ඉන්දියාවට සහ තායිලන්තයට ආගමික වන්දනා ගමන් තහනම් කළ බවට පැතිරෙන මිථ්යා ප්රකාශ ශ්රී ලංකා කම්කරු අමාත්යාංශය ප්රතික්ෂේප කරයි
ඉන්දියාවේ පිහිටි පූජනීය බෞද්ධ තීර්ථස්ථානය වන දඹදිවට මෙන්ම තායිලන්තයට ද ආගමික වන්දනා ගමන් යෑම රජය විසින් තහනම් කළ බවට සමාජ මාධ්යවල බොරු ප්රකාශ රැල්ලක් පැතිරීමෙන් පසු ශ්රී ලංකාවේ කම්කරු අමාත්යාංශය සත්යය පැහැදිලි කිරීමට ඉදිරිපත් විය.
නිලධාරීන් එම ප්රකාශ සම්පූර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිත බවත්, ගැඹුරු පෞද්ගලික හා අධ්යාත්මික හේතූන් මත එවැනි ගමන් යන ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසයට හානි කළ හැකි බවත් පෙන්වා දෙමින් ඒවා තීරණාත්මක ලෙස ප්රතික්ෂේප කළහ.
බොරු ප්රකාශ අන්තර්ජාලයේ වේගයෙන් පැතිරේ
ජනප්රිය සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ඉක්මනින් පැතිරුණු එම නොමඟ යවන සටහන් භක්තිකයන් මෙන්ම සංචාරක ක්ෂේත්රයේ නියෝජිතයන් අතරද ව්යාකූලත්වයක් හා කනස්සල්ලක් ඇති කළේය. ශ්රී ලංකාවේ බෞද්ධයන් සඳහා වඩාත් ම ගරු කරනු ලබන වන්දනා ගමන් ගමනාන්තයක් වන දඹදිවට මෙන්ම තායිලන්තයේ විවිධ ආගමික ස්ථානවලටද ශ්රී ලාංකිකයන් නිතිපතා පැමිණේ.
මිථ්යා තොරතුරු පැතිරෙන වේගය හේතුවෙන් කම්කරු අමාත්යාංශය හදිසි හා සෘජු පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත් කරමින්, අනවශ්ය භීතියක් ඇති කළ හැකි සත්යාපනය නොකළ අන්තර්ගතයන් බෙදා නොගන්නා ලෙස මහජනතාවට අනතුරු ඇඟවීය.
රජය ආගමික නිදහස නැවත තහවුරු කරයි
අමාත්යාංශය සිය ස්ථාවරයේ කිසිදු දෙබිඩිකමක් නොමැතිව, ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට ආගමික අරමුණු සඳහා විදේශ ගමන් කිරීමේ පූර්ණ නිදහස ඇති බව නැවත තහවුරු කළේය. කිසිදු රජයේ අධිකාරියක් විසින් එවැනි සීමාවක් හඳුන්වා දී නොමැති අතර, සලකා බලා ද නොමැති හා යෝජනා ද කර නොමැති බව ප්රකාශ කෙරිණි.
රජය සියලු පුරවැසියන්ගේ ආගමික නිදහස ගරු කරන අතර එය ඉහළ අගයකින් සලකයි; කිසිදු ගමනාන්තයකට වන්දනා ගමන් යෑම තහනම් කර නොමැත.
නිවැරදි තොරතුරු සඳහා රාජ්ය නිල සන්නිවේදනය පමණක් විශ්වාස කරන ලෙසත්, කිසිදු සත්ය පදනමක් නොමැති කටකතා ප්රවර්ධනය කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවට නිර්දේශ කළහ.
සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීම
ක්ෂණික පැහැදිලි කිරීමෙන් ඔබ්බට, එවැනි මිථ්යා ආඛ්යාන සංචාරකයන්ගේ විශ්වාසය මත ඇති කළ හැකි පුළුල් බලපෑම ගැන ද අමාත්යාංශය කනස්සල්ල ප්රකාශ කළේය. මෑත වසරවල යථා තත්ත්වයට පත්වීමට හා වර්ධනය වීමට දිවෙන් දිව වෙහෙස වන ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයට, මිථ්යා තොරතුරු මගින් නීත්යානුකූල සංචාරක සැලසුම් ගැන ජනතාව අධෛර්යමත් කරන විට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකිය.
විශේෂයෙන්ම ආගමික සංචාරකත්වය, ශ්රී ලාංකිකයන් රැසකගේ සංචාරක රටාවන්හිදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර, හාරදහස් ගණනක් ජනතාව වසර පතා ආසියාව පුරා ශ්රී පූජනීය ස්ථානවලට වන්දනා ගමන් යයි.
නිගමනවලට එළඹීමට හෝ අන්තර්ගතයන් අන්තර්ජාලයේ බෙදා ගැනීමට පෙර නිල නාලිකා ඔස්සේ තොරතුරු සත්යාපනය කරන ලෙස මහජනතාව දිරිමත් කර ඇත; මෙය ඉතා වැදගත් වන්නේ නොමඟ යවන තොරතුරු පැතිරීම පුද්ගලයන්ට, කර්මාන්තවලට හා ප්රජාවන්ට සැබෑ ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකි බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.