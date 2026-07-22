Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට අධික කාලයකට පසු ශක්තිමත්ම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට ළඟා වේ

22 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට අධික කාලයකට පසු ශක්තිමත්ම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමට ළඟා වේ

දිවයිනේ ජාතිය ගෝලීය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දර්ශකයේ සන්ධිස්ථානයකට ළඟා වේ

ශ්‍රී ලංකාව 2014 වසරෙන් පසු හොඳම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම සටහන් කර ඇති අතර, එය රට පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම ඉහළ යෑම සහ ශ්‍රී ලාංකේය ගමන් බලපත්‍රයේ ජාගෝලීය තත්ත්වය ශක්තිමත් වීම පිළිබිඹු කරන සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයකි.

මෙම ජයග්‍රහණය, මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝගවලට මුහුණ දුන් දිවයිනේ ජාතිය සඳහා කැපී පෙනෙන හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයකි. ශක්තිමත් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සාමාන්‍යයෙන් දැක්වෙන්නේ, ශ්‍රී ලාංකේය විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන්ට පූර්ව වීසා ගෙවීම් අවශ්‍ය නොවී වැඩි රාශියක් රටවලට ප්‍රවේශ විය හැකි බවයි; මෙමගින් නාගරිකයන්ට ඉහළ චලන නිදහසක් ලැබේ.

ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දර්ශක, රටක් ගොඩනඟා ගත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා සහ එහි පුරවැසියන්ට ජාත්‍යන්තරව ගමන් කිරීමේ නිදහස මැන බැලීමට පුළුල් ලෙස භාවිතා කෙරේ. ඉහළ ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඍජු ප්‍රායෝගික ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන අතර, ඒ අතරේ:

  • සංචාරක හා ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා ගමන් කිරීමේ පහසුව වැඩි වීම
  • වීසා අයදුම්පත් සහ ඒ හා සම්බන්ධ වියදම් පිළිබඳ බරෙන් මිදීම
  • විදේශයන්හි අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අවස්ථා ඉහළ යෑම
  • නිදහස් වීසා හෝ පැමිණීමේදී ලබා දෙන වීසා ගිවිසුම් හරහා ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශ්‍රේණිගතව පිළිබිඹු වීම

පුළුල් ප්‍රකෘතියේ ලකුණක්

2022 දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර කීර්තිය නැවත ගොඩනැගීමට ක්‍රියාකරන කාලවකවානුවේ මෙම වැඩිදියුණුව ළඟා වී ඇත. ශක්තිමත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහයෝගිතාව සහ ආයෝජක හා ජාගෝලීය විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන් ඵල 맺නු දිස් වන අතර, මෙම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශ්‍රේණිගත කිරීම ලෝක වේදිකාවේ රටේ ක්‍රමිකව සිදු වන ප්‍රකෘතියේ එක් දර්ශකයකි.

ශ්‍රී ලංකාව සැසඳිය හැකි ශ්‍රේණිගත කිරීමක් අවසන් සටහන් කළේ 2014 වසරේදීය; එමෙන් ම මෙය රටේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ශක්තිය දශකයක් ඇතුළත ළඟා කර ගත් ඉහළම අගය බවට පත් කරයි.

නිරීක්ෂකයන් හා සංචාරක විශ්ලේෂකයන් මෙය දිරිගන්වන ලකුණක් ලෙස දකිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නිදහසේ ගමන් කිරීමට කැමති ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමඟ රටේ නැවත සම්බන්ධ වීමේ පුළුල් ආඛ්‍යානය සඳහාද මෙය ඉදිරිදිශානතිය ගෙනෙන ඉදිරිනොබැස්සීමකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායම 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාමේ සුවිශේෂ ජයග්‍රහණයක් 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ මුළු අපනයන ආදායම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂ වෙළඳ이정표යක්…

22 Jul 2026 Discuss
යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයට Sinhala

යුක්ති අමාත්‍යවරයාට එරෙහි අවිශ්වාස යෝජනාව සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තු විවාදයට

යුක්ති අමාත්‍ය හර්ෂණ නානායක්කාරට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද අවිශ්වාස යෝජනාව මෙම සිකුරාදා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිත අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන…

22 Jul 2026 Discuss
හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි Sinhala

හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හිමිකරුගේ රිමාන්ඩ් කිරීම සම්බන්ධයෙන් චාමර සම්පත් මන්ත්‍රීවරයා රජය දැඩි ලෙස විවේචනය කරයි

ජනප්‍රිය සිල්ලර වෙළඳ ජාලයක් වන හවුස් ඔෆ් ෆැෂන්ස් හි හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාමර සම්පත් දසනායක…

22 Jul 2026 Discuss