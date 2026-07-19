Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇන්ඩ්‍රූ සහ ට්‍රිස්ටන් ටේට් මයාමිහිදී අත්අඩංගුවට

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇන්ඩ්‍රූ සහ ට්‍රිස්ටන් ටේට් මයාමිහිදී අත්අඩංගුවට

විවාදාත්මක සමාජ මාධ්‍ය පෞරුෂත්වයක් වන ඇන්ඩ්‍රූ ටේට් සහ ඔහුගේ සහෝදරයා වන ට්‍රිස්ටන් ටේට්, ෆ්ලොරිඩාහි මයාමිහිදී එක්සත් ජනපද බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම ආන්දෝලනාත්මක යුවළ වටා පැවතෙන නිරන්තර නීතිමය ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙය වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

මයාමිහිදී සිදු වූ උසස් මට්ටමේ රඳවාගැනීම

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල තම නිර්භීත පැවැත්ම හරහා ලොව පුරා විශාල අනුගාමික පිරිසක් ගොඩනගාගත් ටේට් සහෝදරයන් මයාමි ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය. මෑත වසරවලදී රටවල් කිහිපයක නීතිමය පරීක්ෂාවලට ලක් වූ මෙම දෙදෙනා සම්බන්ධ කැලඹිලිකාරී සිදුවීම් මාලාවේ නවතම පරිච්ඡේදය ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකනු ලැබේ.

නීතිමය ගැටලුවල පසුබිම

ඇන්ඩ්‍රූ ටේට් සමාජ මාධ්‍යවල ඔහුගේ විවාදාත්මක අදහස් හරහා ජාත්‍යන්තර ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ අතර, මිලියන ගණනක් අනුගාමිකයන් රැස් කරගනිමින් ම අධිකරණ බල ප්‍රදේශ කිහිපයක බලධාරීන්ගෙන් දැඩි විවේචන හා නීතිමය අවධානයට ලක් විය. ඔහුගේ සහෝදරයා වන ට්‍රිස්ටන්, ඔහුගේ මහජන නැගීසිටීම පුරා මෙන් ම ඉන් පසුව ඇති වූ නීතිමය දුෂ්කරතා පුරාවටද ඔහු සමඟ සමීපව සම්බන්ධ ව සිට ඇත.

සහෝදරයන් දෙදෙනා මීට පෙර රුමේනියාවේ බරපතල අපරාධ නඩු කටයුතුවලට මුහුණ දී ඇති අතර, එහිදී ඔවුන් මිනිස් ජාවාරම් හා සංවිධිත අපරාධ චෝදනාවන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයට ලක් කර ප්‍රචාරය කරනු ලැබීය — එම චෝදනාවන් ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

නඩුව කෙරෙහි ගෝලීය අවධානය

සහෝදරයන් දෙදෙනාගේ අතිවිශාල අන්තර්ජාල ජනප්‍රියතාවය සහ ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් ජනනය කරන ගැඹුරු ලෙස බෙදීගිය මහජන ප්‍රතිචාරය සැලකිල්ලට ගනිමින්, මයාමි අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රවෘත්තිය සැලකිය යුතු ජාත්‍යන්තර අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යන විට, එක්සත් ජනපද අත්අඩංගුවට ගැනීම වටා ඇති නිශ්චිත චෝදනා හෝ තත්ත්වයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම නවතම රඳවාගැනීම හා සම්බන්ධ චෝදනාවල සම්පූර්ණ විෂය පථය විස්තර කරන සමස්ත නිල ප්‍රකාශනයක් බලධාරීන් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පෙර ඉන්දීය යූ19 ක්‍රිකට් තරුව මංජොත් කල්රා අත්අඩංගුවට

2018 ICC යූ19 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේදී සියතක් ලකුණු රැස් කරමින් ජාත්‍යන්තර කීර්තියට පත් වූ පෙර ඉන්දීය අවුරුදු 19ට අඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මංජොත්…

19 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි Sinhala

ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වූ බදු ගිවිසුම් හිඩැස් වසා දැමීමට සහ අවභාවිතය වැළැක්වීමට තවත් තද කරයි

ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ දිගු කලක් පැවති බදු ගිවිසුම දෙපාර්ශ්වීය බදු එකඟතා අවභාවිතය, එනම් "ගිවිසුම් සාප්පු සවාරි" ලෙස හඳුන්වන සිදුවීම වළක්වා ලීම සඳහා නව…

19 Jul 2026 Discuss
පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී Sinhala

පළාත් සභා මැතිවරණ අරමුදල් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ආපසු භාරදේ — ප්‍රමාදයන් අඛණ්ඩව පවතී

ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කරනු ලැබූ අරමුදල් ආපසු භාරදී ඇති අතර, මෙය රට පුරා දිස්ත්‍රික්කවල මැතිවරණ පැවැත්වීමේ…

19 Jul 2026 Discuss