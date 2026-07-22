යුක්ති අමාත්යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයට
යුක්ති අමාත්ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව මෙම සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන වාතාවරණයේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අමාත්යවරයාට එරෙහි විරුද්ධ පක්ෂ පීඩනය ඉහළ යාමේ සංඥාවක් වන මෙම යෝජනාව, නීතිනිර්මාතෘවරු සභාවේ දොරටු තුළ තම අදහස් ප්රකාශ කිරීමට සහ ස්ථාවරයන් ආරක්ෂා කිරීමට සූදානම් වන විට, පාර්ලිමේන්තු ශාලාව ඇතුළතින් හා පිටතින් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විරුද්ධ පක්ෂය තීව්ර පීඩනයක් එල්ල කරයි
අවිශ්වාස යෝජනා, ශ්රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු ක්රමය තුළ විරුද්ධ පක්ෂ සතු බලවත්ම මෙවලම් අතරට ගැනෙන අතර, ඒවා අමාත්යවරයකුගේ හැසිරීම හෝ ධුරය ඉටු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව කෙරෙහි අප්රසාදය ප්රකාශ කිරීමේ නිල යාන්ත්රණයක් ලෙස ක්රියා කරයි. යුක්ති අමාත්යවරයාට එරෙහිව එවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම, ඔහුගේ අමාත්යාංශ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධ පක්ෂ පෙළේ පවතින අතෘප්තිමත් බවේ මට්ටම මනාව ඉස්මතු කරයි.
සිකුරාදා විවාදය දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්, නීති ක්ෂේත්රයේ නියෝජිතයන් සහ ශ්රී ලංකාවේ යුක්තිය පරිපාලනය හා නීතියේ ආධිපත්යය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් දක්වන මහජනතාව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියට සිදුවන්නේ කුමක්ද
විවාදය අවසන් වූ පසු, පාර්ලිමේන්තුව යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මතදානයට යොමු වනු ඇත. සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරයක් අවිශ්වාස යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ කළහොත්, එය අමාත්යවරයා කෙරෙහි සැලකිය යුතු දේශපාලන පීඩනයක් ඇති කරනු ඇති අතර, ඔහු ඉල්ලා අස්වීමට හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉල්ලා සිටීමට තුඩු දිය හැකිය.
සිකුරාදා කටයුතුවල ප්රතිඵලය, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රජයේ ස්ථාවරත්වය සහ ව්යවස්ථාදායක න්යාය පත්රය කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාව මත පුළුල් ඇඟවුම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
යෝජනාව පරාජය කර යුක්ති අමාත්යවරයා ස්ථිරව තම ධුරයේ රඳවා ගැනීමට පාලක පක්ෂයට ප්රමාණවත් සහාය ලබා ගත හැකිද යන්න දෙස දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.