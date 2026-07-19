ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි
ඉන්දියාව, ශ්රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව දූෂණ-විරෝධී විධිවිධානයක් හඳුන්වා දෙමින් තවත් තද කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. එම සිදුවීම යනු පුද්ගලයන් හෝ සමාගම් දෙරටෙකම බදු ගෙවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා දෙපාර්ශ්වීය බදු ගිවිසුම් සූරාකෑමේ ක්රමවේදයයි.
ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි යනු කුමක්ද සහ එය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
රටවල් දෙකක් අතර වූ බදු ගිවිසුමක ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් නොලබන පාර්ශ්වයක් — බොහෝ විට කවච සමාගම් හෝ වක්ර ව්යවස්ථා මාර්ගයෙන් — ඒ ප්රතිලාභ නීතිවිරෝධී ලෙස ලබා ගැනීම සඳහා තම කටයුතු සකස් කර ගන්නා විට ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි සිදු වේ. මෙය රජයන් දෙකටම සැලකිය යුතු ආදායම් අලාභ ඇති කරන අතර, නෛතිකව ක්රියාත්මක ව්යාපාර සඳහා අසමාන ක්ෂේත්රයක් නිර්මාණය කරයි.
ඉන්දු-ශ්රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගෙවීම් වළක්වාලීමේ ගිවිසුමට (DTAA) කරන ලද සංශෝධනය, බදු විශේෂඥයන් "ප්රධාන අරමුණු පරීක්ෂාව" (PPT) හෝ ඒ හා සමාන ප්රති-වළකා ගැනීමේ රීතිය ලෙස හඳුන්වන කොන්දේසිය හඳුන්වා දෙයි. ඒ අනුව, යම් ගනුදෙනුවක් හෝ සැලැස්මක ප්රධාන අරමුණුවලින් එකක් ගිවිසුම් ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම බව තීරණය කළ හොත් බදු බලධාරීන්ට එම ප්රතිලාභ ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය ලැබේ.
දෙපාර්ශ්වීය බදු සහයෝගීතාවයේ සැලකිය යුතු පියවරක්
මෙම පියවර, OECD සංවිධානය විසින් Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ව්යාපෘතිය යටතේ නිර්ණය කරන ලද ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් සමඟ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධ ඉන්දියාවේ ගිවිසුම් රාමුව සුසංගත කරයි. ඉන්දියාවේ බොහෝ අනෙකුත් දෙපාර්ශ්වීය බදු ගිවිසුම් දැනටමත් බහු-පාර්ශ්වීය උපකරණයක් (multilateral instrument) හරහා එවැනි ආරක්ෂිත විධිවිධාන ඇතුළත් වන ලෙස යාවත්කාලීන කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, රාජ්ය මූල්ය රාමුව ශක්තිමත් කිරීමටත් සැබෑ විදේශ ආයෝජන誘ද ගැනීමටත් කටයුතු කරමින් සිටින රටකට, මෙම වෙනස ඇය ගේ විශාලතම කලාපීය අසල්වැසියා සමඟ වැඩි බදු විනිවිදභාවයකට සහ සහයෝගීතාවයකට කැපවීමේ ලකුණකි.
ව්යාපාර සහ ආයෝජකයන් සඳහා ඇති ඇඟවීම්
ගිවිසුම තදකිරීම, රටවල් දෙක අතර ක්රියාත්මක ව්යාපාර සඳහා ප්රායෝගික ඇඟවීම් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආයෝජකයන් සහ බදු වෘත්තිකයන් සඳහා ප්රධාන කරුණු අතර:
- හිතකර රඳවාගැනීමේ බදු අනුපාත ලබා ගැනීම ප්රධාන අරමුණු කරගෙන සකස් කරන ලද ගනුදෙනු දෙපස ආදායම් බලධාරීන්ගෙන් දැඩි පරීක්ෂාවකට ලක් විය හැකිය.
- ගිවිසුමෙන් ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා තෙවන රටක ආයතන හරහා ආයෝජන යොමු කරන සමාගම්, එවැනි ව්යවස්ථා ප්රශ්නාර්ථ කිරීමට හෝ ප්රතික්ෂේප කිරීමට ලක් විය හැකිය.
- සැබෑ වාණිජ ස්වභාවය සහිත නෛතික දේශසීමා ව්යාපාර, නව රීතිය නිසා අහිතකර ලෙස බලපෑමට ලක් වීමේ ඉඩකඩ අඩුය.
පුළුල් සන්දර්භය
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව ගැඹුරු ආර්ථික සබඳතා බෙදා ගන්නා අතර, මෑත වසරවල දෙපාර්ශ්වීය වෙළෙඳාම සහ ආයෝජන ප්රවාහය ස්ථාවරව වර්ධනය වී ඇත. පාල්ක් සමුද්ර සන්ධිය හරහා ක්රියාත්මක ව්යාපාර සඳහා බදු නිශ්චිතතාව තීරණාත්මක සාධකයකි. ගිවිසුම් හිමිකම් පිළිබඳ පැහැදිලිකම ශ්රී ලාංකික ව්යාපාරික ප්රජාව සහ විදේශ ආයෝජකයන් විසිනුත් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
කොළඹ බදු ප්රාගාරිකයන්, ඉන්දියාව සම්බන්ධ දේශසීමා ව්යූහයන් සහිත ව්යාපාර, යාවත්කාලීන ගිවිසුම් විධිවිධාන අනුව නිවැරදිව අනුගත වීම සහ අනපේක්ෂිත බදු වගකීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ව්යවස්ථා නැවත සමාලෝචනය කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.