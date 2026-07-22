Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා මැනිලා සමුළුවේ අද්දර රුසියාවේ ලාව්‍රොව් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා මැනිලා සමුළුවේ අද්දර රුසියාවේ ලාව්‍රොව් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්‍ය විජිත හේරත් මහතා, 2026 ජූලි 22 වැනිදා මැනිලාහිදී පවත්වන ලද රාජතාන්ත්‍රික සහභාගිත්වයන්හි අවස්ථාවක් ඉඩ ගනිමින් රුසියානු විදේශ අමාත්‍ය සර්ගෙයි ලාව්‍රොව් සමඟ හමු විය. මෙම හමුව කොළඹ හා මොස්කව් අතර ඇති අඛණ්ඩ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ඉස්මතු කරයි.

උසස් මට්ටමේ රාජතාන්ත්‍රික සාකච්ඡා

පිලිපීන රාජධානියේදී පැවති මෙම ද්විපාර්ශ්වික හමුවේදී දෙරට ප්‍රධාන රාජතාන්ත්‍රිකයන් එක්ව ශ්‍රී ලංකාව හා රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වූහ. රුසියාවේ විදේශ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිල මාධ්‍ය නිවේදනයකින් මෙම හමුව තහවුරු කරන ලදී.

හේරත් හා ලාව්‍රොව් අතර පැවති මෙම හමුව ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති කටයුතු හි සැලකිය යුතු අවස්ථාවකි. රුසියාව ඇතුළු ප්‍රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ක්‍රියාශීලී රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රතිශ්‍රුතිවී සිටින අතර, ඒ හරහා රටේ පුළුල් නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය ද පිළිබිඹු වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජතාන්ත්‍රික ව්‍යාප්තිය

අමාත්‍ය විජිත හේරත් මැනිලාහිදී පැවති රාජතාන්ත්‍රික සමුළුවට සහභාගි වී ලොව ප්‍රමුඛතම විදේශ අමාත්‍යවරයකු සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම, රාජ්‍ය ආර්ථික ය立直ෝ ධනය හා සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක අවධියක ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා විවිධාංගීකරණය හා ගැඹුරු කිරීමට කොළඹ දක්වන අභිලාෂය මනාව සංකේතවත් කරයි.

රුසියාව ඓතිහාසිකව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සුහදශීලී සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති අතර, මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ හමු දෙරටට අන්‍යෝන්‍ය උනන්දුවක් දක්වන ක්ෂේත්‍රවල සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

හමුවේදී සාකච්ඡා කළ නිශ්චිත න්‍යාය පත්‍ර කරුණු හා ලබාගත් ප්‍රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දෙරජයේ නිල මාර්ගවලින් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය වසර දහයක් තුළ හොඳම ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීමට පත්වෙයි — 94 වැනි ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් බලපත්‍රය, නවතම ජාත්‍යන්තර ගමන් බලපත්‍ර බල ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලදී 94 වැනි ස්ථානයට ඉහළ යමින්, දශකයක කාලයක් තුළ ලබාගත් ඉහළම ගෝලීය තත්ත්වයට පත්ව…

22 Jul 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ කාර්යසාධනයේ කැපී පෙනෙන이정표යක් සනිටුහන් වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වර්ෂය තුළ අපනයන ආදායම් ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය…

22 Jul 2026 Discuss
අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි Sinhala

අරමුදල් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට කොළඹ අධිකරණය පිටවර්ජන් නිකුත් කරයි

අරමුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපදයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය…

22 Jul 2026 Discuss