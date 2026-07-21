Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ වැඩ භාර ගනී

හිටපු ජනාධිපති සහ දක්ෂිණ දේශපාලන බලවතෙකු වන මහින්ද රාජපක්ෂ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ රාජකාරි විධිමත් ලෙස භාර ගෙන ඇති අතර, මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන භූ දර්ශනයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ.

දේශපාලන මුල් පෙළට නැවත පැමිණීමක්

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ වඩාත් බලගතු චරිතයන් අතර ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටින රාජපක්ෂ, විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ තම ධුරය භාර ගැනීමෙන් රටේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලදී අලුත් සහ ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමේ සංඥාවක් ලබා දෙයි. මෙම රාජකාරි භාර ගැනීම විපක්ෂ පෙළේ ඔහුගේ අඛණ්ඩ ප්‍රමුඛත්වය තහවුරු කරයි.

රාජපක්ෂගේ පැමිණීම විපක්ෂයේ ප්‍රයත්නයන් සජීවී කරනු ඇතැයි පුළුල් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, මෙම පියවර දූපත පුරා දේශපාලන නිරීක්ෂකයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වෙමින් පවතී; විශේෂයෙන් වර්තමාන රජයේ කටයුතු සූක්ෂ්මව විමර්ශනය කිරීමේ හා ජාතික ප්‍රධාන කාරණා සම්බන්ධයෙන් රජය වගකිව යුතු කිරීමේ දී එය වැදගත් වනු ඇත.

දිගුකාලීන දේශපාලන බලපෑමක් ඇති චරිතයක්

2005 සිට 2015 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ධුරය හෙබවූ සහ සිය දිගු දේශපාලන ජීවිතය තුළ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු රාශියක් දැරූ මහින්ද රාජපක්ෂ, විශේෂයෙන් රට පුරා ග්‍රාමීය ආසනවලදී සැලකිය යුතු හා පක්ෂපාතී ආධාර පදනමක් හිමිකරගෙන සිටී.

ඔහු විපක්ෂ නායක කාර්යාලයට විධිමත් ලෙස පිවිසීමෙන් ඉදිරි දින සහ සති කිහිපය තුළ විපක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාදායක න්‍යාය පත්‍රයට වැඩි අවධානයක් ලබා දෙමින් එය තීක්ෂ්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ ආර්ථික හා පාලන අභියෝගයන් මැද ගමන් කරන මෙම කාලවකවානුවේ, මෙම වර්ධනය විපක්ෂ කණ්ඩායම තුළ බල සමතුලිතතාවයට පුළුල් ඇඟවුම් ගෙනෙනු ඇතැයි දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ අදහස් දක්වති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා…

21 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි Sinhala

මැදපෙරදිග ගැටුම් උත්සන්න වීමත් සමඟ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් කුවේට් ගුවන් සේවා අත්හිටුවයි

මැදපෙරදිග පුරා ආරක්ෂක තත්ත්වය ක්‍රමයෙන් පිරිහෙමින් පවතින බැවින්, ජාතික ගුවන් සේවය වන ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය කුවේටයට යන ගුවන් ගමන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මරණ සංඛ්‍යාව 56 දක්වා ඉහළ යත්ම රෝගීන් 77,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මරණ සංඛ්‍යාව 56 දක්වා ඉහළ යත්ම රෝගීන් 77,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයින පුරා ඩෙංගු උණ වසංගතය දිගින් දිගටම උත්සන්න වෙමින් පවතී. 2026 වසරට අදාළ නිල මරණ…

21 Jul 2026 Discuss