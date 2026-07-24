Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර, ගෝලීය වෙළෙඳ 긴장ාව තවදුරටත් උත්සන්න වීමට ආසියාව පුරා වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිචාර දක්වන මධ්‍යයේ පාකිස්තානය සහ ඉන්දුනීසියාව ද සැලකිය යුතු මූල්‍ය පීඩනයකට ලක්ව ඇත.

බැඳුම්කර පීඩනයට ලක්වෙයි

ට්‍රම්ප්ගේ නවතම තීරු බදු පියවර හමුවේ නැගී එන වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයන්හි අනාගත ගමන් මග පිළිබඳ ආයෝජකයන් අතර සැකය වැඩිවත්ම ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කරවල වටිනාකම ක්‍රමයෙන් පහළ ගියේය. 2022 වර්ෂයේදී රට විදේශ ණය ගෙවීමේ අපොහොසත් භාවයට පත් කළ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව කේවල මෑතකදී ම තම මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ගොඩනඟා ගැනීමට ආරම්භ කර ඇති රටකට මෙය කනස්සල්ලට කරුණකි.

පුළුල් පරාසයක භාණ්ඩ හා වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් ඉලක්ක කරගත් නව තීරු බදු ගෝලීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ සෙලවා දමා, සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන් සම්බන්ධ වත්කම් විකිණීමේ රැල්ලක් ඇති කර ඇත. ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ සියුම් ක්‍රියාවලිය තුළ සිටින ශ්‍රී ලංකාව, එවැනි බාහිර කම්පනවලට ඉතා අවදානමට ලක්විය හැකි ස්ථානයක සිටියි.

කලාපීය අසල්වැසි රටවලටද බලපෑම් එල්ල වෙයි

මෙම බලපෑම අත්දකින්නේ ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නොවේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ඇතිව තමන්ගේ ම අස්ථිර ආර්ථික ය立ත් කිරීමක් හරහා ගමන් කරන පාකිස්තානයද, ආයෝජක හැඟීම් බිඳ වැටීමත් සමඟ පීඩනයට ලක්ව ඇත. අගනේ ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් වන ඉන්දුනීසියාව ද, තීරු බදු ප්‍රකාශය අපනයන ආදායම් හා මුදල් ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ සැකයන් අවුලත්ම ගැටළු මැද ගිලා ගියේය.

  • ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර, තීරු බදු ප්‍රකාශයෙන් අනතුරුව අගය පහළ ගියේය
  • පාකිස්තානය, තම ආර්ථික යළි ගොඩනැගීමේ මධ්‍යයේ අලුත් මූල්‍ය පීඩනයකට මුහුණ දෙයි
  • ඉන්දුනීසියාවේ වෙළෙඳපොළ ද ගෝලීය වෙළෙඳ අවිනිශ්චිතතාවෙන් බරපතල තතු ගෙනේ

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම කාලය ඉතා සංවේදී එකකි. රට, ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යෑමටත්, ජාත්‍යන්තර ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ ප්‍රවේශය නැවත ලබා ගැනීමටත් වෙහෙස ගනී. ණය ලබාගැනීමේ පිරිවැය ඉහළ ගිය හොත් හෝ බැඳුම්කර මිල දිගටම පහළ ගිය හොත්, එම උත්සාහයන් සංකීර්ණ වී බාහිර මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය ලබා ගැනීම වඩාත් මිළ අධික විය හැකිය.

ගෝලීය අවදානම් ඉවසීමේ හැකියාව පසුබෑමේදී, දුර්වල රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වයන් සහිත නැගී එන වෙළෙඳපොළ රටවල් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රථමයෙන් ම බලපෑමට ලක් වෙයි. මෑත කාලීන ප්‍රගතිය තිබිය දී වුවද ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අවදානම් ස්ථානයක සිටියි.

ආර්ථික විද්‍යාඥයන් හා වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂකයන්, ඉදිරි මාසවලදී විනිමය අනුපාතිකය කළමනාකරණය කිරීම හා සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම අනුව රජය සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බාහිර පීඩනයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යළි ගොඩනැගීම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් සමඟ කෙතරම් ගැඹුරින් බැඳී ඇත්ද යන්නත්, වොෂිංටනයේදී ගනු ලබන තීරණ කොළඹ ද ඇතුළු ස්ථානවල මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ හරහා කෙතරම් ඉක්මනින් රිංගා යා හැකිද යන්නත් මෙම සිදුවීම් නැවතත් සිහිගන්වයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව…

24 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහින්ද සමරසිංහ, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන භාණ්ඩ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සාර්ථකව සුරක්ෂිත කිරීමේ ගෞරවය ජනාධිපති අනුර…

24 Jul 2026 Discuss