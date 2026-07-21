සෙල්ෆියක් ගැනීමට ගොස් සුරම්ය කඳුකර දුම්රියෙන් වැටී තුර්කි සංචාරිකාවක් තුවාල ලබයි
සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ කරමින් ශ්රී ලංකාවේ සුරම්ය කඳුකර ප්රදේශයේ ධාවනය වන දුම්රියෙන් වැටී තුර්කි සංචාරිකාවක් තුවාල ලැබූ බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
නානු ඔය සිට බදුල්ල දක්වා වූ ජනප්රිය මාර්ගයේ පොඩි මැණිකේ දුම්රියේ ගමන් කළ එම තරුණ කාන්තාව අඹේවෙල ප්රදේශය අසලදී මෙම අනතුරට ලක් විය. නාටකීය ඡායාරූප සඳහා අවදානම් ස්ථානවල රිඳෙමින් සිටීමට ඇබ්බැහි වී සිටින සංචාරකයන් අතර ක්රමක්රමයෙන් සාමාන්ය දෙයක් බවට පත්ව ඇති මෙම භයංකර පුරුද්දට අනුව ඇය දුම්රියේ පාගමනේ රිඳී සිටියදී තුලනය නැතිව දුම්රිය පීලිය අසලට ඇද වැටුණාය.
රෝහලට ඇතුළත් කෙරේ
තුවාල ලැබූ සංචාරිකාව වහාම නුවරඑළිය රෝහලට රැගෙන යන ලදී. එහිදී ඇයට තුවාල සඳහා වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දෙන ලදී. පට්ටිපොල පොලිසිය විසින් මෙම සිදුවීම හැසිරවීමෙන් අනතුරුව ඇගේ තත්ත්වය වාර්තා විය.
සංචාරකයන්ට අවවාදාත්මක මතක් කිරීමක්
ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර දුම්රිය ගමන ලොව පුරා ඉතාමත් විස්මිත දුම්රිය අත්දැකීම්වලින් එකක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, එය සෑම වසරකම විදේශ සංචාරකයන් දහස් ගනනක් ආකර්ෂණය කර ගනී. කෙසේ වෙතත්, මෙම සිත්ගන්නා දර්ශනීය සෞන්දර්යය නිසා බොහෝ සංචාරකයන් පරිපූර්ණ ඡායාරූපයක් සොයා අනාවශ්ය අවදානම් ගැනීමටද පෙළඹෙයි.
- ධාවනය වන කාර්මික රථවල පාගමන් මත සිටගැනීම හෝ වාඩිවීම ඉතා භයානක ක්රියාවකි
- කඳුකර දුම්රිය මාර්ගයේ ඇති තියුණු බෑවුම් සහ හැරවුම් නිසා වැටීමේ අවදානම තවදුරටත් වැඩිවේ
- දේශීය හා විදේශීය මගීන් සෑම විටම කාර්යා ඇතුළත ආරක්ෂිතව සිටිමින් ගමන් කරන ලෙස බලධාරීන් වැඩිවෙළෙදෙ දෙදෙනාටම නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී
කිසිදු ඡායාරූපයක් සඳහා ජීවිතය අවදානමට ලක් කිරීම සුදුසු නොවන බව සංචාරකයන්ට මතක් කෙරේ. ශ්රී ලංකා දුම්රිය බලධාරීන් සහ පොලිසිය, සියලු මගීන් දුම්රියේ ගමන් කිරීමේදී නියමිත ස්ථානවල රැඳී සිටිමින් ප්රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටී.
මෙම නවතම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ දර්ශනීය කඳුකර මාර්ගවලට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ. සංචාරකයන් දුම්රිය ගමන් කරන අතරතුර දුම්රිය ආරක්ෂක රෙගුලාසිවලට අනුකූලව, අලංකාර දර්ශන වගකීමෙන් යුතුව භුක්ති විඳීමට දැඩිව ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.