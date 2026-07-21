Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත ඉවත් කිරීම ත්වරාන්විත කිරීමට අධිකරණ ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට සහතික වෙයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා රජය ක්‍රියාශීලීව පියවර ගනිමින් සිටින බව අධිකරණ ඇමති හර්ෂණ නානායක්කාර මහතා පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා සිටි අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම මතභේදාත්මක නීති සංශෝධනය කිරීමේ නව ප්‍රයත්නයකට එමගින් සංඥාවක් ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇමතිවරයා කළ ප්‍රකාශය

බදාදා (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී අමතමින් ඇමති නානායක්කාර මහතා තහවුරු කළේ, දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡාවට භාජනය වූ මෙම අහෝසි කිරීමේ නීති ක්‍රියාවලිය ත්වරාන්විත කිරීම සඳහා ඵලදායී පියවර ගනු ලබන බවයි. සිවිල් සමාජ සංවිධාන, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව යන සියල්ලන් දිගු කලක් තිස්සේ මෙම පනත අහෝසි කිරීමට 촉구කරමින් පවත්වාගෙන ආ අඛණ්ඩ පීඩනය මධ්‍යයේ මෙම නිවේදනය සිදු වේ.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත පිළිබඳ පසුබිම

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලාත්මක වී ඇති අතර, නඩු විභාගයකින් තොරව දිගු රඳවා තැබීම් සිදු කිරීමට ඉඩ දීම සහ මාධ්‍යවේදීන්, ක්‍රියාකාරිකයින් සහ සුළු ජාති ප්‍රජාවන්ට එරෙහිව අවභාවිතා කරන බවට ලැබෙන චෝදනා හේතුවෙන් පුළුල් විවේචනයට ලක්ව ඇත. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් මානව හිමිකම් ප්‍රමිතීන්ට මෙම නීතිය බෙහෙවින් අඩු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

  • එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධ ආයතන කිහිපයක් විසින් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත හෙළා දකින ලදී.
  • දේශීය සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් විසින් අනුප්‍රාප්තික රජයන්ට මෙම පනත අහෝසි කිරීමට නිතර නිතර 촉구කරන ලදී.
  • කලින් රජයන් අර්ධ සංශෝධන සිදු කළ නමුත් සම්පූර්ණ අහෝසි කිරීමකට ළඟා නොවූහ.

මෙම පියවරේ වැදගත්කම

අධිකරණ ඇමතිවරයාගේ සහතිකය, ශ්‍රී ලංකාව තම නෛතික රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තරව මානව හිමිකම් තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට ගෙනයන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ඉදිරි ගමනක් ලෙස සැලකිය හැකි වැදගත් පියවරක් නියෝජනය කරයි. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සම්පූර්ණයෙන් අහෝසි කිරීම, ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතන සමඟ රටේ සම්බන්ධතාවයේ දී ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රධාන සංධිස්ථාන අතර ඇතුළත් වෙයි.

ක්‍රියාවලිය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරියට යත්ම, නිශ්චිත කාලසීමාව සහ ආදේශක නීති සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පිළිරූවට සැලකිය යුතු හානියක් කළ හැකි බවට හිටපු විදේශ…

21 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ද්වාරය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ජාත්‍යන්තර ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය, ලොව වඩාත් ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතන දෙකක් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි Sinhala

ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයකට සියයට 50ක තීරු බදු පනවයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කැනේඩියානු භාණ්ඩ පුළුල් පරාසයක් සඳහා සියයට 50ක නව තීරු බදු පනවමින් විධායක නියෝග අත්සන් කර ඇති අතර, එය අසල්වැසි රටවල් දෙක…

21 Jul 2026 Discuss