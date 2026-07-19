Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ පැවති මාරාන්තික ගැටුම්වලින් අවම වශයෙන් 25 දෙනෙකු මියයයි

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක් තුළ පැවති මාරාන්තික ගැටුම්වලින් අවම වශයෙන් 25 දෙනෙකු මියයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක් තුළ ඇති වූ දරුණු ගැටුම්වලින් අවම වශයෙන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් වී ඇති අතර, මියගිය අය අතරින් බහුතරය රැඳවියන් බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

කූඩු තුළ ප්‍රචණ්ඩත්වය දැල්වෙයි

මෙම මාරාන්තික සිද්ධිය දිවයින පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සහ අධික ජනාකීර්ණභාවය පිළිබඳ බරපතළ සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත. ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වීමට හේතු වූ සාධක පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතින අතර, හානිවල පරිමාණය අනුව මෙය රටේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත් දරුණු බන්ධනාගාර සිද්ධීන්ගෙන් එකක් බවට පත් වී ඇත.

ගැටුම්වලින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් වූ බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, රැඳවියන් ඒ අතරින් අතිවිශාල බහුතරයක් වේ. බන්ධනාගාර කාර්යමණ්ඩලය හෝ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ද මෙහිදී මිය ගිය හෝ බරපතළ ලෙස තුවාල ලැබූ අය අතර සිටිනවාද යන්න මේ වන විටත් අපැහැදිළිය.

බලධාරීන් ප්‍රතිචාර දක්වයි

ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති වූ වහාම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට ආරක්ෂක හමුදා ක්ෂණිකව ක්‍රියා කළේය. ගැටුම්වලට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, සිදුවීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලධාරීන් දැඩි පීඩනයට ලක් ව සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පහසුකම් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දරුණු අධික ජනාකීර්ණභාවය සම්බන්ධයෙන් විවේචනයට ලක් ව ඇති අතර, බොහෝ ආයතන ඒවාට නිර්ණය කළ ධාරිතාවට වඩා බෙහෙවින් වැඩි ජනගහනයක් දරා සිටී. එවැනි තත්ත්වයන් ආතතීන් ඉක්මනින් භයානක ගැටුම්වලට පරිවර්තනය විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් වරින් වර අනතුරු ඇඟවීමට ලක් කර ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් කරන ඉල්ලීම් මෙම සිද්ධිය නිසා නැවත ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ආධාරකරුවන් අතීතයේ ඉස්මතු කර ඇති ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • බහු රඳවා තබා ගැනීමේ පහසුකම් හරහා පවතින නිදන්ගත අධික ජනාකීර්ණභාවය
  • රැඳවියන් සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන පුනරුත්ථාපන සහ මානසික සෞඛ්‍ය සහාය
  • බන්ධනාගාර ජනගහනයට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් නොවන කාර්යමණ්ඩල මට්ටම්
  • විශාල රැඳවුම් රැඳවියන් සංඛ්‍යාවකට මග පාදමින් අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ ඇති ප්‍රමාදයන්
ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර පද්ධතිය දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ආයතනවල අඛණ්ඩ පරීක්ෂණයට ලක් ව ඇති අතර, ඒවා මානවීය රඳවා තබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රමිතීන්ට නොගැළපෙන බව ඔවුහු තර්ක කරති.

මෙම ඛේදවාචකයට දායක වූ විය හැකි පුළුල් පද්ධතිමය ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කරන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට රජය තවමත් ඉදිරිපත් ව නොමැත. විමර්ශනය ප්‍රගතිය ලබා ගන්නා විට වැඩිදුර තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ…

19 Jul 2026 Discuss