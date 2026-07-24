Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 10% එක්සත් ජනපද තීරු බද්ද සුරක්ෂිත කරයි — සමරසිංහ ජනාධිපතිගේ නායකත්වය හා සාකච්ඡාකරුවන් ප්‍රශංසා කරයි

එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහින්ද සමරසිංහ, ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන භාණ්ඩ සඳහා එක්සත් ජනපදයේ 10% තීරු බදු අනුපාතයක් සාර්ථකව සුරක්ෂිත කිරීමේ ගෞරවය ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට සහ රට වෙනුවෙන් සාකච්ඡා මෙහෙය වූ කණ්ඩායමට ප්‍රසිද්ධියේ හිමි කරමින්, මෙම ප්‍රතිඵලය දිවයිනට ලැබුණු සැලකිය යුතු රාජතාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණයක් ලෙස විස්තර කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු රාජතාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණයක්

ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළට ඇතුළු වන ශ්‍රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා අදාළ 10% තීරු බදු අනුපාතය, වෙනස් වන එක්සත් ජනපද වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය හේතුවෙන් ඇති වූ ගෝලීය වෙළඳ අවිනිශ්චිතතාවක් මධ්‍යයේ හිතකර ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිළිගනු ලැබ ඇත. සාකච්ඡා මෙම ප්‍රතිඵලය කරා යොමු කිරීමේදී රජයේ ඉහළම මට්ටමින් දක්නට ලැබූ නායකත්වය සඳහා සමරසිංහ කෘතඥතාව පළ කළේය.

මේ සම්බන්ධව අදහස් දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වෙළඳ සාකච්ඡා මෙහෙය වූ නිලධාරීන් සහ ජනාධිපති කාර්යාලය අතර සම්බන්ධිත මෙහෙයුමකට මෙම සාර්ථකත්වය හිමිවන බව තානාපතිවරයා තදින් අවධාරණය කළේය.

මෙම ජයග්‍රහණයේ ගෞරවය හිමිවන්නේ ජනාධිපතිවරයාට සහ අපේ රටට මෙය සාධ්‍ය කිරීම සඳහා නොකඩවා කැප වූ කැපවූ සාකච්ඡා කණ්ඩායමටය.

ශ්‍රී ලාංකේය අපනයනකරුවන්ට ඇති වැදගත්කම

සුරක්ෂිත කරගත් තීරු බදු අනුපාතය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන මත යැපෙන කර්මාන්ත සඳහා, විශේෂයෙන්ම එහි ප්‍රධානතම වෙළඳපොළවලින් එකක් ලෙස එක්සත් ජනපදය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය සඳහා, සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. අඩු තීරු බදු බරක් ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාරවලට කලාපීය තරඟකරුවන් හා සැසඳීමේදී තරඟකාරීව පැවතීමට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

  • 10% අනුපාතය ඉහළ එක්සත් ජනපද තීරු බදු වලට මුහුණ දෙන සමහර කලාපීය අපනයන තරඟකරුවන්ට සාපේක්ෂව තරඟකාරී වාසියක් ලෙස සැලකේ.
  • ජාතික ආර්ථිකයේ ශෛලශෝභා ලෙස සැලකෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය මෙම විධිවිධානයෙන් වඩාත් ඍජු ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිතය.
  • මෙම ප්‍රතිඵලය කොළඹ සහ වොෂිංටනය අතර ශක්තිමත් වූ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රතිබිම්බයක් ලෙස සැලකේ.

රජයේ භූමිකාව ඉස්මතු කෙරේ

සමරසිංහගේ ප්‍රසිද්ධ පිළිගැනීම, වත්මන් පරිපාලනය ක්‍රියාශීලී ජාත්‍යන්තර වෙළඳ රාජතන්ත්‍රය කෙරෙහි ගෙන ඇති අවධානය ඉස්මතු කරයි. දශක ගණනාවක නරකම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සිය ප්‍රකෘතිය ලබා ගනිමින් සිටිද්දී, ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ රටේ ආර්ථික සබඳතා තහවුරු කිරීම සඳහා ගනු ලබන පුළුල් ප්‍රයත්නයක් තානාපතිවරයාගේ ප්‍රකාශ ඉඟි කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි මාසවලදී ආයෝජන誘致 කිරීමටත් අපනයන ආදායම ස්ථාවර කිරීමටත් ෙව්ගෙන් කටයුතු කරද්දී, මෙම වර්ධනය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සහ ප්‍රතිපත්ති立案者යින් යන දෙඅංශයෙන්ම ධනාත්මකව සැලකිය හැකිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව…

24 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර,…

24 Jul 2026 Discuss