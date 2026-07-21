Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අනතුරුදායක මහජන ප්‍රවාහන වාහන පිළිවෙළට ගැනීමේ බොහෝ කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රයත්නය

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අනතුරුදායක මහජන ප්‍රවාහන වාහන පිළිවෙළට ගැනීමේ බොහෝ කලක් ප්‍රමාද වූ ප්‍රයත්නය

ජාතික මාර්ග සුරක්ෂිතතා මණ්ඩලය දිවයින පුරා වාහන පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩසටහනක් සලසයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාත්මක වාහන ඉලක්ක කරගනිමින් ජාතික මාර්ග සුරක්ෂිතතා මණ්ඩලය (NCRS) දිවයින පුරා පරීක්ෂා කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් දියත් කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටී — සුරක්ෂිතතා ක්‍රියාකාරීන් මෙන්ම මගීන් ද දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි පියවරක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය.

මෙම මුලපිරීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර තවමත් මහජනයා වෙත නිකුත් කර නොමැති වුවද, සැලසුම් කර ඇති මෙම ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල දිගු කලක් තිස්සේ පවතින ඉතාමත් භයාවහ ගැටලුවක් ලෙස බොහෝ දෙනා සලකන කරුණකට ප්‍රතිකාර කිරීමේ වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි: වයෝවෘද්ධ, දුර්වල ලෙස නඩත්තු කරන ලද බස් රථ හා අනෙකුත් මහජන ප්‍රවාහන වාහන, ඉතාමත් අනතුරුදායක ලෙස ප්‍රමිතියෙන් පහළ තත්ත්වයන් යටතේ මගීන් ප්‍රවාහනය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කෙරෙමින් පවතීමයි.

වැළැක්වීමට වඩා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ රටාවක්

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලාංකික මාර්ගවල හුරුපුරුදු හා කලකිරවනසුලු චක්‍රයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. මාරාන්තික අනතුරකට වහාම පසුව පොලිසිය, දේශපාලනඥයින් සහ ප්‍රවාහන බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් දැඩි ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් ඉක්මන් පියවර ගැනීමට පොරොන්දු වෙති — එහෙත් දින හෝ සති කිහිපයක් ඇතුළත ඒ හදිසි අවශ්‍යතාවය නිහඬව මැකී යන අතර, මූලික ගැටලු විසඳීමකින් තොරව ඉතිරි වෙයි.

කෙසේ වෙතත්, මෙවර NCRS දේශීය, ප්‍රතිචාරාත්මක ප්‍රතිකාර වෙනුවට දිවයින පුරා ක්‍රමානුකූල ගවේෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් වඩාත් ක්‍රියාශීලී හා ව්‍යූහගත ප්‍රවේශයක් ගනිමින් සිටින බව පෙනේ.

මෙම ව්‍යාපාරය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන ප්‍රවාහන ජාලය දිනපතා මගීන් මිලියන ගණනකට සේවය කරයි; ඔවුන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට ගමන් කිරීමේ විකල්ප මාර්ගයක් නොමැත. මෙම යානා ගලේ ඇති බොහෝ වාහනවල තත්ත්වය මාර්ග සුරක්ෂිතතා විශේෂඥයින්ට බරපතළ ශ්‍රී ලාංකික ගැටලුවක් ලෙස පවතී. සාමාන්‍ය ගැටලු අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • දුර්වල ලෙස නඩත්තු කරන ලද තිරිංග පද්ධති
  • මාර්ග භාවිතයට නුසුදුසු අඳින ලද ටයර්
  • ව්‍යූහාත්මකව දුර්වල වාහන සිරුරු
  • අනුමත මගී ධාරිතාවයෙන් ඔබ්බට අධික පැටවීම
  • වලංගු බලපත්‍රයකින් තොරව හෝ වෙහෙස තත්ත්වය යටතේ රිය පදවන රියදුරන්

මෙම සාධකවලින් එක් එක් සාධකය, සාමාන්‍ය මගීන් සෑම දිනකම සම්පූර්ණයෙන් වැළැක්විය හැකි අවදානම්වලට නිරාවරණය වන පරිසරයක් ගොඩ නැගීමට දායක වේ.

ඉදිරි මාර්ගය

දේශපාලන මැදිහත්වීමෙන් ස්වාධීනව සැබෑ කැපවීමකින් ක්‍රියාත්මක කළ හොත්, සම්පූර්ණ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සිදු කෙරෙන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂා ව්‍යාපාරයක් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග සුරක්ෂිතතා වාර්තාවේ අර්ථවත් හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස සලකුණු කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, එයට ප්‍රධාන වනු ඇත්තේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අඛණ්ඩතාවය — මාර්ගයට නුසුදුසු ලෙස සොයා ගන්නා වාහන වහාම මාර්ගවලින් ඉවත් කිරීමත්, සුරක්ෂිතතා ප්‍රමිතීන් උල්ලංඝනය කරන ක්‍රියාකරුවන්ට සංකේතාත්මක දඩුවම් වෙනුවට සැබෑ ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන බව සහතික කිරීමත් ය.

ශ්‍රී ලාංකික මගීන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට අවදානමක් නොවන මහජන ප්‍රවාහනයට සුදුසුකම් ලබති. NCRS ව්‍යාපාරය දැඩි ලෙසත් විනිවිදකාරී ලෙසත් ක්‍රියාත්මක කළහොත්, එම අපේක්ෂාව යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට ඇරඹීමේ සැබෑ අවස්ථාවක් ලබා දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද Sinhala

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ කමිටුව (COPE) විසින් අනාවරණය කරගත් දූෂණ සම්බන්ධ සොයාගැනීම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව…

21 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි Sinhala

ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් එන්නත් හැකියාව තක්සේරු කරයි දිවයිනේ දැන් ජීවිත 58ක්앗ාගත් ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සන්නද්ධ හමුදාව ජාතික ඩෙංගු ප්‍රතිචාරයට එක් වේ ශ්‍රී ලංකාව, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු උණ…

21 Jul 2026 Discuss