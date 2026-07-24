දළදා පෙරහර සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්යවල පැතිරෙන ප්රකාශ නියෝජ්ය ඇමතිවරයා ප්රතික්ෂේප කරයි
ශ්රී ලංකාවේ අතිශය පූජනීය හා සුවිශේෂ සාංස්කෘතික උත්සවයක් වන කඳුරට එසල පෙරහරට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට රජය අදහස් කරන බවට සමාජ මාධ්යවල පැතිරෙන ප්රකාශ නියෝජ්ය ඇමති එරංග ගුණසේකර මහතා තරයේ ප්රතික්ෂේප කර ඇත.
නියෝජ්ය ඇමතිවරයා එම වැරදි තොරතුරු වහාම ප්රතිහරණය කිරීමට ක්රියා කළ අතර, සමාජ මාධ්ය සටහන් පදනම් විරහිත හා නොමඟ යවන සුළු ඒවා ලෙස හැඳින්වූ අතර, එවැනි කිසිදු සැලැස්මක් සලකා බලනු නොලබන බව මහජනතාවට සහතික කළේය.
වැරදි තොරතුරු මහජන කනස්සල්ල අවුස්සයි
විවිධ සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ඉතා ඉක්මනින් පැතිරුණු මෙම ප්රකාශවල, ශ්රී දළදා මාළිගාවේ වැඩ වසන බුද්ධ දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් කඳය නුවර වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දළදා පෙරහරේ ආකෘතියට හෝ සම්ප්රදායන්ට වෙනස්කම් සිදු කිරීමට ක්රියාමාර්ග ගනු ලබන බව සඳහන් විය. මෙම උත්සවය ශ්රී ලංකාව පුරා බෞද්ධයන් සඳහා අතිශය ආගමික හා සාංස්කෘතික වැදගත්කමක් දරන අතර, සෑම වසරකම දහස් ගණනක් භක්තිකයන් හා සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනී.
එම සටහන් මගින් මහජනතාව අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් නියෝජ්ය ඇමතිවරයා ප්රසිද්ධ ප්රතික්ෂේපණයක් නිකුත් කිරීමට පෙළඹුණේය.
නියෝජ්ය ඇමතිවරයා මහජනතාවට නොමඟ නොයන ලෙස ඉල්ලා සිටී
නියෝජ්ය ඇමති ගුණසේකර මහතා ශ්රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ, සමාජ මාධ්යවල අන්තර්ගතය පරිශීලනය කිරීමේදී හා බෙදා ගැනීමේදී වඩාත් විචක්ෂණශීලී වන ලෙසත්, මෙතරම් සංවේදී විෂයක් සම්බන්ධයෙන් නොසලකිලිමත් ලෙස කරනු ලබන සටහන් මගින් ජනතාව අනවශ්ය ලෙස කලබලයට පත් කළ හැකි බවත් හා මහජන විශ්වාසය හානි කළ හැකි බවත්ය.
- පෙරහර සම්බන්ධයෙන් වෙනස්කම් කිරීම පිළිබඳ රජය තුළ කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු වී නොමැත
- අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙන ප්රකාශ පදනම් විරහිත ඒවා වේ
- එවැනි වැරදි තොරතුරු පැතිරීම අධිකාරීන් විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ
දළදා පෙරහර යනු ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවට අයත් ගැඹුරින් පූජනීය සම්ප්රදායකි; එයට කිසිදු ආකාරයකින් මැදිහත් වීමට කිසිසේත් අදහසක් නොමැත.
කඳුරට එසල පෙරහර ලොව ශ්රේෂ්ඨතම බෞද්ධ ශෝභා යාත්රාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන අතර, එහි දිනකිහිපයක් පුරා පවත්වනු ලබන චමත්කාරජනක රාත්රී පෙරහරෙහි විසිතුරු ලෙස සරසන ලද අලි ඇතුන්, සම්ප්රදායික නර්තන ශිල්පීන්, බෙර වාදකයන් හා කොඩිධාරීන් දක්නට ලැබේ. මෙම උත්සවය සෑම වසරකම දේශීය හා විදේශීය අවධානය ආකර්ෂණය කරගන්නා අතර ශ්රී ලංකාවේ සාංස්කෘතික උරුමයේ 礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎礎
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.