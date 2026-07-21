ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී ඉන්දියාවට දින හතරේ පුහුණු තරගයක්
ඉන්දීය ක්රිකට් කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාව සමඟ පැවැත්වීමට නියමිත ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර කොළඹදී දින හතරේ පුහුණු තරගයක් ක්රීඩා කිරීමට නියමිතව ඇති අතර, තීරණාත්මක ටෙස්ට් සටන් ආරම්භ වීමට පෙර ප්රාදේශීය තත්ත්වයන්ට හුරුවීමට ආගන්තුක කණ්ඩායමට මෙය වටිනා අවස්ථාවක් සලසා දෙනු ඇත.
ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර සූදානම
පිච් ස්වභාවය, ආර්ද්රතාවය සහ ස්පින් සහායක පිටිතල හේතුවෙන් සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අද්විතීය අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ශ්රී ලාංකේය තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන ලෙස ඉන්දීය කණ්ඩායමට සිය සූදානම ඔප් නැංවීමට ඉඩ සලසමින් මෙම පුහුණු තරගය සූදානම් කර ඇත.
මෙවැනි දින හතරේ පුහුණු තරග ටෙස්ට් සංචාරක කණ්ඩායම්වලට අත්යවශ්ය යැයි සලකනු ලබන අතර, නිල තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර ක්රීඩකයන්ට හොඳ ශ්රේණිගත ක්රිකට් ක්රීඩාවේ රිද්මයට හුරු වීමට, ක්රීඩා ශ්රේණිය තක්සේරු කිරීමට සහ ශිල්පීය හැකියාව ප්රදර්ශනය කිරීමට අර්ථවත් තරග කාලයක් ලබාදේ.
දෙපාර්ශ්වයටම එයින් ඇති වැදගත්කම
ඉන්දියාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ටෙස්ට් පිළේ ස්ථානයක් සඳහා ආන්තික ක්රීඩකයන්ට සිය ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම පුහුණු තරගය ප්රධාන අවස්ථාවක් ලබාදේ. තරගාවලියේ මුල් ටෙස්ට් තරගයට පෙර කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් හොඳ ශ්රේණිගත ක්රීඩාවක් ප්රදර්ශනය කිරීමට උත්සාහ දරන බැවින් තේරීම් කාරකයෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව, මේ අතර, ටෙස්ට් තරගාවලිය ආරම්භ වන විට ස්වදේශීය වාසිය රැකගැනීමට දැඩි ලෙස සූදානමින් සිටිනු ඇත. සංචාරක කණ්ඩායම්වලට නිතරදීම දුෂ්කර ගමනාන්තයක් ලෙස ඓතිහාසිකව ස්ථාපිතව ඇති මෙරට, හැරෙන පිච් සහ ඉල්ලීම් කරන ගිනිකොන් දිශාවේ දේශගුණික තත්ත්වයන් බොහෝ විට තීරණාත්මක සාධකයන් බවට පත්වේ.
ශ්රී ලාංකේය ක්රිකට්වලට ඉහළ ටෙස්ට් තරගාවලියක්
ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලිය සෑම විටම ශ්රී ලාංකේය ක්රිකට් දිනදර්ශනයේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින තරගාවලිවලින් එකකි. අසල්වැසි ජාතීන් දෙකක් ක්රිකට්හි ඉතාමත් ප්රකට තරඟකාරී සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් එකක් බෙදාගන්නා අතර, ඔවුන් අතර ක්රීඩා කෙරෙන තරග කලාපය පුරා රසිකයන්ගෙන් සැලකිය යුතු උනන්දුවක් ස්ථිරවම දිනා ගනී.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ප්රේමීන්ට දැඩි ලෙස ප්රතිවාදී ලෙස ක්රීඩා කෙරෙන තරගාවලියක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර, දෙකණ්ඩායමම ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමින් තරගකාරිත්වය දැක්වීමට සමත් ශක්තිමත් කණ්ඩායම් ශ්රේණිගත කර ඇත.
පුහුණු තරගයේ නිශ්චිත දිනයන් සහ ස්ථානය මෙන්ම සම්පූර්ණ ටෙස්ට් තරගාවලි කාලසටහන පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නියමිත කාලය තුළ අදාළ ක්රිකට් මණ්ඩල විසින් තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.