Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී ඉන්දියාවට දින හතරේ පුහුණු තරගයක්

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී ඉන්දියාවට දින හතරේ පුහුණු තරගයක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී දින හතරේ පුහුණු තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, තීරණාත්මක ටෙස්ට් සටන් ආරම්භ වීමට පෙර ප්‍රාදේශීය තත්ත්වයන්ට හුරුවීමට ආගන්තුක කණ්ඩායමට මෙය වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දෙනු ඇත.

ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර සූදානම

පිච් ස්වභාවය, ආර්ද්‍රතාවය සහ ස්පින් සහායක පිටිතල හේතුවෙන් සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අද්විතීය අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ශ්‍රී ලාංකේය තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන ලෙස ඉන්දීය කණ්ඩායමට සිය සූදානම ඔප් නැංවීමට ඉඩ සලසමින් මෙම පුහුණු තරගය සූදානම් කර ඇත.

මෙවැනි දින හතරේ පුහුණු තරග ටෙස්ට් සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අත්‍යවශ්‍ය යැයි සලකනු ලබන අතර, නිල තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ ශ්‍රේණිගත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ රිද්මයට හුරු වීමට, ක්‍රීඩා ශ්‍රේණිය තක්සේරු කිරීමට සහ ශිල්පීය හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අර්ථවත් තරග කාලයක් ලබාදේ.

දෙපාර්ශ්වයටම එයින් ඇති වැදගත්කම

ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ටෙස්ට් පිළේ ස්ථානයක් සඳහා ආන්තික ක්‍රීඩකයන්ට සිය ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පුහුණු තරගය ප්‍රධාන අවස්ථාවක් ලබාදේ. තරගාවලියේ මුල් ටෙස්ට් තරගයට පෙර කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් හොඳ ශ්‍රේණිගත ක්‍රීඩාවක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට උත්සාහ දරන බැවින් තේරීම් කාරකයෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව, මේ අතර, ටෙස්ට් තරගාවලිය ආරම්භ වන විට ස්වදේශීය වාසිය රැකගැනීමට දැඩි ලෙස සූදානමින් සිටිනු ඇත. සංචාරක කණ්ඩායම්වලට නිතරදීම දුෂ්කර ගමනාන්තයක් ලෙස ඓතිහාසිකව ස්ථාපිතව ඇති මෙරට, හැරෙන පිච් සහ ඉල්ලීම් කරන ගිනිකොන් දිශාවේ දේශගුණික තත්ත්වයන් බොහෝ විට තීරණාත්මක සාධකයන් බවට පත්වේ.

ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රිකට්වලට ඉහළ ටෙස්ට් තරගාවලියක්

ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලිය සෑම විටම ශ්‍රී ලාංකේය ක්‍රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින තරගාවලිවලින් එකකි. අසල්වැසි ජාතීන් දෙකක් ක්‍රිකට්හි ඉතාමත් ප්‍රකට තරඟකාරී සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් එකක් බෙදාගන්නා අතර, ඔවුන් අතර ක්‍රීඩා කෙරෙන තරග කලාපය පුරා රසිකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ස්ථිරවම දිනා ගනී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ට දැඩි ලෙස ප්‍රතිවාදී ලෙස ක්‍රීඩා කෙරෙන තරගාවලියක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර, දෙකණ්ඩායමම ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමින් තරගකාරිත්වය දැක්වීමට සමත් ශක්තිමත් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

පුහුණු තරගයේ නිශ්චිත දිනයන් සහ ස්ථානය මෙන්ම සම්පූර්ණ ටෙස්ට් තරගාවලි කාලසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නියමිත කාලය තුළ අදාළ ක්‍රිකට් මණ්ඩල විසින් තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද Sinhala

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ කමිටුව (COPE) විසින් අනාවරණය කරගත් දූෂණ සම්බන්ධ සොයාගැනීම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව…

21 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි Sinhala

ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් එන්නත් හැකියාව තක්සේරු කරයි දිවයිනේ දැන් ජීවිත 58ක්앗ාගත් ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු අර්බුදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට හමුදා ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගනී

රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම සන්නද්ධ හමුදාව ජාතික ඩෙංගු ප්‍රතිචාරයට එක් වේ ශ්‍රී ලංකාව, සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් දශකයකට ආසන්න කාලයක් තුළ මෙරට ඇති වූ බරපතලම ඩෙංගු උණ…

21 Jul 2026 Discuss