සෙල්ෆියක් ගැනීමට ගොස් චිත්රස්වරූප කඳුකර දුම්රියෙන් වැටී සංචාරකයෙකු මරුට
නොසැලකිලිමත් ඡායාරූප ගැනීම් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලයේ ඇති වන බරපතළ අනතුරු අවධානයට
ශ්රී ලංකාවේ සෞන්දර්යමත් කඳුකර දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගනිමින් සිටි සංචාරකයෙකු සෙල්ෆි ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ කරන අතරතුර දුම්රියෙන් වැටී මිය ගොස් ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. මෙම ඛේදජනක සිදුවීම, දිවයිනේ ජනප්රිය දර්ශනීය දුම්රිය මාර්ගවල නොසැලකිලිමත් හැසිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන බරපතළ ආරක්ෂක අවදානම් කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත.
මෙම අනතුර සිදු වූයේ ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් ප්රකට දුම්රිය ගමන් මාර්ගයක් දිගේය. මධ්යම කඳුකරයේ සශ්රීක තේ වතු, මීදුමෙන් වැසුණු කඳු සහ විශාල නිම්නයන් හරහා දිවෙන මෙම මාර්ගය, සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල එහි අසාමාන්ය දෘශ්ය සෞන්දර්යය හේතුවෙන් මෑත වසරවල දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයන් අතර අතිශය ජනප්රිය වී ඇත.
ඉහළ යන මාරාන්තික ප්රවණතාවක්
දුම්රිය දොරවල් සහ ජනේල් හරහා ශරීරය එල්ලා ගැනීමේ අනතුරු පිළිබඳව බලධාරීන් සහ දුම්රිය නිලධාරීන් මගීන්ට නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත. විශේෂයෙන් දුම්රිය කාරිය සැලකිය යුතු උසකින් යුත් කදිම බෑවුම් හා තියුණු වංගු දිගේ ගමන් කරන කඳුකර මාර්ගවල මෙය වඩාත් අනතුරුදායකය. මෙම අනතුරු ඇඟවීම් තිබියදීත්, පරිපූර්ණ ඡායාරූපය ලබා ගැනීමේ ආශාව සංචාරකයන් අතර නොසැලකිලිමත් හැසිරීම් දිගින් දිගටම ඇති කරයි.
මෙය හුදකලා සිදුවීමක් නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ දුම්රිය ජාලයේ මෑත වසරවල, සමාජ මාධ්ය අන්තර්ගතය සෙවීමේදී ජීවිතාපේක්ෂාව අවදානමට ලක් කරගත් මගීන් — විශේෂයෙන් සංචාරකයන් — සම්බන්ධ අනතුරු ගණනාවක් වාර්තා වී ඇත.
නිලධාරීන් වැඩි ප්රවේශමක් ඉල්ලා සිටී
දුම්රිය හා සංචාරක නිලධාරීන් සියලු මගීන්ගෙන් දුම්රියේ ගමන් කරන අතරතුර ඉතා ප්රවේශමෙන් හැසිරෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, කිසිදු ඡායාරූපයක් සඳහා ජීවිතය අවදානමට ලක් කිරීම සුදුසු නොවන බව අවධාරණය කරති. මහජනතාව වෙත නිකුත් කෙරෙන ප්රධාන ආරක්ෂක මතක් කිරීම් අතර:
- දුම්රිය ගමන් කරන අතරතුර විවෘත දොරවල් හෝ ජනේල් හරහා කිසිවිටෙකත් ශරීරය එල්ලා නොගන්න
- සෑම විටෙකම ආසනයේ වාඩිවී සිටින්න නැතහොත් ස්ථාවර ආධාරකයක් හොඳින් අල්ලාගෙන සිටින්න
- අනතුරුදායක තැන්වලින් ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ නොගන්න
- දුම්රිය කාර්යමණ්ඩලයේ උපදෙස් හා ආරක්ෂක නිවේදනවලට අවධානය යොමු කරන්න
කඳුකර දුම්රිය මාර්ගය අසාමාන්ය ලෙස සෞන්දර්යමත් වුවත්, එය වැරදීමකට ඉතා අඩු ඉඩකඩක් ඉතිරි කරන භූ ප්රදේශයක් හරහා ගමන් කරන බව මගීන් තේරුම් ගත යුතුය. ක්ෂණික තීරණ දෝෂයක්돌이킬නොහැකි ප්රතිවිපාකවලට හේතු විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ කඳුකර දුම්රිය ගමන, විශේෂයෙන් මහනුවර සිට එල්ල දක්වා වූ දිගත, ලොව වඩාත් දර්ශනීය දුම්රිය අත්දැකීම් අතර නිතරම ඉදිරියෙන් සඳහන් වන අතර වාර්ෂිකව දස දහස් ගණනක් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනී. කෙසේ වෙතත්, එය දෘශ්යාත්මකව මෙතරම් විශිෂ්ට කරන ලක්ෂණ — විවෘත කාරිය දොරවල්, කඳු ඇදෙන පෙළ හා කෙළින්ම පතිත වන බෑවුම් — ආරක්ෂක පූර්වාරක්ෂාවන් නොපිළිපදින මගීන්ට ස්වාභාවිකවම භයානක වේ.
නවතම මරණය සම්බන්ධ පරිස්ථිතීන් පිළිබඳ විමර්ශනය දිගටම සිදු වෙමින් පවතී. මිය ගිය සංචාරකයාගේ අනන්යතාව හා ජාතිය තවමත් නිල වශයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත. මෙම සිදුවීමෙන් අනතුරුව, මාර්ගයේ පවතින ආරක්ෂක පියවර නැවත සමාලෝචනය කිරීමට බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.