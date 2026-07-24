Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාඩිලාසිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනාට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක්

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාඩිලාසිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනාට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව වාරණ නියෝගයක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ච්චුනාට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති අතර, එය වාඩිලාසිටින ව්‍යවස්ථාදායක සාමාජිකයකු සම්බන්ධ වැදගත් නීතිමය ව්‍යවර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

නියමිත පරිදි අධිකරණ බලධාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට මන්ත්‍රීවරයා අපොහොසත් වීමත් සමඟ, ඔහුගේ පෙනී සිටීම බලකිරීම සඳහා විනිශ්චය අසුන විසින් ගනු ලැබූ විධිමත් පියවරක් ලෙස මෙම වාරණ නියෝගය නිකුත් කරන ලදී.

මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහි නීතිමය කටයුතු

සේවයේ නිරතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට එරෙහිව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය පරිසරය තුළ සාමාන්‍ය නොවන සිදුවීමක් වන අතර, එය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වාරණ නියෝගය නිකුත් කිරීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ නඩුව සම්බන්ධ විස්තර බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණවලට, රාජ්‍ය තනතුරු හෝ තත්ත්වය කෙබඳු වුවත්, අධිකරණ 護呼 ශ්‍රී ලංකා අධිකරණවලට, රාජ්‍ය තනතුරු හෝ තත්ත්වය නොතකා, ඕනෑම පුද්ගලයකු අධිකරණ 護呼 සමන්හෝ අනෙකුත් අධිකරණ නියෝගවලට අනුකූල නොවන විට එවැනි වාරණ නියෝග නිකුත් කිරීමේ බලය පවතී.

පුළුල් ඇඟවුම්

මෙම ව්‍යවර්ධනය මැතිවරණයෙන් තේරී පත් නිලධාරීන්ගේ වගවීම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කරන අතර, රාජ්‍ය ජීවිතයේ ඕනෑම තනතුරක සිටියත් කිසිදු පුද්ගලයකු නීතියට ඉහළින් නොමැති බවෙන් යුත් මූලධර්මය අවධාරණය කරයි. මෙම නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යන විට නීතිමය නිරීක්ෂකයන් එය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නඩුවේ ස්වභාවය සහ පසුකාලීන නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, මෙම කාරණය අධිකරණ ඉදිරියේ ඉදිරියට යත්ම එළිදරව් වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව…

24 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර,…

24 Jul 2026 Discuss