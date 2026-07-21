Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සෙල්ෆියක් ගැනීමට ගොස් සුරම්‍ය කඳුකර දුම්රියෙන් වැටී තුර්කි සංචාරිකාවක් තුවාල ලබයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සෙල්ෆියක් ගැනීමට ගොස් සුරම්‍ය කඳුකර දුම්රියෙන් වැටී තුර්කි සංචාරිකාවක් තුවාල ලබයි

සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සුරම්‍ය කඳුකර ප්‍රදේශයේ ධාවනය වන දුම්රියෙන් වැටී තුර්කි සංචාරිකාවක් තුවාල ලැබූ බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

නානු ඔය සිට බදුල්ල දක්වා වූ ජනප්‍රිය මාර්ගයේ පොඩි මැණිකේ දුම්රියේ ගමන් කළ එම තරුණ කාන්තාව අඹේවෙල ප්‍රදේශය අසලදී මෙම අනතුරට ලක් විය. නාටකීය ඡායාරූප සඳහා අවදානම් ස්ථානවල රිඳෙමින් සිටීමට ඇබ්බැහි වී සිටින සංචාරකයන් අතර ක්‍රමක්‍රමයෙන් සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්ව ඇති මෙම භයංකර පුරුද්දට අනුව ඇය දුම්රියේ පාගමනේ රිඳී සිටියදී තුලනය නැතිව දුම්රිය පීලිය අසලට ඇද වැටුණාය.

රෝහලට ඇතුළත් කෙරේ

තුවාල ලැබූ සංචාරිකාව වහාම නුවරඑළිය රෝහලට රැගෙන යන ලදී. එහිදී ඇයට තුවාල සඳහා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙන ලදී. පට්ටිපොල පොලිසිය විසින් මෙම සිදුවීම හැසිරවීමෙන් අනතුරුව ඇගේ තත්ත්වය වාර්තා විය.

සංචාරකයන්ට අවවාදාත්මක මතක් කිරීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර දුම්රිය ගමන ලොව පුරා ඉතාමත් විස්මිත දුම්රිය අත්දැකීම්වලින් එකක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, එය සෑම වසරකම විදේශ සංචාරකයන් දහස් ගනනක් ආකර්ෂණය කර ගනී. කෙසේ වෙතත්, මෙම සිත්ගන්නා දර්ශනීය සෞන්දර්යය නිසා බොහෝ සංචාරකයන් පරිපූර්ණ ඡායාරූපයක් සොයා අනාවශ්‍ය අවදානම් ගැනීමටද පෙළඹෙයි.

  • ධාවනය වන කාර්මික රථවල පාගමන් මත සිටගැනීම හෝ වාඩිවීම ඉතා භයානක ක්‍රියාවකි
  • කඳුකර දුම්රිය මාර්ගයේ ඇති තියුණු බෑවුම් සහ හැරවුම් නිසා වැටීමේ අවදානම තවදුරටත් වැඩිවේ
  • දේශීය හා විදේශීය මගීන් සෑම විටම කාර්යා ඇතුළත ආරක්ෂිතව සිටිමින් ගමන් කරන ලෙස බලධාරීන් වැඩිවෙළෙදෙ දෙදෙනාටම නිරන්තරයෙන් ඉල්ලා සිටී
කිසිදු ඡායාරූපයක් සඳහා ජීවිතය අවදානමට ලක් කිරීම සුදුසු නොවන බව සංචාරකයන්ට මතක් කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය බලධාරීන් සහ පොලිසිය, සියලු මගීන් දුම්රියේ ගමන් කිරීමේදී නියමිත ස්ථානවල රැඳී සිටිමින් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටී.

මෙම නවතම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ දර්ශනීය කඳුකර මාර්ගවලට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සැලකේ. සංචාරකයන් දුම්රිය ගමන් කරන අතරතුර දුම්රිය ආරක්ෂක රෙගුලාසිවලට අනුකූලව, අලංකාර දර්ශන වගකීමෙන් යුතුව භුක්ති විඳීමට දැඩිව ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි Sinhala

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි

සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්‍රිප්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය (NCC) ක්‍රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක්…

21 Jul 2026 Discuss
විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි Sinhala

විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි

කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව…

21 Jul 2026 Discuss