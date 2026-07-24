Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

24 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා ඩෙංගු වසංගතය උත්සන්න වීම හදිසි මහජන සෞඛ්‍ය උත්කණ්ඨාවක් මතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාව මෙවර දරුණු ඩෙංගු වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, රාජ්‍ය නිරීක්ෂණ දත්ත අනුව රට පුරා වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 80,000 සීමාව ඉක්මවා 80,114 දක්වා ළඟා වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යාම සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් කලබලයට පත් කර ඇති අතර, මදුරු මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය වැඩිදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා දිවයිනේ සියළු ප්‍රජාවන් වහාම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඔවුහු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත වැඩෙන බරක්

එඩීස් ඊජිප්තයි මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් බෝ වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල් සහ සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි සැලකිය යුතු පීඩනයක් ඇති කිරීම දිගටම සිදු වෙමින් පවතී. නිසි වේලාවට ප්‍රතිකාර නොලැබුණහොත් මාරාන්තික ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා උත්සන්න විය හැකි මෙම රෝගයට කාලෝචිත වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සහ ප්‍රවේශමෙන් රෝගී කළමනාකරණය අවශ්‍ය වේ.

නිවාස තුළ සහ ඒ ආසන්නයේ고여 ඇති නිශ්චල ජලය, රෝගය පැතිරවීමට වගකිව යුතු මදුරුවන්ගේ ප්‍රධාන අභිජනනස්ථානය බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නැවත නැවතත් අවධාරණය කර ඇත.

මහජනතාවට කළ හැකි දේ

සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාමේ මදුරු අභිජනනස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්‍රියාශීලී පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් ඉල්ලීමක් කරති. ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගවලට ඇතුළත් වන්නේ:

  • මල් පාත්ති, රබර් රෝදා, බාල්දි වැනි වැසි ජලය රැස් වන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම
  • ජල ගබඩා වළං සහ බෝතල් සෑම විටම තදින් වසා තැබීම
  • නිවාස පරිසරය පිරිසිදුව තබා ගැනීම සහ ජලය රැස් විය හැකි සුන්බුන් ඉවත් කිරීම
  • දරුණු උණ, දැඩි හිසරදය, සන්ධි වේදනාව හෝ සමේ කුෂ්ඨ වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

නැවත නැවත මතු වන සෘතුමය අභියෝගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වසංගත දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවත මතු වන මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් වී ඇති අතර, වර්ෂාපතනය මදුරු අභිජනනයට සුදුසු තත්ත්වයන් බහුලව ඇති කරන මෝසම් කාලගුණය ආරම්භ වීමේදී සහ ඉන් පසුව සාමාන්‍යයෙන් රෝගය උත්සන්න වේ. බස්නාහිර, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත් ඓතිහාසිකව ඉහළම රෝගී සාන්ද්‍රණ වාර්තා කළ පළාත් අතර වේ.

ඩෙංගු රෝගය වළක්වා ගත හැකි බවත්, රෝග මූලාශ්‍ර අඩු කිරීමේ ප්‍රයත්නවල ප්‍රජා සහභාගීත්වය රෝගය පැතිරීම පාලනය කිරීමේ වඩාත්ම ඵලදායී ඒකීය මෙවලම ව පවතින බවත් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අවධාරණය කරති.

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම දිගටම සිදු වෙමින් පවතින බැවින්, තත්ත්වය වැඩිදුරටත් පිරිහීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව වසංගතය පාලනයට ගැනීමට කටයුතු කරන අතරතුර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිරීක්ෂණ මෙහෙයුම් සහ මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර තීව්‍ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්‍යවල පැතිරෙන ප්‍රකාශ නියෝජ්‍ය ඇමති…

24 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩොලර් මිලියන 1.9ක් වටිනා රක්ෂණ අත්පත් කිරීමකින් බංග්ලාදේශයට පිවිසෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඉන්ෂුවරන්ස් සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.9කට ආසන්න අගයකින් සිදු කළ ගනුදෙනුවක් මගින් බංග්ලාදේශ පාදක රක්ෂණ සමාගමක් සාර්ථකව…

24 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි Sinhala

ට්‍රම්ප්ගේ නව තීරු බදු ආසියානු නැගී එන වෙළෙඳපොළවලට කම්පනයක් ගෙනෙද්දී ශ්‍රී ලංකා බැඳුම්කර පතිත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් පුළුල් නව තීරු බදු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරී බැඳුම්කර තීව්‍ර ලෙස පහළ වැටී ඇති අතර,…

24 Jul 2026 Discuss