝජන නඩු හැසිරවන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් සඳහා වැඩිදියුණු කළ පුහුණු වැඩසටහන්
  • අඩු වයසැති දරුවන් සම්බන්ධ පැමිණිලිවල අධිකරණ විභාගය වේගවත් කිරීම
  • ගොදුරු වූවන් සඳහා උපදේශන හා ප්‍රතිස්ථාපන සේවාවලට වැඩි ආයෝජනයක්
  • දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් සහ ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කරගත් ජාතිව්‍යාප්ත දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර

ප්‍රජාවන්ගේ හා පවුල්වල භූමිකාව

ළමා ආරක්ෂාව රාජ්‍ය ආයතන පමණකට බරදෙන්නට නොහැකි බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති. අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු හඳුනා ගැනීමේ හා සැක කටයුතු අපයෝජන ප්‍රමාදයකින් තොරව වාර්තා කිරීමේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් පවුල්, පාසල්, ආගමික ආයතන සහ ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් සතු වේ.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දරුවන්ට වැඩිදුර හානි සිදු වීම වළක්වා ගැනීමේ දී කල් නොදමා වාර්තා කිරීම හා ප්‍රජා අවධානය ඉතාමත් ප්‍රබල මෙවලම් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.

වසර දහයක් තුළ පමණක් 108,000කට අධික පැමිණිලි සංඛ්‍යාවක් සමඟ, ක්‍රමානුකූල පියවරවලට ගත හැකි කාලය ඉකුත් වී ගිය බව පෙරළිකාරිකයෝ අවධාරණය කරති. වැළැක්වීම, නඩු විභාගය සහ සුවය ලැබීම ආමන්ත්‍රණය කරන සමස්ත, සම්බන්ධිත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් — ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් සෑම ආකාරයකම අපයෝජනයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට — හදිනාව ම අවශ්‍ය වේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව…

24 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර,…

24 Jul 2026 Discuss