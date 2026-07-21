Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නෝර්වේයේ ඩ්‍රවුගන් "වෙරළින් බලය" ව්‍යාපෘතිය: ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තයට නොසලකා හැරිය නොහැකි ආදර්ශයක්

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නෝර්වේයේ ඩ්‍රවුගන් "වෙරළින් බලය" ව්‍යාපෘතිය: ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තයට නොසලකා හැරිය නොහැකි ආදර්ශයක්

රළු පතුලේ හරිත විප්ලවයක්

ශ්‍රී ලංකාව බලශක්ති අනාරක්ෂිතතාවය හා දේශගුණ විපර්යාසයේ egrave;නෙ;ල යටතේ අඛණ්ඩව පොරබදමින් සිටින මෙවැනි කාලයක, නෝර්වේයෙන් ලැබෙන පෙරළිකාර නාවික විදුලිකරණ ව්‍යාපෘතියක් සමීපව අධ්‍යයනය කිරීමට සුදුසු ඒත්තු ගන්වනසුලු ආදර්ශයක් ඉදිරිපත් කරයි. නෝර්වේ උතුරු මුහුදේ සංවර්ධනය කරන ලද ඩ්‍රවුගන් "වෙරළින් බලය" (Power-from-Shore) මුලපිරීම, මුහුදු ඔයිල් හා ගෑස් වේදිකා ගොඩබිම් පාදක පුනර්ජනනීය විදුලි ශක්තියෙන් බලගන්වන ආකාරය ප්‍රදර්ශනය කරමින්, කාබන් විමෝචනය විශාල ලෙස අඩු කරමින් මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව ද ඉහළ නංවා ඇත.

ඩ්‍රවුගන් ව්‍යාපෘතිය යනු කුමක්ද?

නෝර්වේ වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බේ පිහිටි ඩ්‍රවුගන් තෙල් කෙතේ, ගොඩබිමේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය සමුද්‍රාන්තර කේබල් හරහා නාවික වේදිකා වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරන "වෙරළින් බලය" සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කළ මුල්ම ආයතනවලින් එකක් බවට පත් විය. මෙමගින් නාවික කර්මාන්තයේ හරිතාගාර වායු විශාලතම විමෝචකයන් ලෙස සැලකෙන, දිනෙන් දින එවැනි වේදිකාවල බලය උත්පාදනය සඳහා භාවිත කළ ගෑස් ටර්බයින ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් විය.

ජලවිදුලිය මගින් බොහෝ දුරට බල ගැන්වෙන නෝර්වේ ජාතික ජාලයට සම්බන්ධ වීමෙන් ඩ්‍රවුගන් වේදිකාව නිෂ්පාදන ධාරිතාවයට හානි නොවන ලෙස සිය කාබන් පිළිපෑම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කර ගත්තේය. ස්මාර්ට් යටිතල පහසුකම් ආයෝජනය හරහා නාවික බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය කාබන් රහිත කළ හැකි ආකාරය පෙන්වන ලෝකයේ ප්‍රකට ආදර්ශයක් ලෙස මෙම ව්‍යාපෘතිය සැලකේ.

"වෙරළින් බලය" ආකෘතියේ ප්‍රධාන වාසි

  • නාවික CO2 හා NOx විමෝචනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීම
  • වේදිකාවල ඩීසල් හා ගෑස් ටර්බයින් මත රඳා පැවතීමෙන් මිදීම
  • පිරිසිදු, ස්ථාවර බලශක්ති සැපයුමක් හරහා දිගුකාලීන මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කිරීම
  • නාවිකය තුළ බලය නිෂ්පාදනය හා සම්බන්ධ විශ්වසනීයත්වය ඉහළ නැංවීම හා නඩත්තු බර අඩු කිරීම
  • ජාත්‍යන්තර ශුද්ධ-ශූන්‍ය ප්‍රතිඥා හා ESG ආයෝජන නිර්ණායකවලට අනුකූල වීම

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන නාවික අභිලාෂයන්ට අදාළත්වය

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ උපාය මාර්ගිකව පිහිටා ඇති අතර, සිය සුවිශේෂ ආර්ථික කලාපය තුළ නාවික හයිඩ්‍රොකාබන් විභවය තවමත් සොයා ගෙන නැත. රට ප්‍රවේශමෙන් මෙම සම්පත් ගවේෂණය කිරීමට හා ඉදිරියේදී සංවර්ධනය කිරීමට යොමු වෙමින් සිටින විට, එය තිරසාරව සිදු කරන්නේ කෙසේද යන ප්‍රශ්නය ඉතා තීරණාත්මක ලෙස වැදගත් වේ. නෝර්වේ අත්දැකීම් පෙන්වා දෙන්නේ, නාවික සංවර්ධනයේ ආරම්භයේ සිටම පිරිසිදු බලශක්ති මූලධර්ම අන්තර්ගත කර ගැනීම පරිසර වගකීමක් පමණක් නොව ආර්ථික විචක්ෂණශීලිත්වයක් ද බවයි.

ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදයකින් සෙමෙන් මිරිකෙමින් බලශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ආනයනික පාෂාණ ඉන්ධන මත දැඩිව රඳා පවතින රටකට, "වෙරළින් බලය" ආකෘතිය ද්විත්ව අවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කරයි — නාවික සම්පත් සංවර්ධනය කරමින්ම ජාතික පුනර්ජනනීය බලශක්ති න්‍යාය පත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාමේ හැකියාව.

යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රතිපත්ති අභියෝග

ශ්‍රී ලංකාවේ එවැනි ආකෘතියක් අනුගමනය කිරීම අභියෝගවලින් තොර නොවනු ඇත. රට සමුද්‍රාන්තර කේබල් යටිතල පහසුකම් සඳහා සැලකිය යුතු ආයෝජනයක් සිදු කිරීමට, ගොඩබිම් පාදක පුනර්ජනනීය බලශක්ති ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීමට, සහ සංකීර්ණ නාවික විදුලිකරණ ව්‍යවස්ථා කළමනාකරණය කළ හැකි ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය තුළ ආයතනික ධාරිතාව ගොඩනැගීම ද අත්‍යාවශ්‍ය වනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, ජාත්‍යන්තර දේශගුණ මූල්‍

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි Sinhala

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි

සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්‍රිප්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය (NCC) ක්‍රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක්…

21 Jul 2026 Discuss
විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි Sinhala

විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි

කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව…

21 Jul 2026 Discuss