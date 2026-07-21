Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සන්නද්ධ හමුදාව ජාතික ඩෙංගු ප්‍රතිචාරයට එක් වේ

ශ්‍රී ලංකාව, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු උණ වසංගතය ලෙස හඳුන්වන තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා දියත් කරන ලද තීව්‍ර ව්‍යාපාරයක කොටසක් ලෙස හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදවා ඇති අතර, මෙම තත්ත්වය දිවයිනේ පොදු සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

හමුදා-ශ්‍රේණියේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතය රජයේ ප්‍රතිචාරය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර කිරීමක් සනිටුහන් කරන අතර, එය අර්බුදයේ බරපතලකම සහ බලධාරීන් දැන් මෙම මදුරු රෝගය කෙරෙහි දක්වන හදිසි භාවය පිළිබිඹු කරයි. සාමාන්‍ය භූමි මට්ටමේ පරීක්ෂාව හරහා ළඟා වීමට නොහැකි නාගරික හා ග්‍රාමීය යන දෙඅංශයේම ඩෙංගු රෝගය පැතිරවීමට වගකිව යුතු Aedes aegypti මදුරුවා ගේ මූලික බෝවීමේ භූමිය වන කාන්දු ජල රැස් වීම් හඳුනා ගැනීමට හා ඉලක්ක කිරීමට ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනු ලැබේ.

වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගොඩ නැගුණු අර්බුදයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නැවත නැවත ඇති වන පොදු සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් ව පැවත ඇති අතර, විශේෂයෙන් ප්‍රජාවන් තුළ ජලය රැස් වන අධික වර්ෂාපාත කාලවලදී හා ඊට පසුව එය බහුල ව දක්නට ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, වත්මන් වසංගතය මෑත වසරවලදී දක්නට ලැබූ මට්ටම් ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර, සාම්ප්‍රදායිකව සිවිල් සෞඛ්‍ය කාරණයක් ලෙස සලකන ලද මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සන්නද්ධ හමුදාවේ මැදිහත්වීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසී ඇත.

මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන අවම කිරීමේ දී ප්‍රජා සහභාගිත්වය වඩාත් ඵලදායී මෙවලමක් ව පවතිනු ඇති බව අවධාරණය කරමින්, ගෘහස්ත මට්ටමේ වහාම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වැළැක්වීමේ පියවර ගනු ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාවට නිර්දේශ කර ඇත.

ජනතාවට කළ හැකි දේ

  • නිවසෙහි ජල බඳුන් නිතිපතා හිස් කර සෝදා පිරිසිදු කරන්න
  • රබර් ටයර් හා පොලිතීන් වැනි වැසි ජලය රැස් වන භාණ්ඩ නිසි ලෙස බැහැර කරන්න
  • විශේෂයෙන් කුඩා දරුවන් හා වැඩිහිටියන් සඳහා මදුරු දැල් හා විකර්ෂක ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්න
  • දරුණු උෂ්ණත්වය, දැඩි හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විට වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න

ගුවන් මග ඔස්සේ ගනු ලබන සටනට තාක්ෂණය

ඩ්‍රෝන යානා යෙදවීම, බලධාරීන්ට සාම්ප්‍රදායික පාගමන් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම්වලට වඩා ඉතා වේගයෙන් හා සුවිශේෂ නිරවද්‍යතාවයකින් යුතුව විශාල ප්‍රදේශ සමීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ගුවනින් අධික රෝග බහුල ස්ථාන සිතියම් ගත කිරීමෙන්, සෞඛ්‍ය හා හමුදා කණ්ඩායම්වලට ඉලක්ක කළ ධූමිකරණ හා ලාර්වා නාශක මෙහෙයුම් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සමන්විත කළ හැකි අතර, ඉහළ අවදානම් කලාපවල රෝග සංක්‍රමණ අනුපාත අඩු කිරීමේ ඉඩකඩ ද ඇත.

මෙම ප්‍රවේශය, පුළුල් පරිමාණ පොදු සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන විට ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක යටිතල පහසුකම් ද ඇතුළු ජාතික සම්පත් ගෙන් ගෙන කැඳවීමට සූදානම් ව සිටින ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් වෙනස් වීමක් ඉදිරිපත් කරයි.

ජනතාව පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගිත්වයෙන් කටයුතු කිරීමට සහ තම අසල්වැසි ප්‍රදේශවල ඇති ඉඩ ඇති මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන ප්‍රමාදයකින් තොරව ස්ථානීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට දිරිමත් කරනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද Sinhala

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ කමිටුව (COPE) විසින් අනාවරණය කරගත් දූෂණ සම්බන්ධ සොයාගැනීම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව…

21 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි Sinhala

ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් එන්නත් හැකියාව තක්සේරු කරයි දිවයිනේ දැන් ජීවිත 58ක්앗ාගත් ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී ඉන්දියාවට දින හතරේ පුහුණු තරගයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී ඉන්දියාවට දින හතරේ පුහුණු තරගයක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී දින හතරේ පුහුණු තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, තීරණාත්මක ටෙස්ට්…

21 Jul 2026 Discuss