ශ්රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්යවරයා මැනිලා සමුළුවේ අද්දර රුසියාවේ ලාව්රොව් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වයි
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු, විදේශ රැකියා හා සංචාරක අමාත්ය විජිත හේරත් මහතා, 2026 ජූලි 22 වැනිදා මැනිලාහිදී පවත්වන ලද රාජතාන්ත්රික සහභාගිත්වයන්හි අවස්ථාවක් ඉඩ ගනිමින් රුසියානු විදේශ අමාත්ය සර්ගෙයි ලාව්රොව් සමඟ හමු විය. මෙම හමුව කොළඹ හා මොස්කව් අතර ඇති අඛණ්ඩ රාජතාන්ත්රික සම්බන්ධතා ඉස්මතු කරයි.
උසස් මට්ටමේ රාජතාන්ත්රික සාකච්ඡා
පිලිපීන රාජධානියේදී පැවති මෙම ද්විපාර්ශ්වික හමුවේදී දෙරට ප්රධාන රාජතාන්ත්රිකයන් එක්ව ශ්රී ලංකාව හා රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා පැවැත්වූහ. රුසියාවේ විදේශ අමාත්යාංශය නිකුත් කළ නිල මාධ්ය නිවේදනයකින් මෙම හමුව තහවුරු කරන ලදී.
හේරත් හා ලාව්රොව් අතර පැවති මෙම හමුව ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්ති කටයුතු හි සැලකිය යුතු අවස්ථාවකි. රුසියාව ඇතුළු ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ ක්රියාශීලී රාජතාන්ත්රික සබඳතා පවත්වා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ප්රතිශ්රුතිවී සිටින අතර, ඒ හරහා රටේ පුළුල් නොබැඳි විදේශ ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය ද පිළිබිඹු වේ.
ශ්රී ලංකාවේ රාජතාන්ත්රික ව්යාප්තිය
අමාත්ය විජිත හේරත් මැනිලාහිදී පැවති රාජතාන්ත්රික සමුළුවට සහභාගි වී ලොව ප්රමුඛතම විදේශ අමාත්යවරයකු සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම, රාජ්ය ආර්ථික ය立直ෝ ධනය හා සංවර්ධනයේ තීරණාත්මක අවධියක ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා විවිධාංගීකරණය හා ගැඹුරු කිරීමට කොළඹ දක්වන අභිලාෂය මනාව සංකේතවත් කරයි.
රුසියාව ඓතිහාසිකව ශ්රී ලංකාව සමඟ සුහදශීලී සම්බන්ධතා පවත්වා ඇති අතර, මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේ හමු දෙරටට අන්යෝන්ය උනන්දුවක් දක්වන ක්ෂේත්රවල සහයෝගිතාව ශක්තිමත් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
හමුවේදී සාකච්ඡා කළ නිශ්චිත න්යාය පත්ර කරුණු හා ලබාගත් ප්රතිඵල පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල දෙරජයේ නිල මාර්ගවලින් නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.