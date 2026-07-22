චීනය පීඑල්ඒ සංස්ථාපන සංවත්සර උත්සවයේදී ශ්රී ලංකාව සමඟ ශක්තිමත් හමුදා සබඳතා පිළිබඳ අධිෂ්ඨානය ප්රකාශ කරයි
චීනය, ශ්රී ලංකාව සමඟ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ තම කැපවීම නැවත තහවුරු කර ඇති අතර, මහජන විමුක්ති හමුදාවේ (පීඑල්ඒ) සංස්ථාපන සංවත්සර සිහිකිරීමේ උත්සවය, දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික හමුදා සබඳතාවල වැදගත්කම අවධාරණය කිරීමේ අවස්ථාවක් ලෙස යොදාගෙන ඇත.
රාජ්යතාන්ත්රික පණිවිඩ සඳහා වේදිකාවක් බවට පත් වූ සංවත්සර සැමරුම
චීනයේ මහජන විමුක්ති හමුදාවේ සංස්ථාපන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද මෙම උත්සවයට ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා හා රාජ්යතාන්ත්රික නිලධාරීන් එක්ව සිටි අතර, ආරක්ෂක කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව සමඟ බීජිං නිරන්තරව සම්බන්ධ වී සිටිමින් කටයුතු කරන බව සංඥා කිරීමේ ප්රධාන අවස්ථාවක් ලෙස එය ක්රියාත්මක විය.
චීන නියෝජිතයින් මෙම අවස්ථාව ප්රයෝජනයට ගනිමින් දෙරට අතර පවතින හමුදා සම්බන්ධතාවල ශක්තිය අවධාරණය කරමින්, ඉදිරියේදී දෙරටේ සන්නද්ධ හමුදා අතර සහයෝගිතාව තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමේ දෘඩ අභිලාෂය ප්රකාශ කළහ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති උපාය මාර්ගික වැදගත්කම
මෙම නැවත තහවුරු කිරීම සිදුවන්නේ ශ්රී ලංකාව චීනය හා ඉන්දියාව මෙන්ම බටහිර රාජ්යයන් ඇතුළු ප්රධාන ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සිය සබඳතා සමතුලිතව සකස් කර ගැනීමට කටයුතු කරන කාලවකවානුවකදීය. ආර්ථික, යටිතල පහසුකම් හා රාජ්යතාන්ත්රික ක්ෂේත්ර හරහා විහිදෙන ශ්රී ලංකාවේ චීනය සමඟ වූ පුළුල් විදේශ ප්රතිපත්ති සහ කටයුතු හා සසඳන කල, බීජිං සමඟ ආරක්ෂක සබඳතා ශ්රී ලංකාවේ විදේශ ප්රතිපත්තියේ කැපී පෙනෙන අංගයක් ලෙස පවතී.
විශාල පරිමාණ යටිතල පහසුකම් ආයෝජන හා සංවර්ධන මූල්යකරණය හරහා ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු පැවැත්මක් චීනය දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රඳවාගෙන ඇති අතර, හමුදාවෙන් හමුදාවට ඇති සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම, බීජිං විසින් සර්වාංගීණ උපාය මාර්ගික සහකාරිත්ව හවුලකඳ ලෙස හඳුන්වන දෙරට සම්බන්ධතාවට නව මානයක් එක් කරයි.
චීන-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල පුළුල් සන්දර්භය
කොළඹ හා බීජිං අතර සබඳතා ඇතැම් අවස්ථාවල ජාත්යන්තර අවධානයට ලක් වී ඇත; විශේෂයෙන් දිවයිනේ චීන අරමුදල් යොදවා ක්රියාත්මක කරන ව්යාපෘතිවල පරිමාව සම්බන්ධයෙන් එය සිදු වී ඇත. එහෙත්, දෙරටේ රජයන් ම සිය හවුල්කාරිත්වය අන්යෝන්ය වශයෙන් ප්රයෝජනදායක වන බවත්, ස්වෛරීභාවය ගරු කිරීම මත රදා පවතින බවත් නිරන්තරයෙන් ප්රකාශ කර ඇත.
චීනයේ හමුදා ස්ථාපනයෙන් ලැබුණු මෙම නවතම පණිවිඩය කලාපීය නිරීක්ෂකයින් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ; මන්ද ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ උපාය මාර්ගික පිහිටීම, කලාපය හරහා බලපෑම සඳහා තරඟ කරන බහු ගෝලීය බලවතුන්ගේ අවධානයට ලක් වන ස්ථානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව අඛණ්ඩව පවතිනු ඇති බැවිනි.
සංවත්සර උත්සවයේදී කරන ලද ප්රකාශයන්ට ශ්රී ලංකා නිලධාරීන් තවමත් නිල මහජන ප්රතිචාරයක් දක්වා නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.