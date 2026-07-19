Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජීවන වියදම් පීඩාවන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජීවන වියදම් පීඩාවන් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලයි

ශ්‍රී ලංකා රජය ඉන්ධන සහනාධාරය යළි හඳුන්වාදීම සලකා බලන බව වාර්තා වන අතර, රටේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද වෙළඳපොළ-පදනම් මිනිගණන් ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පසු මෙය සැලකිය යුතු ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සලකා බැලෙන ප්‍රතිපත්ති ආපසු හැරීමක්

ගෘහස්ථ අයවැය සහ පුළුල් ආර්ථිකය මත දැඩි ලෙස බරපතල වූ ඉහළ ගිය බලශක්ති පිරිවැය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට දිගටම දැනෙමින් පවතින බැවින්, ඉන්ධන සහනාධාරයේ යම් ආකාරයක් යළි ස්ථාපිත කිරීමේ타당ශක්‍යතාව ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නිලධාරීන් විමර්ශනය කරන බව කියැවේ.

ඉන්ධන සහාය පියවරයන් ආපසු හඳුන්වාදීමේ හැකියාව ඉතා සංවේදී අවස්ථාවක් ගනිමින් ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සමඟ වන ක්‍රියාත්මක ගිවිසුමේ ප්‍රධාන ශිලාව වන මූල්‍ය විනය සඳහා වූ කැපවීම් සහ ජීවන වියදම් සැහැල්ලු කිරීමේ ජනතා පීඩනය අතර රජය තුලනය කරමින් සිටී.

පසුබිම: තවමත් සුවය ලබමින් සිටින රටක්

ශ්‍රී ලංකාව 2022 ආර්ථික බිඳවැටීමේ උච්ඡතම අවස්ථාවේදී ඉන්ධන සහනාධාර ව්‍යුහය ඉවත් කළේ, විදේශ සංචිත අවදානම් සහගත ලෙස හිඳී ගොස් රට අත්‍යවශ්‍ය ආනයන මූල්‍යකරණය කිරීමට නොහැකි වූ අවස්ථාවේදීය. වෙළඳපොළ-පදනම් ඉන්ධන මිනිගණනට මාරු වීම, රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවර කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර සහාය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය, යම් වේදනාකාරී නමුත් අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබීය.

එතැන් සිට, ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළවලට සම්බන්ධ මිල උච්චාවචනයන් ගෙන් වඩාත්ම බලපෑමට ලක් වූවන් අතර ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්, ගොවීන් සහ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඇතුළත් වන අතර, ඉන්ධන මිල ගනන් ජනතා අතෘප්තියේ ගිනි ගොඩ ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස පැවතිණ.

මූල්‍ය වගකීම සහ ජනතා සහනය අතර තුලනය

සහනාධාර යළි හඳුන්වාදීමේ ඕනෑම තීරණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සුවය ලැබීමේ මාර්ගයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වූ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ දැඩි විමර්ශනයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත. නුසුදුසු ලෙස ඉලක්කගත සහනාධාර, ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා දීමට ආරම්භ කර ඇති මූල්‍ය තහවුරු කිරීමේ උත්සාහයන් දුර්වල කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අවවාද කරයි.

  • ශ්‍රී ලංකාව 2023 දී ආර්ථික සුවය ලැබීමේ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ ඇසුරුම ලබා ගත්තේය
  • ඉන්ධන මිනිගණන් ප්‍රතිසංස්කරණ ගිවිසුම යටතේ අවශ්‍ය ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් අතර විය
  • බලශක්ති දැරිය හැකි බව සම්බන්ධයෙන් රජය වෙළඳ සංගම් සහ සිවිල් සමාජයෙන් අඛණ්ඩ පීඩනයට මුහුණ දී ඇත

කිසිදු නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, යෝජිත ඕනෑම සහනාධාරයක ක්ෂේත්‍රය, ඉලක්ක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය හෝ කාල රාමුව සම්බන්ධ තොරතුරු අපැහැදිලිව පවතී. දිගු ජීවන වියදම් අර්බුදය සම්බන්ධ ජනතා කලකිරීම පිළිබඳ පරිපාලනය තුළ වර්ධනය වන සංවේදිතාවක් ආකාශ ගත ව්‍යාපාරිකයෝ සංඥා කරති.

රජය ඉදිරියේ ඇති අභියෝගය නම්, ශ්‍රී ලංකාව යළි ගොඩනැගීමට මහන්සි වී ලබා ගත් ආර්ථික ස්ථාවරත්වය අනතුරට නොලා, අවදානමට ලක් ව ඇති ප්‍රජාවන්ට සැබෑ සහාය ලබා දෙන සහන පියවරක් සකස් කිරීමයි.

රජය මෙම කරුණ සම්බන්ධ අභ්‍යන්තර සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යන විට, තවත් වර්ධනයන් අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ…

19 Jul 2026 Discuss