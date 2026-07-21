Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

21 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් භාරගැනීම ආරම්භ කරයි

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව 2026 GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා වන අයදුම්පත් භාරගැනීම නිල වශයෙන් ආරම්භ කරමින්, මෙළඹෙන ජාතික තක්සේරු විභාගය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් ලත් ශ්‍රී ලංකා පුරා සිටින සිසු සිසුවියන් ආරාධනා කර ඇත.

සිසුන්ගේ ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය සහজ කිරීම අරමුණු කරගනිමින්, ජාතික හැඳුනුම්පත (NIC) නොමැතිකම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට බාධාවක් නොවන බව දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කර ඇත. ලියාපදිංචි වන විට තම ජාතික හැඳුනුම්පත් තවමත් ලබාගෙන නොමැති බොහෝ තරුණ අයදුම්කරුවන්ට මෙම සහතිකය සහනයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සර්වසමාවේශී ලියාපදිංචි ක්‍රියාවලිය

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙම පැහැදිලි කිරීම, අයදුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා වඩාත් සර්වසමාවේශී ප්‍රවේශයක් ගන්නා බව සංඥා කරමින්, පරිපාලන ලේඛන අවශ්‍යතා හේතුවෙන් සුදුසුකම් ලත් සිසුන්ට ජාතික මට්ටමින් පිළිගත් සුදුසුකම සඳහා පෙනී සිටීමට නොහැකිවීම වළක්වා ගැනීම සහතික කරයි. ඉදිරිපත් වීමට නියමිත සියලුම අයදුම්කරුවන් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලෙස බලධාරීන් දිරිගන්වා ඇත.

GCE සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් සිසුන් සඳහා ඉතාමත් වැදගත් අධ්‍යාපනික ột් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස පවතින අතර, උසස් පෙළ අධ්‍යයනය සඳහා ප්‍රවේශ ද්වාරයක් ලෙස ක්‍රියා කරමින් අනාගත අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීය මාර්ග හැඩගස්වයි.

අයදුම් ක්‍රියාවලිය සුගමව සිදුවීම සහතික කිරීම සඳහා අවසාන දිනයන්, අවශ්‍ය ලේඛන සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ절 ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල නිවේදනවලට අනුගත වන ලෙස සිසුන් හා දෙමාපියන් වෙත උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි Sinhala

උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි වාර්මහල් භූමියෙන් අස්ථි අවශේෂ 454ක් හමුවෙයි

ඓතිහාසිකව සංවේදී සමූහ සොහොන් භූමියක සිදු වූ විශාල සොයාගැනීමක් උතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ චෙම්මානි සමූහ සොහොන් භූමියෙන් මෙතෙක් අස්ථි අවශේෂ 454ක් සොයා ගෙන ඇති අතර,…

21 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි Sinhala

විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වයට හානිකර විය හැකි බව හිටපු විදේශ අමාත්‍යවරයා අනතුරු අඟවයි

උසස් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්‍රාම වයස දීර්ඝ කිරීමට රජය ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර පිළිරූවට සැලකිය යුතු හානියක් කළ හැකි බවට හිටපු විදේශ…

21 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය කටයුතු පරිවර්තනය කිරීමට ඩොලර් මිලියන 40ක් ප්‍රතිශ්‍රුතිගත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය ද්වාරය ශක්තිමත් කිරීමට විශාල ජාත්‍යන්තර ආයෝජනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය, ලොව වඩාත් ප්‍රමුඛ මූල්‍ය ආයතන දෙකක් වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය…

21 Jul 2026 Discuss