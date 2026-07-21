මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී
හිටපු ජනාධිපති සහ දක්ෂිණ දේශපාලන බලවතෙකු වන මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ රාජකාරි විධිමත් ලෙස භාර ගෙන ඇති අතර, මෙය ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.
දේශපාලන මුල් පෙළට නැවත පැමිණීමක්
ශ්රී ලාංකික දේශපාලනයේ වඩාත් බලගතු චරිතයන් අතර ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටින රාජපක්ෂ, විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ තම ධුරය භාර ගැනීමෙන් රටේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලදී අලුත් සහ ක්රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමේ සංඥාවක් ලබා දෙයි. මෙම රාජකාරි භාර ගැනීම විපක්ෂ පෙළේ ඔහුගේ අඛණ්ඩ ප්රමුඛත්වය තහවුරු කරයි.
රාජපක්ෂගේ පැමිණීම විපක්ෂයේ ප්රයත්නයන් සජීවී කරනු ඇතැයි පුළුල් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, මෙම පියවර දූපත පුරා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී; විශේෂයෙන් වර්තමාන රජයේ කටයුතු සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමේ හා ජාතික ප්රධාන කාරණා සම්බන්ධයෙන් රජය වගකිව යුතු කිරීමේ දී එය වැදගත් වනු ඇත.
දිගුකාලීන දේශපාලන බලපෑමක් ඇති චරිතයක්
2005 සිට 2015 දක්වා ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය හෙබවූ සහ සිය දිගු දේශපාලන ජීවිතය තුළ ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරු රාශියක් දැරූ මහින්ද රාජපක්ෂ, විශේෂයෙන් රට පුරා ග්රාමීය ආසනවලදී සැලකිය යුතු හා පක්ෂපාතී ආධාර පදනමක් හිමිකරගෙන සිටී.
ඔහු විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට විධිමත් ලෙස පිවිසීමෙන් ඉදිරි දින සහ සති කිහිපය තුළ විපක්ෂයේ ව්යවස්ථාදායක න්යාය පත්රයට වැඩි අවධානයක් ලබා දෙමින් එය තීක්ෂ්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ ආර්ථික හා පාලන අභියෝගයන් මැද ගමන් කරන මෙම කාලවකවානුවේ, මෙම වර්ධනය විපක්ෂ කණ්ඩායම තුළ බල සමතුලිතතාවයට පුළුල් ඇඟවුම් ගෙනෙනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අදහස් දක්වති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.