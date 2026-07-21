Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි

මැදපෙරදිග පුරා ආරක්ෂක තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙමින් පවතින බැවින්, ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය කුවේටයට යන ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවය තහවුරු කර ඇත.

ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛතාවය ගනී

කලාපයේ හමුදා තතුව දිනෙන් දින උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, මෙම තත්ත්වය හමුවේ මගීන්ගේ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සහ සුබසාධනය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ගුවන් සේවය පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගෙන ඇත. මෙම අත්හිටුවීම තාවකාලික බව විස්තර කෙරෙන නමුත්, සේවා නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත කාල රාමුවක් තවම නිවේදනය කර නොමැත.

කුවේටය ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන ගමනාන්තයක් වන අතර, දෙරට අතර ගමන් සඳහා මෙම මාර්ගය මත රඳා සිටින විශාල ශ්‍රී ලාංකික 県外 ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාවකට හා ඔවුන්ගේ පවුලේ අයට මෙය සේවය සපයයි.

මගීන්ට එල්ල වන බලපෑම

කුවේට් මාර්ගයේ ගමන් ටිකට් කලින් වෙන් කර ගෙන සිටි සැලකිය යුතු මගී සංඛ්‍යාවකට මෙම අත්හිටුවීමෙන් බලපෑම් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. දැනට වෙන්කරවීම් සිදු කර ඇති මගීන්, නැවත ටිකට් වෙන් කිරීම, මුදල් ආපසු ලබා ගැනීම හෝ විකල්ප ගමන් සේවා සම්බන්ධ තොරතුරු සඳහා ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය සමඟ කෙළින්ම සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

පුළුල් කලාපීය සැලකිල්ල

කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ගැටුම් හමුවේ මැදපෙරදිග ගන්තව්‍ය ස්ථාන වෙත සේවා සකස් කිරීමට හෝ අත්හිටුවීමට කටයුතු කළ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ආයතනවල ශ්‍රේණියට ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ද දැන් එක් වී ඇත. ආරක්ෂක තත්ත්වය දිනෙන් දින වෙනස් වෙමින් පවතින හෙයින්, ලොව පුරා ගුවන් සේවා ආයතන ගුවන් මාර්ග හා ගමනාන්ත ශක්‍යතාව නැවත ඇගයීමට ලක් කරමින් සිටී.

ජාතික ගුවන් සේවය ප්‍රකාශ කළේ, භූමිය මත වර්ධනය වන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, යාවත්කාලීන ආරක්ෂක තක්සේරු මත පදනම්ව කුවේට් සේවා ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සම්බන්ධ තීරණ ගනු ලබන බවයි. බලපෑමට ලක් වූ මාර්ග සම්බන්ධ නවතම තොරතුරු සඳහා ගුවන් සේවයේ නිල දැනුම්දීම් පරීක්ෂා කරන ලෙස මගීන්ට දිරිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ද්වාරය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ජාත්‍යන්තර ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය, ලොව වඩාත් ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතන දෙකක් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් සඳහා සියයට 50ක නව තීරු බදු පනවමින් විධායක නියෝග අත්සන් කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක…

21 Jul 2026 Discuss
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා…

21 Jul 2026 Discuss