Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි

20 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් BASL රජයේ ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස වෙනස් කිරීමට යෝජිත ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඉදිරියට ගෙන යාම අත්හිටුවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එම කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද බරපතල කනස්සල්ල් සඳහා බලධාරීන් තවමත් ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නොමැති බව අවධාරණය කර ඇත.

BASL අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතී වෘත්තිය නියෝජනය කරන BASL, යෝජිත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දැඩි අකමැත්තක් ප්‍රකාශ කරමින්, තවදුරටත් ඕනෑම පියවරක් ගැනීමට පෙර රජය එම කනස්සල්ල් සමඟ අර්ථවත් ලෙස සම්බන්ධ විය යුතු බව අවධාරණය කර ඇත. මෙවැනි වෙනස්කම් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ නීතියේ ආධිපත්‍යයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකි බව සංගමය අවධාරණය කර ඇත.

රජයට නිල වශයෙන් සිය ස්ථාවරය දන්වා සිටියද, ඉස්මතු කර ඇති කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදාළ බලධාරීන්ගෙන් තෘප්තිමත් ප්‍රතිචාරයක් හෝ කිසිදු සාරාංශ සම්බන්ධතාවයක් තවමත් ලැබී නොමැති බව BASL පෙන්වා දී ඇත.

ව්‍යවස්ථාමය ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කනස්සල්ල්

නීති විශේෂඥයන් සහ නීතිඥ සභාවේ සාමාජිකයන් අවධාරණය කර ඇත්තේ, අධිකරණය සම්බන්ධ ඕනෑම සංශෝධනයක් ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස සහ විනිවිදභාවයකින් යුතුව සිදු කළ යුතු බවයි. විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස, අධිකරණ ඉදිරියේ දේශපාලන අනවශ්‍ය බලපෑම් වලක්වාලන ප්‍රධාන ආරක්ෂාවක් ලෙස සැලකෙන අතර, එවැනි විධිවිධාන වෙනස් කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක ඉතා සංවේදී කාරණාවක් ලෙස දැකේ.

  • නිසි උපදේශනයක් ලැබෙන තෙක් යෝජිත සංශෝධන ක්‍රියාවලිය නතර කරන ලෙස BASL රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
  • අධිකරණ හා නීතිමය පාර්ශ්වකරුවන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් පුළුල් සංවාදයක් පවත්වාගෙන යා යුතු බව සංගමය අවධාරණය කරයි.
  • වාර්තා කිරීම වන විට රජය BASL වෙත නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුවට පුළුල් බලපෑම්

BASL සහ රජය අතර ඇති මෙම ගැටුම, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන ගෙනයන ආකාරය සහ වේගය පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්න කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. නීති ප්‍රජාව සමඟ ප්‍රමාණවත් උපදේශනයකින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාම වෙනුවට, අධිකරණයට බලපාන සංශෝධන දැඩි මහජන විවාදයකට සහ සර්ව-පාක්ෂික එකඟතාවකට භාජනය විය යුතු බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය සැමවිටම පවත්වාගෙන ආ ස්ථාවරය නම්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ礎 ශිලාවක් බවත්, එය ප්‍රත්‍යක්ෂ හෝ වක්‍ර ඕනෑම ආකාරයක මැදිහත්වීමකින් ආරක්ෂා කළ යුතු බවත්ය.

ඉදිරිපත් කරන ලද කනස්සල්ල් සම්බන්ධයෙන් ආමන්ත්‍රණය නොකර රජය ඉදිරියට ගියහොත් තවදුරටත් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බව BASL පෙන්වා දී ඇත. ඉදිරි දිනවල ආණ්ඩුව ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය දෙස රට පුරා නීති නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද? Sinhala

දුර්లභ ඛනිජ සම්පත් හා ඉහළ යන ණය බර: ශ්‍රී ලංකාව මත ගෝලීය බලවතුන්ගේ ග්‍රහණය තද වන්නේ කෙසේද?

දශක ගණනාවක කාලය තුළ මෙරට අත්විඳි බරපතලම ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, දැන් ඉහළ අවදානම් සහිත භූ-දේශපාලනික තරඟාවලියක කේන්ද්‍රස්ථානය බවට…

20 Jul 2026 Discuss
IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

IFC සහ HSBC ආයතන කොළඹ වරාය නවීකරණය හා හරිතකරණය සඳහා මිලියන 40ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සංස්ථාව (IFC) සහ ගෝලීය බැංකු විශාලයෙකු වන HSBC ආයතනය, දකුණු ආසියා ගේට්වේ ටර්මිනල්ස් (පුද්.) සමාගමට (SAGT)…

20 Jul 2026 Discuss
LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ Sinhala

LPL අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරේ

ඉන්දියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත් කල්රා, ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගය (LPL) හා සම්බන්ධ අල්ලස් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර, ඔහුගේ රඳවා තබා…

20 Jul 2026 Discuss