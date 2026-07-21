ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් එන්නත් හැකියාව තක්සේරු කරයි
දිවයිනේ දැන් ජීවිත 58ක්앗ාගත් ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, ශ්රී ලංකා සෞඛ්ය බලධාරීන් Qdenga ඩෙංගු එන්නත හඳුන්වාදීමේ හැකියාව සමාලෝචනය කරමින් සිටිති.
මදුරුවන් මගින් පැතිරෙන මෙම රෝගය දිවයිනේ ප්රජාවන් පුරා දිගින් දිගටම බලපාමින් තිබෙන අතර, මහජන සෞඛ්ය නිලධාරීන් වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා ක්රියාශීලී ප්රතිචාරයක් දක්වන ලෙස ඉල්ලීම් වැඩිවෙමින් තිබේ. මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යාමත් සමඟ සාම්ප්රදායික දෛශික පාලන ක්රමවලින් ඔබ්බට තීරණාත්මක ප්රතිචාරයක් ගනු ලෙස සිදුකරන ඉල්ලීම් තව තවත් තීව්ර වී ඇත.
Qdenga යනු කුමක්ද?
ජපානයේ Takeda制약 සමාගම විසින් නිපදවන ලද Qdenga, ඩෙංගු වෛරසයේ සෙරොටයිප් හතරට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපයන ටෙට්රාවේලන්ට් ඩෙංගු එන්නතකි. එය රටවල් කිහිපයක නියාමන අනුමැතිය ලබාගෙන ඇති අතර, ඩෙංගු රෝගය බහුලව පැතිරෙන කලාප සඳහා නිර්දේශ කර ඇත.
දැනට සංසරණය වන ඩෙංගු සෙරොටයිප් මොනවාද යන්න සහ ජාතික එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනක ක්රියාත්මක කළ හැකි බව ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ නිශ්චිත වසංගතවිද්යාත්මක සන්දර්භයට මෙම එන්නතේ සුදුසුකම සෞඛ්ය නිලධාරීන් තක්සේරු කරමින් සිටිති.
වර්ධනය වෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ස්ථාවර මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඩෙංගු උණ දිගටම පවතින අතර, මෝසම් ඍතු අතරතුර හා ඉන් පසුව වාර්ෂිකව රෝගය නැවත නැවත ව්යාප්ත වේ. විශේෂයෙන් බස්නාහිර, වයඹ සහ දකුණු පළාත්වල රෝගය රෝහල් සහ පුළුල් සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය මත සැලකිය යුතු බරක් පැටවේ.
- වත්මන් වසංගත චක්රයේ මරණ 58ක් වාර්තා වී ඇත
- ඩෙංගු සෙරොටයිප් හතරම ඓතිහාසිකව ශ්රී ලංකාවේ සංසරණය වී ඇත
- ළමයින් සහ තරුණ වැඩිහිටියන් වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම් අතර වේ
හදිසි ක්රියාමාර්ගය සඳහා ඉල්ලීම්
වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ මහජන සෞඛ්ය පෙනී සිටින්නන් දිගු කලක් තිස්සේ මදුරු බෝවන ස්ථාන නිරාකරණය කිරීම සහ ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර වැනි පවතින වැළැක්වීමේ උත්සාහයන් සමඟ අනුපූරක උපාය මාර්ගයක් ලෙස එන්නත් කිරීම ගවේෂණය කරන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
Qdenga එන්නත පිළිබඳ අවසාන තීරණය ජාතික හා ජාත්යන්තර සෞඛ්ය ආයතනවල නිර්දේශ සහ විද්යාත්මක සාක්ෂි මත පදනම් වනු ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.
සමාලෝචන ක්රියාවලිය දිගටම පවතින අතර, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වන විගස වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගන්නා ලෙස සහ තම ප්රජාවන්හි දිවයිනෙ සිදු කෙරෙන මදුරු撲멸 ව්යාපාරවලට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.