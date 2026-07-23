කොළඹ වරාය ගැටුමකින් පසු පැහැරගත් චීන ජාතිකයෙකු එහెළියගොඩදී මළසිරුරක් ලෙස හමුවෙයි
කොළඹ වරායේ ඇති වූ ප්රචණ්ඩ ගැටුමකින් පසු පැහැරගෙන ගිය බවට වාර්තා වූ චීන ජාතිකයෙකුගේ මළසිරුර එහෙළියගොඩ ප්රදේශයෙන් සොයාගත් බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
කොළඹ වරායේ ඇති වූ ආරවුලක් අතරතුර මෙම පුද්ගලයා බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගිය බවට ඔහු අතුරුදහන් වූ බව වාර්තා වූ අතර, පැහැරගැනීමේ වාර්තාව ලැබීමෙන් අනතුරුව ඔහු සොයා ගැනීමට බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළහ.
ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් උපායමාර්ගිකව වැදගත් වරලත් නාවික කඳවුරක් ලෙස සැලකෙන කොළඹ වරාය ආශ්රිතව සිදු වූ මෙම සිදුවීම හා සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සහ රටේ විදේශ ජාතිකයන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් මතු කරමින් ශරීරය එහෙළියගොඩ ප්රදේශයෙන් සොයා ගන්නා ලදී.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
ශ්රී ලංකා පොලිසිය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. පැහැරගැනීමට සහ 被害者ගේ අනතුරුව සිදු වූ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් අනුක්රමය තහවුරු කිරීමටත්, අපරාධය සඳහා වගකිව යුත්තන් හඳුනාගැනීමටත් බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ජාත්යන්තර වෙළඳාම සඳහා තීරණාත්මක ද්වාරයක් ලෙස සේවය කරන සහ ක්රමයෙන් වර්ධනය වන විදේශීය ව්යාපාරික අවශ්යතා රැසකට නිවහනක් වන කොළඹ වරාය, විශේෂයෙන් වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මෑත වසරවලදී චීන ජාතිකයන්ගේ වැඩෙන ක්රියාකාරිත්වයකට සාක්ෂි වී ඇත.
රාජතාන්ත්රික ඇඟවුම්
මෙවැනි ප්රචණ්ඩ හා සැකසහිත තත්ත්වයන් යටතේ විදේශ ජාතිකයෙකුගේ සිදු වූ මරණය කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලයේ අවධානය ඇදගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාව චීනය සමඟ 긴密한 රාජතාන්ත්රික හා ආර්ථික සබඳතා පවත්වාගෙන යන අතර, මෙවැනි සිදුවීම් රාජතාන්ත්රික මට්ටමින් සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් විය හැකිය.
විමර්ශන තවමත් සක්රියව පවතින බැවින් මිය ගිය පුද්ගලයාගේ අනන්යතාව සහ සැකකරුවන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නිල වශයෙන් මෙතෙක් නිකුත් කර නොමැත. නඩුව සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් ඇති අය ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය දෙන ලෙස පොලිසිය ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.