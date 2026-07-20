පාසල්වල සීනි සහිත ආහාර තහනම් කිරීමට ශ්රී ලංකාව පියවර ගනී — ළමා තරබාරුකම අනතුරුදායක මට්ටමකට
දරුවන්ගේ සෞඛ්යය ආරක්ෂා කිරීමට රජය මැදිහත් වෙයි
දිවයිනේ තරුණ පරම්පරාව අතර ළමා තරබාරුකම හා ආහාර සම්බන්ධ රෝගාබාධ ඉහළ යාම පිළිබඳව සෞඛ්ය අධිකාරීන් දැඩි සැලකිල්ලට ලක්වීමත් සමඟ, පාසල් පරිශ්රය තුළ සීනි සහිත ආහාර අලෙවි කිරීම හා පරිභෝජනය කිරීම තහනම් කිරීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක වී ඇත.
තහනම යටතට ගැනෙන්නේ කුමක්ද?
නව රෙගුලාසිය ඉලක්ක කරන්නේ දිගු කලක් තිස්සේ රටපුරා පාසල් කෑම හල් හා කඩ සාප්පුවල නිත්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇති සීනි බහුල නිෂ්පාදනයන් ය. සීනි එකතු කළ පාන වර්ග, රසකැවිලි සහ සැකසූ කෑම වර්ග ඇතුළු, අතිරේක සීනි ඉහළ මාත්රාවකින් අඩංගු භාණ්ඩ, පාසල් පරිශ්රය තුළ අලෙවි කිරීම හෝ බෙදා හැරීම දැන් තහනම් කර ඇත.
මෙම පියවර, අධ්යාපන ආයතනවල පෝෂණ ප්රමිතීන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ දිගු කාලීනව සෞඛ්යයට අහිතකර ප්රතිවිපාක ඇති කළ හැකි බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන අනාරෝග්යකර ආහාර පුරුදුවලින් දරුවන් ඈත් කිරීමට ශ්රී ලාංකික අධිකාරීන් දරන පුළුල් උත්සාහයකේ ප්රතිඵලයකි.
වර්ධනය වන පොදු සෞඛ්ය අර්බුදයක්
මෑත වසරවලදී ශ්රී ලාංකික දරුවන් අතර තරබාරුකම, දෙවන වර්ගයේ දියවැඩියාව සහ දන්ත ඛාදනය ක්රමයෙන් වැඩිවීම පිළිබඳව සෞඛ්ය වෘත්තිකයන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් සිදු කර ඇත. මෙම කනස්සල්ලට පත් කරවන ප්රවණතාවට ප්රධාන හේතු සාධක ලෙස දුර්වල ආහාර තේරීම්, විශේෂයෙන් අධික සීනි පරිභෝජනය හඳුනාගෙන ඇත.
- ශ්රී ලංකාවේ ළමා තරබාරුකම පසුගිය දශකය තුළ සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත
- සීනි අධික ලෙස පරිභෝජනය කිරීම දියවැඩියාව හා හෘද රෝග ඇතිවීමේ අවදානම සමඟ සම්බන්ධ වේ
- සීනි සහිත ආහාර ප්රධාන හේතුවක් ලෙස දක්වමින් පාසල් දරුවන්ගේ දන්ත සෞඛ්යය ද පිරිහීමකට ලක්ව ඇත
ආරක්ෂාවේ පළමු පෙරමුණ ලෙස පාසල්
දරුවන් ඔවුන්ගේ දවසේ සැලකිය යුතු කොටසක් පාසල් පරිශ්රය තුළ ගත කරන බැවින්, සෞඛ්ය සම්පන්න පුරුදු හඳුන්වා දීමට වඩාත් ඵලදායී පරිසරයක් ලෙස පාසල් හඳුනාගත හැකි බව අධිකාරීන් විශ්වාස කරයි.
පාසල් කාලය තුළ දරුවන්ට ලබා ගත හැකි ආහාර පාන පාලනය කිරීම මගින්, පන්ති කාමරය ඉක්මවා බොහෝ දුරට විහිදෙන සෞඛ්ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් සඳහා පදනමක් ගොඩනැගීම රජයේ අරමුණ වේ.
රජයේ හා පෞද්ගලික ආයතන දෙකෙහිම අනුකූලතාව සහතික කිරීම සඳහා බලාත්මක කිරීමේ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කරමින්, නව මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල වීමට පාසල් පරිපාලකයන් හා කෑම හල් ක්රියාකරුවන් බලාපොරොත්තු කෙරේ.
සෞඛ්ය පෙනුම්කරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගත් පියවරක්
පෝෂණ හා මහජන සෞඛ්ය පෙනුම්කරුවන් මෙම තහනම පොදුවේ සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, එය අවශ්ය හා බොහෝ කලකට පෙර ගත යුතුව තිබූ මැදිහත්වීමක් ලෙස හඳුන්වා දෙයි. ගෙදර දී ද සෞඛ්ය සම්පන්න ආහාර ගැනීමේ පුරුදු ශක්තිමත් කළ හැකි වන පරිදි, දෙමාපියන් හා ප්රජාවන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්යාපාර සමඟ ප්රතිපත්තිය ගෙන යා යුතු බව බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටී.
ළමා තරබාරුකමේ ගෝලීය රැල්ල අවම කිරීමට වේළා ඉකුත් නොවී මැදිහත් වීම ඉතා අත්යවශ්ය බව හඳුනාගෙන, පාසල්වල කුණු කෑම හා සීනි නිෂ්පාදන සීමා කිරීම හඳුන්වා දුන් ලොව පුරා රටවල ක්රමයෙන් වැඩිවන ගණනට ශ්රී ලංකාව ද එක් වෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.