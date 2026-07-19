Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉරාන මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය යයි; එක් අයෙකු අතුරුදහන්

ජෝර්දානයේ ඇමෙරිකානු හමුදා පුද්ගලයින්ට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක්

එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM) සදහන් කරන අන්දමට, ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් ජෝර්දානයේ සිටි එක්සත් ජනපද හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් තුන්වන සෙබළා තවමත් අතුරුදහන්ව සිටී.

CENTCOM විසින් හානි තහවුරු කෙරේ

මැදපෙරදිග හරහා ඇමෙරිකානු හමුදා මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය කරන එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය මෙම මරණ තහවුරු කරමින්, අතුරුදහන් සෙබළා සෙවීමේ ක්‍රියාන්විතයක් ක්‍රියාත්මක බව ද අනාවරණය කළේය. මෙම නිවේදනය, ක්‍රියාත්මක කලාපීය තතනාකාරී තත්ත්වය තුළ ඉරානයට ආරෝපිත, එක්සත් ජනපද හමුදා පුද්ගලයින්ට එල්ල වූ වඩාත් බරපතළ සෘජු ප්‍රහාරයන් අතරෙන් එකක් ලෙස සැලකේ.

කලාපීය තතනාකාරී බව උත්සන්න වේ

මෙම ප්‍රහාරය, එක්සත් ජනපදය සහ මැදපෙරදිග පුරා ක්‍රියාත්මක ඉරාන-සහාය හමුදා අතර සතුරුකම් සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න වීමක් නිරූපණය කරයි. මෑත මාසවල තතනාකාරී බව ඉහළ ගිය සිට කලාපය ඇවිළී ඇති අතර, ජෝර්දානයට එල්ල වූ මෙම ප්‍රහාරය ගැටුමේ පුළුල් වන විෂය පථය පිළිබඳ ඇති වී තිබෙන කනස්සල්ල තව දුරටත් වර්ධනය කරයි.

සෘජු ඉරාන බැලිස්ටික් මිසයිල ප්‍රහාරයකින් ඇමෙරිකානු සෙබළුන් දිවි අහිමි වීම, එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගැටුමේ අනතුරුදායක නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ විය හැකි බවට සංඥා කරයි.

කලාපය සඳහා මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

ජෝර්දාන භූමියේ සිය සෙබළුන් ඝාතනය කිරීමට වොෂිංටනය කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත්දැයි විශ්ලේෂකයන් සහ නිරීක්ෂකයන් සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. ප්‍රධාන කනස්සල්ල ඇති කරන කරුණු අතර:

  • මැදපෙරදිග පුරා රැඳී සිටින ඉතිරි එක්සත් ජනපද හමුදා පුද්ගලයින්ගේ ආරක්ෂාව
  • ඉරාන-සම්බන්ධිත ඉලක්ක වෙත පුළුල් එක්සත් ජනපද හමුදා ප්‍රතිචාරයක් ඇති විය හැකි සම්භාවිතාව
  • වැඩි වැඩියෙන් අස්ථාවර කලාපයක ප්‍රධාන එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍යයක් ලෙස ජෝර්දානයේ ස්ථාවරය
  • තවමත් අතුරුදහන් ලෙස වාර්තා වන සෙබළාගේ ඉරණම

තත්ත්වය වර්ධනය වෙත්ම සහ අතුරුදහන් සෙබළා සෙවීම ක්‍රියාත්මක වෙත්ම CENTCOM විසින් වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද? Sinhala

හන්දියක සිටින ශ්‍රී ලංකාව: ආදායම් වර්ගීකරණය අනාගතය සඳහා සැබෑ අර්ථය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අනන්‍යතාවය නිර්ණය කරන අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක හන්දියක සිටී. එරට ආදායම් වර්ගීකරණය පිළිබඳ විවාද දැඩි වෙමින් පවතින අතර,…

19 Jul 2026 Discuss
සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි Sinhala

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව ඓතිහාසික ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන ජයග්‍රහණයෙන් නව වාර්තාවක් තබයි

සිලෝන් කොමර්ෂල් බැංකුව දේශීය මූල්‍ය ආයතනයක් විසින් මෙතෙක් අත්කරගත් විශාලතම ෆිනෑන්ස්එෂියා සම්මාන එකතුව සුරක්ෂිත කරගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික බැංකු ඉතිහාසයේ තම නම…

19 Jul 2026 Discuss
කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ Sinhala

කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක ජනාධිපති දූෂණ විරෝධී කොමිෂමට සාක්ෂි ලබා දේ

කොළඹ මහා නගර සභාවේ (CMC) කොරප්පු හා වංචා සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ විමර්ශනය වැඩිවැඩියෙන් වේගවත් වෙමින් පවතින අතර, කොළඹ හිටපු මහා නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මිය…

19 Jul 2026 Discuss