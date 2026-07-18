මිහිරි ආහාර ඇසුරුම් තුළ කොකේන් සඟවා ගෙනා මැලේසියානු සංචාරකයෙකු BIA හිදී අත්අඩංගුවට
බණ්ඩාරනායක ජාන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ (BIA) දී ශ්රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් විසින් මිහිරි ආහාර හෙවත් රසකැවිලි ඇසුරුම් ලෙස පෙනෙන භාණ්ඩ තුළ සඟවා තිබූ කොකේන් සොයාගැනීමත් සමඟ 23 හැවිරිදි මැලේසියානු ජාතිකයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
හඳුනාගැනීම මඟහරවාලීමට සඟවන ලද මත්ද්රව්ය
සැකකරු, තරුණ මැලේසියානු සංචාරකයෙකු වූ අතර, පාලිත ද්රව්ය නිරීක්ෂණයෙන් මඟහරවාලීම සඳහා නිරපද්රවී ආහාර ද්රව්ය මෙන් පෙනෙන ඇසුරුම් තුළ සඟවා ගුවන්තොටුපොළ හරහා ජාවාරම් කිරීමට තැත් කළේය. එසේ වුවද, දූපතේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන් පිවිසුමේ රාජකාරියේ නිරතව සිටි අවධානයෙන් යුත් රේගු කණ්ඩායම රවටා ගැනීමට මෙම දක්ෂ වෙස් මුහුණ ප්රමාණවත් නොවීය.
සාමාන්ය පරීක්ෂණ පවත්වමින් සිටි නිලධාරීන් සැකකරුගේ මූට්ටු පිළිබඳ සැකය පහළ වූ අතර, වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීමේ දී රැවටිලිකාර ඇසුරුම් තුළ සඟවා තිබූ කොකේන් සොයාගත්හ. මෙම සොයාගැනීම, විදේශ ජාතිකයන් ශ්රී ලංකාව අනවසර මත්ද්රව්ය සඳහා ගමන් මාර්ගයක් හෝ ගමනාන්තයක් ලෙස භාවිත කිරීමට ගන්නා නොනවතින උත්සාහයන්හි තවත් එක් නිදසුනකි.
අත්අඩංගුවට ගැනීම හා විමර්ශන ආරම්භ
සොයාගැනීමෙන් පසු සැකකරු වහාම රඳවාගෙන වැඩිදුර ප්රශ්න කිරීම සඳහා අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට භාරදෙනු ලැබීය. සැකකරු තනිව ක්රියා කළේ ද නැතහොත් විශාල මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාලයක කොටසක් ලෙස ක්රියා කළේ ද යන්න ඇතුළු මෙම මෙහෙයුමේ සම්පූර්ණ විෂය පථය තීරණය කිරීම සඳහා විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
- සැකකරුගේ ජාතිකත්වය: මැලේසියානු
- සැකකරුගේ වයස: අවුරුදු 23
- අත්අඩංගුවට ගත් ස්ථානය: කටුනායක, බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපොළ
- සොයාගත් ද්රව්යය: කොකේන්
- සැඟවීමේ ක්රමය: රසකැවිලි හෝ රසකැවිලි ශෛලියේ ඇසුරුම් තුළ සඟවා තිබීම
අඛණ්ඩ අවධානයක් ගැනීමට බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී
ගුවන්තොටුපොළේ මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීමේ උත්සාහයන්හි වර්ධනය වන ප්රවණතාවකට ප්රතිචාර දක්වමින් ශ්රී ලංකා රේගුව මෑත වසරවලදී BIA හිදී පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාපටිපාටි තීව්ර කර ඇත. ජාවාරම්කරුවන් ආහාර නිෂ්පාදන ඇතුළු එදිනෙදා භාවිත ද්රව්ය භාවිත කරමින් හඳුනාගැනීමේ උපකරණ හා නිලධාරීන්ගෙන් මත්ද්රව්ය සඟවාලීමට ක්රම ක්රමයෙන් වඩාත් නිර්මාණශීලී වෙමින් සිටින බව නිලධාරීන් නොයෙක් වර අනතුරු අඟවා ඇත.
රේගු නිලධාරීන් සාම්ප්රදායික නොවන ජාවාරම් ශිල්පක්රම සඳහා ඉහළ අවධානයෙන් සිටින අතර, මෙම නවතම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවට ඇති සියලු ප්රවේශ ස්ථානවල පුළුල් පරීක්ෂා කිරීමේ ක්රියාවලීන්හි වැදගත්කම තවදුරටත් අවධාරණය කරයි.
නඩුව දැනට සුදුසු විමර්ශන බලධාරීන් විසින් හසුරුවනු ලබන අතර, ජාවාරම් වැරදිවලට දිගු සිරදඬුවම් ඇතුළු දැඩි දඬුවම් නියම කරන ශ්රී ලංකාවේ තදබල මත්ද්රව්ය නීති යටතේ සැකකරුට චෝදනා එල්ල කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.