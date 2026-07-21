Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි බව මහාචාර්ය පීරිස් අනතුරු අඟවයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර කීර්තිනාමයට හානි කළ හැකි බව මහාචාර්ය පීරිස් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත පියවර, රටේ අධිකරණයේ නිදහස හා අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ නව සැකයන් මතු කරමින්, ලෝක වේදිකාවේ රටේ පිළිගැනීමට බරපතල ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බවට ප්‍රముඛ අධ්‍යාපනඥයෙකු අනතුරු අඟවා ඇත.

අධ්‍යාපන කවයන්ගෙන් නැගෙන අනතුරු ඇඟවීමක්

මහාචාර්ය පීරිස් යෝජිත වෙනස්කමට එරෙහිව 声明 දී, එවැනි පියවරක් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය ආයතන කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය බිඳ දැමිය හැකි බවත්, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට කලබලකාරී සංඥා යැවිය හැකි බවත් අනතුරු අඟවා ඇත. ඔහුගේ ප්‍රකාශය රටේ අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය වටා වර්ධනය වෙමින් පවතින විවාදයට සැලකිය යුතු බරක් එකතු කර ඇත.

මහාචාර්ය පීරිස්ට අනුව, විශේෂයෙන් දේශපාලනිකව පෙළඹවූ ලෙස පෙනෙන ආකාරයකින් සිටින විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීම, ආර්ථික හා දේශපාලන කැලඹිලි රැසකින් පසු රටේ ප්‍රතිරූපය යළි ගොඩ නගා ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විශ්වාසනීයතාවයට හානි කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙයි.

අධිකරණ නිදහස පිළිබඳ සැකසංකා

මතභේදයේ හරය වන්නේ විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය දීර්ඝ කිරීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයේ මූලාධාරයක් වන බලතල වෙන් කිරීමේ මූලධර්මයට හානි කරයි ද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්නයයි. විවේචකයෝ එවැනි පියවරක් අධිකරණය විධායක බලය විසින් අනිසි ලෙස බලපෑම් කිරීමට ගොදුරු කළ හැකි බවත්, ක්‍රියාශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් රඳා පවතින පරීක්ෂාකාරී තුලන ක්‍රමය ගිලිහී යා හැකි බවත් තර්ක කරති.

අධිකරණ නිදහස යනු හුදෙක් දේශීය කරුණක් නොව — එය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව විසින් රාජ්‍යයක නීතියේ ආධිපත්‍යය කෙරෙහි කැපවීම මනිනු ලබන මිණුම් දණ්ඩකි.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී පාලනය හා මානව හිමිකම් ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ආයතන හා විදේශ රජයන්ගෙන් අඛණ්ඩ විමර්ශනයකට ලක්ව ඇත. අධිකරණ කටයුතුවලට විධායක මැදිහත්වීමක් ඇතැයි යන ඕනෑම හැඟීමක් රටේ විදේශ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික හා ආර්ථික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ උත්සාහයන් තවදුරටත් සංකීර්ණ කළ හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති පුළුල් ආශ්‍රිතාර්ථ

යෝජිත වෙනස්කම ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන් සංවේදී මොහොතක ඇවිත් ඇති අතර, රට තවමත් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන් සමඟ සංකීර්ණ සාකච්ඡාවල නිරතව සිටී. නීතිමය හා පාලන ප්‍රමිතීන් සෑමවිටම රටක ආධාර හා ආයෝජන සඳහා සුදුසුකම් ඇගයීමේදී එවැනි ආයතන විසින් ප්‍රධාන සලකා බැලීම් ලෙස ගණනය කෙරේ.

මහාචාර්ය පීරිස්ගේ මැදිහත්වීම, අධිකරණ විශ්‍රාම විධිවිධානවලට ඕනෑම සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පුළුල් ජනතා සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු විය. නීතිඥ වෘත්තිකයන් කිහිප දෙනෙකු හා සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් ද සමාන සැකසංකා අනුරූව ඉදිරිපත් කරමින්, රජය ප්‍රවේශමෙන් හා විනිවිදභාවයෙන් ඉදිරියට යා යුතු බවට රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

රජය විවේචනයට නිල හා සවිස්තරාත්මක ප්‍රතිචාරයක් තවමත් ලබා දී නොමැත. විවාදය තීව්‍ර වෙත්ම, බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් එකසේ, මෙම ගැඹුරු ප්‍රතිවිපාක සහිත ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් පරිපාලනය ඉදිරියට යන්නේ කෙසේදැයි දැඩි අවධානයෙන් නරඹනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නියාමක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහ බැංකුව Sinhala

නියාමක උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් මූල්‍ය ආයතන 11කට රුපියල් මිලියන 14.6ක දඩ මුදලක් නියම කළ මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නියාමක අවශ්‍යතා උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් මූල්‍ය ආයතන එකොළොසකට රුපියල් මිලියන 14.6ක් වන සම්පූර්ණ දඩ මුදලක් නියම කර ඇති අතර,…

21 Jul 2026 Discuss
COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද Sinhala

COPE දූෂණ සොයාගැනීම් අල්ලස් කොමිසමට භාරදීම පිළිබඳ විවාදයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අද

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ කමිටුව (COPE) විසින් අනාවරණය කරගත් දූෂණ සම්බන්ධ සොයාගැනීම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පරීක්ෂා කිරීමේ කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව…

21 Jul 2026 Discuss
ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි Sinhala

ඩෙංගු මරණ 58 දක්වා ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව Qdenga එන්නත් වැඩසටහන සලකා බලයි

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වීමත් සමඟ බලධාරීන් එන්නත් හැකියාව තක්සේරු කරයි දිවයිනේ දැන් ජීවිත 58ක්앗ාගත් ඩෙංගු රෝගය උත්සන්න වෙමින් පවතින අතර, ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss