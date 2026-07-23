Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ වරාය ගැටුමකින් පසු පැහැරගත් චීන ජාතිකයෙකු එහెළියගොඩදී මළසිරුරක් ලෙස හමුවෙයි

23 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ වරාය ගැටුමකින් පසු පැහැරගත් චීන ජාතිකයෙකු එහెළියගොඩදී මළසිරුරක් ලෙස හමුවෙයි

කොළඹ වරායේ ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු පැහැරගෙන ගිය බවට වාර්තා වූ චීන ජාතිකයෙකුගේ මළසිරුර එහෙළියගොඩ ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

කොළඹ වරායේ ඇති වූ ආරවුලක් අතරතුර මෙම පුද්ගලයා බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගිය බවට ඔහු අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අතර, පැහැරගැනීමේ වාර්තාව ලැබීමෙන් අනතුරුව ඔහු සොයා ගැනීමට බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් වරලත් නාවික කඳවුරක් ලෙස සැලකෙන කොළඹ වරාය ආශ්‍රිතව සිදු වූ මෙම සිදුවීම හා සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ රටේ විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් මතු කරමින් ශරීරය එහෙළියගොඩ ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගන්නා ලදී.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. පැහැරගැනීමට සහ 被害者ගේ අනතුරුව සිදු වූ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීමටත්, අපරාධය සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීමටත් බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම සඳහා තීරණාත්මක ද්වාරයක් ලෙස සේවය කරන සහ ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන විදේශීය ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා රැසකට නිවහනක් වන කොළඹ වරාය, විශේෂයෙන් වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මෑත වසරවලදී චීන ජාතිකයන්ගේ වැඩෙන ක්‍රියාකාරිත්වයකට සාක්ෂි වී ඇත.

රාජතාන්ත්‍රික ඇඟවුම්

මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩ හා සැකසහිත තත්ත්වයන් යටතේ විදේශ ජාතිකයෙකුගේ සිදු වූ මරණය කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලයේ අවධානය ඇදගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාව චීනය සමඟ 긴密한 රාජතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික සබඳතා පවත්වාගෙන යන අතර, මෙවැනි සිදුවීම් රාජතාන්ත්‍රික මට්ටමින් සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් විය හැකිය.

විමර්ශන තවමත් සක්‍රියව පවතින බැවින් මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාව සහ සැකකරුවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල වශයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත. නඩුව සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති අය ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දියානු ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී — මුහුදු සීමා ආතතීන් නැවත මතු වෙයි

දෙරට අතර මුහුදේ ධීවර අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන ආතතීන් නැවතත් අවුළුවාලමින්, මුහුදු සිදුවීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයන් නව…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වසර දහයක් තුළ දරුණුතම ඩෙංගු අර්බුදයට මුහුණ දෙයි

මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් උද්ගත වෙයි ශ්‍රී ලංකාව දශකයක් තුළ මෙරට ව්‍යාප්ත වූ දරුණුතම ඩෙංගු රෝගය හමුවේ පසුවන අතර, රෝගීන් සංඛ්‍යාව කලබලකාරී වේගයකින් ඉහළ යත්ම,…

23 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2025 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අපනයන ආදායම මෙම වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ, දිවයිනේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් සනිටුහන් වූ…

23 Jul 2026 Discuss