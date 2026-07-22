Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාමේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක්

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ මුළු අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂ වෙළඳ이정표යක් සනිටුහන් කර ඇති අතර, එය රටේ බාහිර අංශයේ ශක්තිමත් යථා තත්ත්වයට පත්වීමක් හා නිරන්තර වර්ධන ගමනක් පිළිබිඹු කරයි.

ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ශක්තිමත් සංඥාවක්

වසර ගණනාවක් පැවති මූල්‍ය කැළඹිලිවලින් පසු තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කර ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින මෙම දූපත් රාජ්‍යයට මෙම ජයග්‍රහණය සුවිශේෂ이정표යක් ලෙස සැලකේ. මාස හයක් තුළ ඩොලර් බිලියන 9 සීමාව ඉක්මවීම ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා ගෝලීය ඉල්ලුම ඉහළ යමින් පවතින බව මෙන්ම, ප්‍රධාන අංශ ගණනාවක් හරහා අපනයනකරුවන්ගේ දැරූ උත්සාහය ද ඉස්මතු කරයි.

වර්ධනය ගෙන දෙන ප්‍රධාන අංශ

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කාර්යසාධනය සාම්ප්‍රදායිකව කර්මාන්ත කිහිපයක සංයෝජනයක් මත රඳා පවතී. ඒවා අතර:

  • රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ආදායම් මාර්ගය ලෙස ඉතිරිවන ඇඳුම් හා රෙදිපිළි
  • ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන වෙළඳාමේ දිගු කාලීන ශක්තිස්ථාන වන තේ හා කාර්ෂික නිෂ්පාදන
  • රබර් පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන හා කාර්මික භාණ්ඩ
  • මුහුදු ආහාර හා සැකසූ ආහාර අපනයන

සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා ධනාත්මක අපේක්ෂාවක්

වර්ෂයේ මධ්‍යම ලක්ෂ්‍යයේදීම අපනයන ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවා ඇති හෙයින්, වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් සහ කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සම්පූර්ණ වර්ෂය සඳහා වන ඉලක්කම් ඓතිහාසික මට්ටම් කරා ළඟා විය හැකි බවට බලාපොරොත්තු වෙති. ශක්තිමත් පළමු මාස හය, ශ්‍රී ලංකාවට ගෝලීය වෙළඳපොළවල් තුළ තම වෙළඳ ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට පොළොවක් සකසා දෙයි.

රට පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය හා දිගු කාලීන වර්ධනය කරා ගමන් කරන මෙම අවස්ථාවේ, මෙම ප්‍රගතිය ආයෝජකයන් හා ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ විශ්වාසය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට අධික කාලයකට පසු ශක්තිමත්ම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට ළඟා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට අධික කාලයකට පසු ශක්තිමත්ම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට ළඟා වේ

දිවයිනේ ජාතිය ගෝලීය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දර්ශකයේ සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වේ ශ්‍රී ලංකාව 2014 වසරෙන් පසු හොඳම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම සටහන් කර ඇති අතර, එය රට…

22 Jul 2026 Discuss
යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයට Sinhala

යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයට

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව මෙම සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන…

22 Jul 2026 Discuss
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි Sinhala

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි

ජනප්‍රිය සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක…

22 Jul 2026 Discuss