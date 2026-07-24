Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව අත්පත් කරගෙන ඇති අතර, එය සමාගමේ කලාපීය ව්‍යාප්ති උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස සැලකේ.

දේශසීමා ඉක්මවූ නිර්භීත පියවරක්

මෙම ගනුදෙනුව, මෑත වසරවල ශ්‍රී ලාංකික සමාගමක් විසින් මූල්‍ය අංශයේ සිදු කරන ලද කැපී පෙනෙන දේශසීමා ඉක්මවූ ගනුදෙනුවකට නිදසුනක් වන අතර, දිවයිනේ ආර්ථික සුළං ඍතු මධ්‍යයේ පවා දේශීය රක්ෂකයන් කලාපීය මට්ටමින් ආයෝජනය කිරීමට සහ තරඟ කිරීමට ඇති ආත්මවිශ්වාසය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.

විවිධාංගීකරණය වූ සොෆ්ට්ලොජික් සමූහයේ ප්‍රධාන අංශයක් වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ජීවිත රක්ෂණ සේවා සපයන්නන් අතර ස්ථානගත ව සිටින සමාගමකි. ඉහළ ජනගහනයක් සහ පුළුල් වෙමින් පවතින මධ්‍යම පාංතිකයන් හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් සේවාවෙන් තොරව සංවර්ධනයට ඉඩ ඇති ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස බහුලව සැළකෙන බංග්ලාදේශයේ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන රක්ෂණ වෙළඳපොළේ නව පාදයක් දැන් සමාගම ස්ථාපිත කර ගෙන ඇත.

සොෆ්ට්ලොජික් සඳහා උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළ තුළ ගොඩනගාගත් මෙහෙයුම් ප්‍රවීණතාව සහ නිෂ්පාදන කළඹ නව භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට යෙදවීමට මෙම අත්පත් කිරීම සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්ට හැකියාව ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජනගහනය අතර ඉහළ ගිය ආදායම් සහ වැඩිවෙමින් පවතින මූල්‍ය දැනුවත්භාවය හේතුවෙන් බංග්ලාදේශය තුළ ජීවිත හා සෞඛ්‍ය රක්ෂණ නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුම මෑත වසරවල ඉහළ ගොස් ඇත.

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගමට මෙම ගනුදෙනුව, ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාර දේශීය වෙළඳපොළෙන් ඔබ්බට ආදායම් ප්‍රභවයන් විවිධාංගීකරණය කිරීමේ අවස්ථා ක්‍රියාකාරීව සොයා බලන මෙවැනි කාලයක නව ආදායම් ප්‍රවාහයක් විවෘත කරයි.

පුළුල් ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමනේ කොටසක්

2022 වර්ෂයේ රට ග්‍රහණය කරගත් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකෘතිමත් වෙමින් පවතින මෙවේලෙහි, ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික අංශය සඳහා ද මෙම පියවර සංකේතාත්මක බරක් දරයි. ශ්‍රී ලාංකික සමාගම් විසින් සිදු කරන බාහිර ආයෝජනය, පෞද්ගලික අංශය තුළ අලුත් ව ජනිත වූ ව්‍යාපාරික විශ්වාසය සහ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස සැලකේ.

සාපේක්ෂව කුඩා දේශීය වෙළඳපොළේ සීමාවන් ඉක්මවා ව්‍යාප්ත වීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රී ලාංකික රක්ෂකයන් සඳහා පූර්වාදර්ශයක් තැබීමෙන් සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රවේශය, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සහ තරඟකරුවන් යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.

අත්පත් කරගත් බංග්ලාදේශ රක්ෂණ සමාගමේ නම සහ ගනුදෙනුවේ නිශ්චිත කොන්දේසි සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර වහාම හෙළිදරව් නොකළේය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර,…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහින්ද සමරසිංහ, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන භාණ්ඩ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සාර්ථකව සුරක්ෂිත කිරීමේ ගෞරවය ජනාධිපති අනුර…

24 Jul 2026 Discuss