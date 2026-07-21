Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියට පෙර ඉන්දියාව හතර දින උණුසුම් පුහුණු තරගයකට සූදානම්

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියට පෙර ඉන්දියාව හතර දින උණුසුම් පුහුණු තරගයකට සූදානම්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ටෙස්ට් තරගාවලියට සූදානම් වීම සඳහා හතර දිනක උණුසුම් පුහුණු තරගයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත අතර, ඉහළ ඔට්ටු තබා ඇති ඒ තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර සංචාරක කණ්ඩායමට දේශීය තත්ත්වයන්ට හුරු වීමට වටිනා කාලයක් ලැබෙනු ඇත.

තරගාවලියට පෙර තරග ශක්තිය ගොඩනැගීම

උණුසුම් පුහුණු තරගය ඉන්දීය ක්‍රීඩකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවේ දී බලාපොරොත්තු වන අභියෝගාත්මක ටෙස්ට් තරගාවලියට මුහුණ දීමට පෙර තම කුසලතා තියුණු කර ගැනීමට සහ තරග ශක්තිය ගොඩනැගීමට වැදගත් අවස්ථාවක් සලසා දෙනු ඇත. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් තරගවලට ලාක්ෂණික වූ ස්පින් සහායක තාටු සහ තෙතමනය සහිත තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමේදී, සංචාරක කණ්ඩායම් සඳහා එවැනි සූදානම් තරග අත්‍යාවශ්‍ය බව සැලකෙයි.

උණුසුම් පුහුණු තරගයේ හතර දින ආකෘතිය සම්පූර්ණ ටෙස්ට් තරගයකම දැඩිකම හා ඉල්ලීම් පිළිබිඹු කරන අතර, තරගාවලිය ආරම්භ වීමට පෙර පිතිකරුවන් සහ පන්දු යවන්නන් සමාන ලෙස තම රිද්මය සහ සුසරය සොයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. ක්‍රීඩා කරන එකොළොස් දෙනාගේ සීමා රේඛාවේ සිටින ක්‍රීඩකයින් ද පුහුණු තරගයේ දී හොඳ දස්කම් දැක්වීමෙන් තේරීම සඳහා තම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වනු ඇත.

තරගාවලියෙන් අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ටෙස්ට් තරගාවලිය කලාපීය ක්‍රිකට් දින දර්ශනයේ ප්‍රධාන සිදුවීමක් ලෙස පුළුල් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දෙරටෙහිම ඉහළම මට්ටමේ තරගකාරිත්වයට හැකියාව ඇති ශක්තිමත් කණ්ඩායම් රාශිය ඇත. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ටෙස්ට් කණ්ඩායමක් සමඟ තරගකාරී අභියෝගයක් ගොඩනැගීමට නිවේශීය වාසිය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට කඩිසරව සිටිනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා, ක්‍රීඩාවේ දීර්ඝතම ආකෘතිය හරහා දැඩි ලෙස තරගකාරී සටනක් ලෙස අපේක්ෂා කෙරෙන මෙහිදී ලෝක මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් දේශීය ක්‍රීඩාංගණ සරසා ගැනීමත් සමඟ, මෙම තරගාවලිය විශේෂ අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි.

  • ඉන්දියාව ටෙස්ට් තරගාවලියට පෙර හතර දිනක උණුසුම් පුහුණු තරගයක් ක්‍රීඩා කරනු ඇත
  • සංචාරක කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලාංකික තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වීමට සහාය වීම මෙම තරගයේ අරමුණයි
  • සීමා රේඛාවේ ක්‍රීඩකයින්ට ටෙස්ට් තේරීම සඳහා තම හැකියාව ඔප්පු කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත
  • මෙම තරගාවලිය කලාපීය ක්‍රිකට් දින දර්ශනයේ ප්‍රධාන තරගයකි

දිවයිනේ ක්‍රිකට් උද්‍යෝගිමත්තන් උණුසුම් පුහුණු තරගයේ ප්‍රගතිය හෙට‍ tomorrow ළඟින් අනුගමනය කිරීමට දිරිමත් කෙරෙන්නේ, මුල් ආකාරය සහ කණ්ඩායම් සංයෝජන, ශ්‍රී ලංකා නිවේශීය කණ්ඩායමට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලියට ඉන්දියාව ප්‍රවේශ වීමට සැලසුම් කරන ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි බැවිනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි Sinhala

විශේෂඥ රාමු සමාලෝචනය අවසන් වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාව සූදු නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීම කල් දමයි

සූදු කටයුතු නියාමනය සඳහා යෝජිත මෙහෙයුම් රාමුව සමාලෝචනය කිරීමට පත් කරන ලද විශේෂඥ මණ්ඩලයේ නිගමන ලැබෙන තෙක් රජය බලා සිටින බැවින්, බහුලව අපේක්ෂිත සූදු නියාමන…

21 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දියාව NCC හිදී දින හතර දෙනාකාරී සූදානම් තරඟයකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඉදිරි ටෙස්ට් තරඟාවලියට පෙර ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කොළඹ නොන්ඩෙස්ක්‍රිප්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය (NCC) ක්‍රීඩාංගනයේ දින හතරක සූදානම් තරඟයක්…

21 Jul 2026 Discuss
විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි Sinhala

විජෙට් ගුවන් සේවය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරමින් ඓතිහාසික ගුවන් සන්ධානයක් ඇති කරයි

කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර නව ගුවන් සම්බන්ධතාවයක් දොරටු විවර කරයි අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සපයන්නෙකු වන විජෙට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාව සහ වියට්නාමය සෘජුව සම්බන්ධ කරන නව…

21 Jul 2026 Discuss