විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගය සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගැනීම නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින්, මෙළඹෙන ජාතික තක්සේරු විභාගය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් ලත් ශ්රී ලංකා පුරා සිටින සිසු සිසුවියන් ආරාධනා කර ඇත.
සිසුන්ගේ ලියාපදිංචි ක්රියාවලිය සහজ කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC) නොමැතිකම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට බාධාවක් නොවන බව දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත. ලියාපදිංචි වන විට තම ජාතික හැඳුනුම්පත් තවමත් ලබාගෙන නොමැති බොහෝ තරුණ අයදුම්කරුවන්ට මෙම සහතිකය සහනයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සර්වසමාවේශී ලියාපදිංචි ක්රියාවලිය
විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම පැහැදිලි කිරීම, අයදුම් ක්රියාවලිය සඳහා වඩාත් සර්වසමාවේශී ප්රවේශයක් ගන්නා බව සංඥා කරමින්, පරිපාලන ලේඛන අවශ්යතා හේතුවෙන් සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ට ජාතික මට්ටමින් පිළිගත් සුදුසුකම සඳහා පෙනී සිටීමට නොහැකිවීම වළක්වා ගැනීම සහතික කරයි. ඉදිරිපත් වීමට නියමිත සියලුම අයදුම්කරුවන් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස බලධාරීන් දිරිගන්වා ඇත.
GCE සාමාන්ය පෙළ විභාගය ශ්රී ලංකාවේ පාසල් සිසුන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් අධ්යාපනික ột් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පවතින අතර, උසස් පෙළ අධ්යයනය සඳහා ප්රවේශ ද්වාරයක් ලෙස ක්රියා කරමින් අනාගත අධ්යාපනික හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වයි.
අයදුම් ක්රියාවලිය සුගමව සිදුවීම සහතික කිරීම සඳහා අවසාන දිනයන්, අවශ්ය ලේඛන සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ절 ක්රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදනවලට අනුගත වන ලෙස සිසුන් හා දෙමාපියන් වෙත උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.